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Северная ходьба, студенческий баскетбол и фехтование на колясках

Все варианты спортивных увлечений становятся доступны в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Новости поступают из самых разных регионов. Сегодня – лишь часть красочной палитры массового спорта.
Северная ходьба, студенческий баскетбол и фехтование на колясках
23 ноября 2022 12:52
автор: Ярослав Николаев
автор фото: РССС

УЛЬЯНОВСК ПРИНЯЛ ФЕСТИВАЛЬ

Завершился XII Всероссийский фестиваль студенческого спорта в Ульяновской области. Соревнования проходили между студенческими командами российских вузов. В программу вошли 11 дисциплин: баскетбол 3×3, настольный теннис, плавание, самбо, шахматы, мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика и компьютерный спорт, многоборье ГТО. В программу также была включена викторина об олимпийском и паралимпийском движении, всемирных универсиадах и российских спортсменах.

В общекомандном зачете XII Всероссийского фестиваля студенческого спорта места расположились следующим образом: Нижегородская область, Красноярский край, Республика Чувашия.

Мероприятие было организовано Российским студенческим спортивным союзом, при грантовой поддержке Минспорта России, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и состоялось в рамках Года студенческого спорта в Ульяновской области.

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА В КРЫМУ

В Крыму прошли соревнования по северной ходьбе. 12 ноября, в Симферополе, в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова прошли республиканские соревнования по северной ходьбе Всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни», реализуемого при поддержке Минспорта России.

На церемонии открытия соревнований заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко отметила:

- Северная ходьба — это один из самых доступных видов массового спорта, которым может заниматься каждый человек, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Северная ходьба приобретает все большую популярность и завоевывает любовь крымчан всех возрастов. И сегодня на спортивный старт вышли команды-представители 11 муниципалитетов Крыма.

В спортивном мероприятии приняли участие более 100 сотрудников предприятий, организаций, студентов вузов в возрасте от 18 до 65 лет в составе команд трудовых коллективов из различных муниципальных образований Республики Крым.

Тройка призеров распределилась следующим образом: команда Белогорского района (капитан Максим Крючков), Симферопольский район (капитан Анна Смолий), команда г. Симферополя (капитан Екатерина Ковалевская).

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЮНОЙ ПЕРМИ

В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» им. Пономарёва получила новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировку для дзюдо.

Для организации тренировочного процесса закуплены секундомеры, весы, канаты, брусья, турники, гимнастические скамьи, магнитно—маркерная доска, шведские стенки, маты, татами, 16 борцовских манекенов, тренажёры, набивные мячи и 19 комплектов кимоно.

На сегодняшний день в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» спортсмены проходят подготовку по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, танцевальный спорт, теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, шахматы.

Среди спортсменов школы — четыре заслуженных мастера спорта России, восемь мастеров спорта России международного класса, 23 мастера спорта России. Членами сборных команд России являются 14 человек.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ «ДУАТЭ, ТУШЕ!»

В Брянском государственном училище (колледже) олимпийского резерва прошёл открытый мастер-класс по фехтованию на колясках в рамках проекта по развитию инклюзивного фехтования «Дуатэ, туше!», реализуемого при поддержке Минспорта России.

Мастер-класс провели чемпион России по фехтованию на колясках, мастер спорта России Александр Мартинкевич и мастер спорта СССР, тренер паралимпийской сборной по фехтованию на колясках города Москвы Павел Беляевский. В ходе мастер-класса все желающие смогли взять в руку саблю и попробовать себя в новом захватывающем виде спорта.

Фехтование на колясках — один из самых зрелищных эмоциональных паралимпийских видов спорта. Но самое главное — помогающий людям после тяжелых травм и ранений вернуться к активной жизни и быстрее пройти все этапы восстановления здоровья, ведь у этого вида спорта самый высокий реабилитационный потенциал.

источник: «Советский спорт»
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