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Массовый спорт шагает по стране

А это значит, что все большее число россиян вливаются в ряды тех, кто сделал для себя выбор: спорт – норма жизни.
Массовый спорт шагает по стране
03 декабря 2022 15:26
автор: Ярослав Николаев

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ

Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» завершила реализацию уникального проекта «Россия в движении». Проект реализован при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В проекте «Россия в движении» участниками стали 43 региона страны, проведены 86 «открытых уроков» в рамках физкультурно-массовых мероприятий по различным видам спорта – таких, как фитнес-аэробика, северная ходьба, велосипедный спорт, футбол, баскетбол, легкоатлетический спорт, шахматы, настольный теннис, каратэ, бокс, спортивное метание ножей. Организованы 8 прямых эфиров с мастер-классами от «звезд» культуры и спорта в регионах — участниках Проекта.

Организован и проведен телемост из Москвы с подключением по средствам конференцсвязи всех участвующих регионов с целью выявления самого спортивного региона в рамках проекта, организован и проведен всероссийский конкурс по фитнес-аэробике среди трех возрастных категорий.

МАССОВЫЙ СПОРТ: МИНИ-ФУТБОЛ И ГИМНАЗИАДЫ

Нет времени года, когда останавливаются массовые соревнования. Наступивший декабрь – не исключение.

Международный турнир по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проходит в эти дни и завершится 5 декабря. На футбольных полях Санкт-Петербурга сошлись команды из Курска, Ленинградской области, Иркутска, Мариуполя, ЛНР, Крыма, Запорожья, Таджикистана, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии. Отметим, что турнир состоится уже в 19 раз.

Сегодня и завтра – два последних дня уникального турнира в Челябинске. Здесь проводится финал Всероссийской зимней Гимназиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Соревнуются около 500 участников — юноши и девушки 14–17 лет.

НОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ЧУВАШИИ

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени В. Егоровой получила оборудование для подготовки спортсменов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Воспитанники чувашской школы легкой атлетики получили стартовые колодки, легкоатлетические барьеры, ядра, копья, молоты, диски, шесты, планки для прыжков в высоту, измерители высоты и многое другое.

В этом году в Чебоксарах федеральную поддержку на закупку спортивного оборудования, экипировки и инвентаря также получили спортивные школы олимпийского резерва № 6, № 10 и спортшкола по футболу.

источник: «Советский спорт»
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