Станислав Поздняков: Спасибо дочери, что помогла мне во второй раз стать лауреатом «Серебряной лани»

Бессменный председатель жюри «Энергии побед», известный спортивный телекомментатор Виктор Гусев отметил, что прошедший год выдался непростым,

— В такие моменты одного желания мало, нужен помощник. Надежным другом и партнером для спортивных журналистов стал Олимпийский комитет России, а также Генеральный спонсор Олимпийской команды России ПАО «Газпром», – заявил он.

В рамках премии «Серебряная лань» традиционно награждаются 10 лучших спортсменов, тренер и команда года по итогам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР).

Первой изящную статуэтку получила сборная России по синхронному плаванию — как лучшая команда 2021 года. Семикратная Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, приняв награду из рук Президента ОКР Станислава Позднякова, отметила важность таких мероприятий:

— Здесь мы друг друга слышим, общаемся. В современном мире этого иногда не хватает, – призналась спортсменка, после чего выразила особую благодарность главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской, которая тоже присутствовала на церемонии.

В номинации «Спортивная семья» лауреатами «Серебряной лани» стали Президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков и его дочь, двукратная Олимпийская чемпионка София Позднякова. На двоих они завоевали для страны 7 олимпийских медалей и 18 титулов на чемпионатах мира! София Позднякова к тому же победила в номинации «Лучший спортсмен».

— Всегда приятно получать награду в первый раз и сразу возникает желание добиться признания снова, – прокомментировала София выбор спортивных журналистов.

Президент ОКР вспомнил, как становился обладателем «Серебряной лани» во время спортивной карьеры:

— Когда это произошло в середине 2000-х, никак не думал, что после окончания карьеры мне снова доведется подержать в руках эту красивую статуэтку. Сегодня я счастлив вдвойне. Успехи собственных детей всегда окрыляют родителей. Хочу сказать спасибо Софии за то, что позволила мне получить престижную премию во второй раз, — отметил Станислав Поздняков.

Также лауреатами премии «Серебряная лань» стали следующие спортсмены:

Виталина Бацарашкина — двукратная Олимпийская чемпионка-2020 в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета, чемпионка мира в смешанных командных соревнованиях;

Андрей Калина — трехкратный Паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по плаванию;

Даниил Медведев — экс-первая ракетка мира, победитель турнира Большого шлема, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP;

Никита Нагорный — Олимпийский чемпион-2020, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года;

Роман Репилов — трехкратный чемпион мира по санному спорту, шестикратный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира.

Светлана Ромашина — семикратная Олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания;

Андрей Рублев — Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 15 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России по теннису;

Евгений Рылов — двукратный Олимпийский чемпион (первый российский спортсмен, выигравший золото в плавании в бассейне в XXI веке), двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы;

Максим Храмцов — Олимпийский чемпион-2020 по тхэквондо, чемпион мира-2017, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Grand-Prix. Первый российский тхэквондист, выигравший Олимпийское «золото».

Лучшим наставником журналисты выбрали главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачева — под его руководством наша команда трижды выиграла чемпионат мира, 5 раз – Евролигу, дважды — Кубок Европы и четырежды — Межконтинентальный кубок.

— Очень рад, что спустя 8 лет снова одержал победу в этой номинации «Серебряной лани». Хочу поблагодарить футболистов, которых я тренирую и которые здесь, в Лужниках, в 2021 году выиграли чемпионат мира. Они любят футбол и спорт в целом — это дает надежду, что всё у нас будет хорошо. Мы должны вернуться на международную арену сильными, – подчеркнул Михаил Лихачев.

Никита Нагорный отметил труд спортивных журналистов.

— Не раз замечал, как сложно пообщаться со спортсменом, чтобы сделать качественный материал. Постепенно все больше моих коллег начинают понимать, что мы делаем одно большое дело. Хочу поблагодарить спортивных журналистов за их работу и обещаю помогать в том, чтобы спортсмены становились как можно более открытыми и доступными, – заявил гимнаст.

С выбором в номинации «Спортивная семья» точно не поспоришь: одних только олимпийских медалей отец и дочь собрали семь штук на двоих!

Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов – президенту ОКР Станиславу Позднякову: - А я Вас предупреждал после окончания карьеры, что Ваши награды еще не закончились!

За Андрея Рублева приз получила его мама.

Им хорошо вместе даже не в воде: Марина Голядкина, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.