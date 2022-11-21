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Комплекс ГТО будет расширен

Комплекс, название которого всем хорошо известно с детства («Значок ГТО на груди у него»), вновь у всех на устах. Что сегодня происходит с комплексом «Готов к труду и обороне» - в сегодняшнем материале.
Комплекс ГТО будет расширен
21 ноября 2022 11:37
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Советский спорт

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН КОМПЛЕКСА

Заместитель председателя правительства дал ряд поручений по развитию физической культуры и спорта в стране. Они согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер поручил Минпросвещения и Минспорту России совместно с Минздравом представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Минспорту необходимо проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.

По поручению вице-премьера, Минспорт и Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами также подготовят предложения по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры «Зарница».

- Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины – управление беспилотником – повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ: МИНИСТРЫ СПОРТА 4 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ГТО

Награждение знаками отличия ГТО состоялось в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в рамках стратегической сессии с участием представителей Министерства спорта Российской Федерации, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, а также заинтересованных организаций. Заслуженные награды вручал Министр спорта России Матыцин Олег Васильевич.

На мероприятии состоялось обсуждение вопросов продвижения здорового образа жизни, формирования среды для спортсменов-любителей и стимулирования физической активности всех возрастных групп. Был упомянут и Всероссийский комплекс ГТО как часть федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Официальная часть встречи продолжилась торжественным награждением золотыми знаками отличия ГТО. Заслуженных наград удостоились главы региональных министерств спорта, которые собственным примером доказали важность физической культуры и здорового образа жизни.

Одним из первых значкистов среди региональных спортивных министров стал лидер министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. В своей речи он отметил, что жители Чувашии с удовольствием участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях, Фестивалях ГТО. И если раньше упор делался на школьников и молодежь, то сейчас проводится большая кропотливая работа по вовлечению в движение ГТО взрослого населения.

Советский спорт

Новосибирская область по праву может гордиться Сергеем Ахаповым, ведь его можно смело назвать одним из самых титулованных региональных министров спорта: 31-кратный рекордсмен мира, 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах, 29-кратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР и России, 7-кратный победитель Всемирных игр, «самый быстрый человек, передвигающийся по воде без помощи механизмов» по версии Книги рекордов Гиннеса. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области получил очередную заслуженную награду:

- Личный пример дорогого стоит. И, безусловно, все мы именно на личных примерах своих кумиров приходили в спортивные секции. Физическая культура была в моей жизни с самых малых лет, когда родители привели меня на плавание. Спорт - это здоровье, бодрость духа и позитивная энергия для дальнейших свершений, – сказал Сергей Ахапов.

Золотой знак отличия ГТО получил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. Чемпион мира по рукопашному бою отметил, что в Краснодарском крае сейчас идет активная работа по реализации комплекса ГТО, а мероприятия физкультурно-спортивного движения охватывают все категории населения:

- В этом году выполнение нормативов комплекса ГТО было первым видом на спартакиаде среди сборных команд органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации Краснодарского края, ставил для себя задачу не только выполнить нормативы, но и постараться ради общего результата команды.

Для министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиля Егорова регулярные занятия физической культурой – норма жизни: два раза в неделю хоккей, тренажерный зал и бассейн. По словам главы ведомства, в регионе активно ведется популяризация комплекса ГТО:

- Всё достижимо, нельзя сидеть без дела, – сказал Рамиль Егоров. – Выполняя нормативы, мне серьезно пришлось поскрипеть зубами во время бега на длинную дистанцию. Остальные испытания дались легко, благо постоянно занимаюсь физической культурой. В Ульяновской области повсеместно строятся площадки ГТО, а в качестве наглядного примера мы ставим рекламные щиты и плакаты с вдохновляющими лозунгами и лицами золотых значкистов.

ДЖЕФФ МОНСОН ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЮНЫМ

С 28 октября по 3 ноября в ДОЛ «Зеленые дубки» в Республике Башкортостан проходит профильная смена «Код безопасных каникул. Регион 102», для участников которой была проведена «Эстафета ГТО». Подростки из разных городов и районов республики выполняли нормативы по прыжкам, наклонам, прессу, отжиманиям и подтягиваниям. В проведении мероприятия помогали юные судьи ГТО и волонтеры Лиги юных журналистов республики.

Организаторы подвели итоги спортивных состязаний, а дипломы победителям эстафеты ГТО вручил Джефф Монсон – чемпион мира по джиу-джитсу и гремплингу. Именитого гостя дети встретили с восторгом. Движение «Готов к труду и обороне» знакомо чемпиону не понаслышке. В мае 2019 года он общался с юными судьями ГТО в Региональном центре тестирования, а в мае 2021 года посетил торжественное закрытие Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, которое проходило в спорткомплексе «Динамо».

- Очень важно принимать участие в выполнении нормативов ГТО, потому что без спорта нет жизни, а жизнь – это спорт, движение и радость, - напутствовал Джефф Монсон собравшихся участников.

После награждения именитый спортсмен провел мастер-класс по своим фирменным приемам и расписался на манишках юных судей ГТО, которые фиксировали результат Эстафеты. По мнению участников «Региона 102», это событие стало самым ярким мероприятием на этих осенних каникулах!

Официальный сайт ГТО

источник: «Советский спорт»
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