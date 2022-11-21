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Алексей Ефимов: При поддержке «СИБУРА» удалось вывести проект «Голос спорта» на новый уровень

Председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) рассказал о ходе реализации образовательного проекта «СИБУР – Голос спорта».
Алексей Ефимов: При поддержке «СИБУРА» удалось вывести проект «Голос спорта» на новый уровень
21 ноября 2022 12:28

В ноябре лучшие комментаторы страны посетили сразу два региона: в Красноярске серию мастер-классов провел член Президиума РАСК, известный телекомментатор и баскетбольный эксперт Владимир Гомельский, а в Нижневартовске и Пыть-Яхе – Председатель Президиума РАСК Алексей Ефимов и комментатор Матч ТВ Роман Скворцов. В ближайшее время география программы будет расширяться.

- Мы довольны результатами двух первых образовательных мероприятий, – отметил Алексей Ефимов. – Давно хотели, чтобы наша Ассоциация начала комплексную работу в регионах, проводила там мастер-классы, семинары, занятия. Это часть еще более глобального проекта-мечты Президента нашей организации Геннадия Орлова о создании полноценной академии спортивных комментаторов. И благодаря такому надежному партнеру как «СИБУР» мы делаем первые уверенные шаги в этом направлении.

- Как вас встретила Югра?

- Все мероприятия были организованы очень хорошо и, самое главное, что мы увидели заинтересованность в профессии у многих участников, в том числе ещё совсем юных. В Нижневартовске, например, нам и двух часов не хватило, чтобы ответить на все вопросы.

Теперь еще больше убежден, что проект должен развиваться. Впереди нас ждет поездка в Ямало-Ненецкий автономный округ и начало онлайн-занятий. А кульминацией станет вручение профессиональной премии «Голос спорта», которая состоится 24 декабря в Олимпийском комитете России.

- Можете подробнее рассказать об образовательном онлайн-курсе?

- На сайте РАСК все желающие могут подать заявку на участие в онлайн-занятиях, главная цель которых – повысить уровень профессионального мастерства спортивного комментатора. Кроме того, слушателям предстоит выполнить итоговое задание: подготовить репортаж. А авторы лучших работ будут приглашены в Москву на премию «Голос спорта».

- Конкурсантам нужно прокомментировать какой-то конкретный матч?

- Мы не ограничиваем их в выборе. Это может быть любительская игра или даже дворовая история. Как в шутку выразился Роман Скворцов, можно рассказать, образно говоря, как пингвины путешествуют на льдине. Для нас главное – оценить потенциал и возможности участников, как они владеют голосом и речью.

Добавлю, что конкурсные работы нам могут отправить не только слушатели вышеупомянутой программы. Не первый год мы уделяем особое внимание развитию профессии, поэтому решили при поддержке «СИБУРА» вывести проект на новый уровень и предоставить возможность еще большему числу коллег из регионов заявить о себе.

- Какие отзывы получили по итогам состоявшихся мастер-классов?

- Коллеги довольны, им было очень интересно. К слову, многие до последнего сомневались, что мастер-классы состоятся, и Владимир Гомельский прилетит в Красноярск, а мы с Романом Скворцовым – в Нижневартовск и Пыть-Ях. Теперь все ждут продолжения. И мы стремимся, чтобы подобные выезды стали регулярными, чтобы любой человек смог овладеть нашей увлекательной профессией.

- В каком формате в этом году пройдет церемония вручения премии «Голос спорта»?

- Традиционно каждый год мы готовим несколько сюрпризов для гостей мероприятия. Поэтому они смогут увидеть как уже привычные для нашей премии вещи, так и достаточно неожиданные моменты. Раскрывать все секреты сейчас не хочется, ведь так следить за «Голосом спорта» будет куда интереснее.

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источник: «Советский спорт»
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