Спорт всё ближе

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ РЯДОМ С ДОМОМ

Часто звучит вопрос: можно ли бесплатно пройти квалификационные тесты?

Да, в рамках тестирования на соответствие нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которое становится все более популярным. Чтобы пройти испытание и получить значок, необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале ГТО и подать заявку в личном кабинете. Там же можно узнать и адрес ближайшего центра тестирования.

А может ли участвовать в соревнованиях непрофессиональный атлет?

Конечно, их участником может стать любой желающий, и бесплатно. Проведение регулярных массовых спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России» или «Кросс нации», — важнейшее направление развития физкультуры и спорта.

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРИМОРЬЯ

Совсем недавно в городе Лесозаводск состоялось открытие новой спортивной площадки для занятий экстремальными видами спорта. Отметим, что это уже вторая скейт-площадка в Лесозаводске.

Спортивный объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Площадку уже активно использует молодежь, катаются на скейте, самокате, велосипеде и роликах.

Спортивные фигуры были разработаны с учетом мнения профессиональных спортсменов федерации скейтбординга Приморского края.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» у подрастающего поколения есть возможность развиваться физически и профессионально заниматься вело- и роллер-спортом, а также скейтбордингом.

СПОРТОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАРЕЛИИ

Самое крупное учреждение по спортивной подготовке Карелии получило спортивное оборудование.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в спортивную школу олимпийского резерва № 1 города Петрозаводск были закуплены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

Закупка оборудования проводилась еще в 2020 и 2021 годах, а в 2022 добавилось еще 136 единиц. Таким образом, произошло пополнение материальной базы школы более чем на 2000 предметов. Всё закупленное спортивное оборудование и инвентарь отвечают международным стандартам и требованиям FIG.

Воспитанники и воспитанницы спортивной школы уже занимаются на гимнастических матах, работают с новыми мячами, лентами и скакалками, а также с нетерпением ждут новые брусья, которые должны совсем скоро прийти.

МУ «СШОР № 1» является самым крупным учреждением по спортивной подготовке в Петрозаводске и Карелии. Среди ее воспитанников — многочисленные победители чемпионатов и Кубков мира, Европы, России. Школа подготовила 148 Мастеров спорта СССР и России, в том числе трое из них являются заслуженными мастерами спорта и четверо — мастера спорта международного класса. Всего в спортивной школе занимается более 800 детей.