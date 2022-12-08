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Телевизор, который дарит футбольные эмоции

Телевизор, который дарит футбольные эмоции
08 декабря 2022 10:49
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Пресс-служба Hisense в России

Для фанатов футбола нет более приятного времяпрепровождения чем поход на стадион, где можно болеть за команды и чувствовать атмосферу, царящую на трибунах. К сожалению, не всегда получается попасть на заветный матч и не каждый из нас может отправиться в Катар на чемпионат мира по футболу. Но благодаря современным технологиям, мы можем получить максимум удовольствия от просмотра матчей, не выходя из дома. И главное тут - правильно выбрать телевизор.

Для многих из нас есть разница – смотреть футбол вживую или по телевизору. Ощущение единения с гигантским стадионом, заполненным ликующей толпой, с которой ты сливаешься в единый организм, теперь можно прочувствовать, оставаясь дома и наблюдая за игрой с лучших ракурсов по телевизору. Честно, я скептически относился к этой идее, пока судьба не свела меня с Hisense U7HQ QLED 120 Гц.

Компания Hisense является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022™ и под слоганом «Твой лучший матч» представила новинки, в том числе и телевизор Hisense U7HQ. Эта модель также получила статус «официального телевизора Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022™». Почему? Всё благодаря уникальному сочетанию технологий, которое создает эффект полного погружения в происходящее на экране. И это не шутка, картинка у этого телевизора невероятно реалистичная, звук стадиона доносится до зрителя с разных сторон, будто вы и правда сидите на трибуне среди болельщиков. Мои друзья и я лично испытали «магию» Hisense U7HQ на себе, в едином порыве мы следили за матчами, наслаждаясь каждым кадром чемпионата, и по итогу было принято единогласное решение сделать просмотр футбола именно на этом телевизоре альтернативой походу на стадион.

Пресс-служба Hisense в России

Расскажу подробнее о технологиях, они действительно заслуживают внимания. У Hisense U7HQ есть специальный спортивный режим, который автоматически улучшает качество изображения во время просмотра соревнований. Картинка становится более детализированной, чистой и плавной, в том числе и благодаря частоте обновления экрана 120 Гц. Все самые захватывающие моменты матча можно рассмотреть во всех подробностях, увидеть красоту каждого гола, прочувствовать эмоции футболистов и болельщиков и получить уникальные впечатления. И для этого не нужно посещать стадион, оформлять «паспорт болельщика» и подвергаться опасности от столкновений с бунтующими фанатами.

Hisense U7HQ не приближает своей цветопередачей просмотр к реальности – он и есть эта реальность! Quantum ULED TV отображает цвета, которые мы видим в окружающем мире, и воспроизводит широкую цветовую палитру с красивой градацией. Картинка получается невероятно реалистичной, приятной для глаз, она не заставляет их напрягаться и уставать.

Пресс-служба Hisense в России

Система Dolby Atmos® доставляет звук в каждый уголок вашей комнаты, создавая трёхмерное, по-настоящему кинематографическое звучание. Футбол же – это настоящая драматургия! Значит, звук должен быть под стать. Эффект объемного звучания обеспечивает полное погружение, создает ощущение присутствия среди толпы болельщиков, в то время как голос комментатора, на удивление, остается четким.

На стадионе люди не просто следят за ходом встречи. Ну, кто из нас не кричал во время игры: «Пасуй! Направо! Да куда ты бьёшь! Налево передай!» - без этой вовлеченности в игру посещение матча не может считаться полноценным. Но теперь и перед экраном телевизора ваш голос будет совершенно уместен. Удобное голосовое управление – как раз «фишка» Hisense U7HQ: телевизор оснащен голосовым пультом громкой связи, поддерживающим как Alexa, так и VIDAA VOICE.

Пресс-служба Hisense в России

Именно поэтому Hisense U7HQ стал официальным телевизором Чемпионата мира по футболу в Катаре. Телевизоры обладают большим безрамочным (и что важно – антибликовым) 55- или 65-дюймовым экраном и звуком Dolby Atmos, а также имеют сертификат IMAX Enhanced, который выдается только за соответствие строгим стандартам производительности в отношении режима просмотра, разрешения, цвета, яркости, контрастности и точности воспроизведения звука.

Хочешь получить удовольствие от чемпионата мира – начни с телевизора Hisense U7HQ QLED 120 Гц! Где покупать: в магазинах сети «Технопарк» Hisense_65U7HQ_Technopark или «М-Видео» Hisense_55U7HQ_MVideo

Хотите узнать дополнительные подробности? Официальный сайт – Hisense.ru

источник: «Советский спорт»
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