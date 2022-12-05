Алина Загитова станет звездой комикс-вселенной «Лига Супергероев» 

В древние времена инопланетные существа посещали нашу планету для развлечения – чтобы наблюдать за играми, формой досуга, которую придумали только люди. В награду древние оставляли людям различные артефакты, которые со временем обрастали культовыми практиками, а потом эти ритуалы превращались в известные нам спортивные игры.

Но что будет, если нарушитель правил украдет могущественные артефакты и тем самым навсегда изменит мир спорта? Бросить вызов злодеям, наносящим вред миру честного спорта способны только амбассадоры «Лиги Ставок»!

В комикс-вселенную вошел весь дримкаст «Лиги Ставок». В первом выпуске зрителя знакомят с героями: Алина Загитова – звезда фигурного катания, обезвреживающая злодеев прямо на коньках, Кирилл Капризов – юный гений, в арсенале которого конечно же есть клюшка и шайба, Виктор Гусев – интеллектуал и мегамозг, собирающий воедино всю команду.

Смогут ли звезды спорта сыграть по незнакомым им правилам и стать слаженной командой, подняв знамя Лиги Супергероев, когда ставки невероятно высоки? Читайте первый выпуск здесь, и следите за командой Супергероев в социальных сетях «Лиги Ставок»! Подписчиков ждут специальные акции и конкурсы!