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«Советский спорт» отметил свой юбилей

В мире не так много спортивных изданий, которым больше века. В нашей стране такое только одно. Неоднократно переименовываясь (но не сильно чаще, чем страна), он все сто лет связывал читателей и с профессиональным спортом, и со здоровым образом жизни.
«Советский спорт» отметил свой юбилей
03 декабря 2022 17:20

Разумеется, 100-летие первого спортивного СМИ страны - это не внутриредакционный междусобойчик. Труд очень многих поколений спортивных журналистов приближал этот юбилей. Поэтому на наш общий праздник мы пригласили и бывших главных редакторов, и генеральных директоров издания.

Вечер в Общественной палате открылся круглым столом «100 лет спортивной прессе в России: традиции и новые вызовы». Представители различных СМИ, лидеры бизнеса, взаимодействующие со спортивными медиа, представители науки, экс-спортсмены - каждый поделился своим взглядом по заявленной теме. Местами разворачивались даже не бурные дискуссии, а прямо локальные бои. Впрочем, не такие живописные, как в недавнем матче «Зенит» - «Спартак».

А после небольшой паузы все переместились в главный зал, где открылась выставка лучших обложек «СовСпорта».

Звучат приветственные обращения от руководства Минспорта, ОКР, РФС, Союза журналистов России.

- Когда мы были спортсменами, мы всегда на следующий день после игры читали «Советский спорт» - сравнить свои ощущения с тем, как это виделось со стороны, - признаётся президент ФХР, прославленный вратарь Владислав Третьяк. - Теперь же читаем в том числе для того, чтобы вспомнить и о наших славных победах. Вы в этом году проделали титанический труд, чтобы подготовить уникальный спецвыпуск в честь 50-летия Суперсерии. Не поверите, у меня на столе до сих пор этот журнал лежит - всем показываю!

Колдует член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.
Футболист Владимир Рыков взял слово, чтобы выдвинуть свои претензии к прессе: во время флеш-интервью звучат неподготовленные вопросы.
Пресса в лице одного из руководителей «Матч ТВ» Василия Конова посоветовала делать адекватные ответы - вопросы во всех странах задаются однотипные.
Эмма Гаджиева ничего не отвечала. Просто улыбалась всем, как с экрана ТВ. И всем становилось теплее.
Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Кузнецов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева рассмотрели феномен «Советского спорта» через призму науки и истории.
Игорь Коц был главным редактором «Советского спорта» с 2003 по 2013 годы, и смог превратить издание с непростой судьбой в коммерческий успешный проект. В своём выступлении Игорь Александрович вспомнил о том, как Легендарный Владимир Сунгоркин убедил его возглавить проект.
Что может объединять непримиримых болельщиков «Зенита» и «Динамо»? Только желание сфотографировать с легендой. Владислав Третьяк был почетным гостем церемонии открытия выставки, приуроченной у 100-летию «Советского спорта».
Экспозицию рассматривают экс-замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, старейший «из ныне играющих» сотрудников Виталий Славин, известный кинопродюсер Олег Капанец.
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и генеральный директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков.
Среди гостей - известный адвокат Александр Добровинский с супругой.
Первый заместитель президента Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов - одному из бывших главредов «СовСпорта» Павлу Садкову: «Прекрасная гагата при каждом главреде была, вот что я тебе скажу!»
Наши сотрудницы. Ждут.

«Советский спорт» благодарит за помощь в организации торжеств Общественную палату РФ и Ассоциацию менеджеров.

источник: «Советский спорт»
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