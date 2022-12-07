Плывём, бежим, идём и нормы ГТО сдаём

ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ

За месяц основного этапа Всероссийского чемпионата «Человек идущий» участники прошли более 10,5 млн км.

Турнир по фоновой ходьбе в этом сезоне собрал более 92 тысяч человек из 84 регионов России. По традиции, основной этап соревнований «Человек идущий» состоялся с 15 октября по 15 ноября. Организатором соревнований является «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта России, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ

В ноябре в Воркуте завершилась XXII Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры».

Местом проведения мероприятия, по традиции, стала ледовая арена УСЗК «Олимп».

По итогам общекомандного зачета, пьедестал почета вновь поделили между собой Воркута, Ухта и Сыктывкар. В этом году кубок за третье место в общекомандном зачете увезла домой команда столицы Коми, второе место по праву заняла «жемчужина Севера» — Ухта. Главный кубок XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» достался Воркуте. Воркутинцы стали победителями этих состязаний уже в 21-й раз.

Официальная церемония награждения сопровождалась красочной и яркой шоу-программой, в которой приняли участие вокальные, танцевальные и спортивные коллективы муниципалитета. В завершении с участниками и гостями спортивного праздника попрощался талисман Заполярных игр — Белый медведь, который с нетерпением будет ждать новой встречи.

Массовый спорт: самые интересные мероприятия

По 10 декабря в Оренбурге проходят Всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту. Соревнования идут среди обучающихся общеобразовательных организаций — юношей и девушек до 25 лет.

Всероссийские соревнования среди студентов по мини-лапте стартуют в Уфе 7 декабря и продлятся до 11 декабря. Будут соревноваться девушки и юноши до 25 лет, ожидается более 200 участников.

III Всероссийский фестиваль «Открытый мир самбо» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций проходит в Петрозаводске по 8 декабря. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 15–17 лет.

По 10 декабря во дворце спорта «Большой» Краснодарского края проводятся Всероссийские соревнования среди школьников по самбо в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу». Ожидается около 500 участников — юношей и девушки 12–14 лет.