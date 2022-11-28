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Экстрим, паркур и тренажеры

«Спорт – норма жизни» - это федеральный проект, который является частью более масштабного проекта «Демография». Счастливые и здоровые люди – основа процветания любой страны, поэтому одна из государственных задач состоит в том, чтобы помочь вам реализовать свои желания и устремления, найти тот вид физической активности, который подходит именно вам. Дальше выбор за каждым.  
Экстрим, паркур и тренажеры
28 ноября 2022 12:59
автор: Ярослав Николаев

«Тебе мешают не горы, на которые ты должен забраться. Нет, тебе мешает камушек в твоих ботинках», – сказал как-то величайший боксер в истории Мохаммед Али.

Государство ставит задачу довести число занимающихся спортом регулярно до 55 процентов к 2024 году.

Министерство спорта Российской Федерации – исполнитель этого проекта. Под эгидой ведомства проводится множество массовых мероприятий, в которых принимают участие миллионы людей по всей стране. «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Нации». Но есть и дела, на первый взгляд, не такие громкие, но в то же время крайне важные для людей в самых разных уголках страны.

ЭКСТРИМ-ПЛОЩАДКА В СЕСТРОРЕЦКЕ

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в городе Сестрорецк, который входит в состав Курортного района города Санкт-Петербург, состоялось торжественное открытие нового общественного пространства — «Экстрим-парк».

В живописной части Сестрорецка расположился многофункциональный комплекс, в состав которого вошли памп-трек, рампа на деревянном каркасе и скейт-парк.

После официальной части стартовали соревнования, в которых участники состязались в таких направлениях, как BMX, самокат и скейт. Любителям экстремальных видов спорта предстояло продемонстрировать чистоту исполнения, набор, качество и сложность трюков. Призеров соревнований ждали кубки, медали и грамоты.

Теперь активная молодежь сможет тренировать различные экстремальные трюки в комфортных условиях.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В БУРЯТИИ

В Республике Бурятия появился еще один спортивный объект, построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Максимиха открыл свои двери для всех желающих. Он предназначен не только для комфортного и качественного тренировочного процесса сборных команд республики и страны, но и для активного отдыха жителей района.

Помимо универсального спортивного зала для занятий различными видами спорта в комплексе есть и тренажерный зал, и небольшой гостиничный комплекс для спортсменов и тренеров.

На территории комплекса размещены универсальные спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Кроме того, спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием для сдачи нормативов комплекта ГТО.

источник: «Советский спорт»
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Экстрим, паркур и тренажеры
«Спорт – норма жизни» - это федеральный проект, который является частью более масштабного проекта «Демография». Счастливые и здоровые люди – основа процветания любой страны, поэтому одна из государственных задач состоит в том, чтобы помочь вам реализовать свои желания и устремления, найти тот вид физической активности, который подходит именно вам. Дальше выбор за каждым.  
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