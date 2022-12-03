«Советский спорт» отметил свой юбилей

Разумеется, 100-летие первого спортивного СМИ страны - это не внутриредакционный междусобойчик. Труд очень многих поколений спортивных журналистов приближал этот юбилей. Поэтому на наш общий праздник мы пригласили и бывших главных редакторов, и генеральных директоров издания.

Вечер в Общественной палате открылся круглым столом «100 лет спортивной прессе в России: традиции и новые вызовы». Представители различных СМИ, лидеры бизнеса, взаимодействующие со спортивными медиа, представители науки, экс-спортсмены - каждый поделился своим взглядом по заявленной теме. Местами разворачивались даже не бурные дискуссии, а прямо локальные бои. Впрочем, не такие живописные, как в недавнем матче «Зенит» - «Спартак».

А после небольшой паузы все переместились в главный зал, где открылась выставка лучших обложек «СовСпорта».

Звучат приветственные обращения от руководства Минспорта, ОКР, РФС, Союза журналистов России.

- Когда мы были спортсменами, мы всегда на следующий день после игры читали «Советский спорт» - сравнить свои ощущения с тем, как это виделось со стороны, - признаётся президент ФХР, прославленный вратарь Владислав Третьяк. - Теперь же читаем в том числе для того, чтобы вспомнить и о наших славных победах. Вы в этом году проделали титанический труд, чтобы подготовить уникальный спецвыпуск в честь 50-летия Суперсерии. Не поверите, у меня на столе до сих пор этот журнал лежит - всем показываю!

Колдует член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.

Футболист Владимир Рыков взял слово, чтобы выдвинуть свои претензии к прессе: во время флеш-интервью звучат неподготовленные вопросы.

Пресса в лице одного из руководителей «Матч ТВ» Василия Конова посоветовала делать адекватные ответы - вопросы во всех странах задаются однотипные.

Эмма Гаджиева ничего не отвечала. Просто улыбалась всем, как с экрана ТВ. И всем становилось теплее.

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Кузнецов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева рассмотрели феномен «Советского спорта» через призму науки и истории.

Игорь Коц был главным редактором «Советского спорта» с 2003 по 2013 годы, и смог превратить издание с непростой судьбой в коммерческий успешный проект. В своём выступлении Игорь Александрович вспомнил о том, как Легендарный Владимир Сунгоркин убедил его возглавить проект.

Что может объединять непримиримых болельщиков «Зенита» и «Динамо»? Только желание сфотографировать с легендой. Владислав Третьяк был почетным гостем церемонии открытия выставки, приуроченной у 100-летию «Советского спорта».

Экспозицию рассматривают экс-замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, старейший «из ныне играющих» сотрудников Виталий Славин, известный кинопродюсер Олег Капанец.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и генеральный директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков.

Среди гостей - известный адвокат Александр Добровинский с супругой.

Первый заместитель президента Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов - одному из бывших главредов «СовСпорта» Павлу Садкову: «Прекрасная гагата при каждом главреде была, вот что я тебе скажу!»

Наши сотрудницы. Ждут.

«Советский спорт» благодарит за помощь в организации торжеств Общественную палату РФ и Ассоциацию менеджеров.