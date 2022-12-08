Выходи во двор: Легенды хоккея вновь сыграют с жителями Подмосковья

Первая игра нового сезона пройдет в г.о. Мытищи уже в ближайшую субботу, 10 декабря. Противостоять «Легендам хоккея» во главе с капитаном Вячеславом Фетисовым в матче-открытии серии будет команда жителей городского округа. По традиции в сменных звеньях обеих коллективов сыграют юные хоккеисты из местных спортивных секций.

«Уникальный проект «Выходи во двор» появился в январе 2022 года по личной инициативе Андрея Юрьевича Воробьева и стал первым проектом такого формата в стране. Первый сезон получил массу положительных отзывов и собрал за 11 игр более 25 тысяч жителей региона. Как и в первом сезоне, игры серии будут проходить в разных подмосковных городах на обычных коробках и хоккейных площадках, доступных каждому жителю», - сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Источник фото: Правительство МО

В первой игре сезоне в Мытищах за команду «Легенды хоккея» сыграют:

– двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов;

– двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев;

– двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов;

– олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров;

– олимпийский чемпион Андрей Коваленко;

– призер олимпийских игр Борис Миронов.

Комментатором серии по сложившейся традиции выступит спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Место: г. Мытищи, ул.Мира, 2А (каток «Яуза»).

Программа: с 11-00 – сбор гостей, развлекательная программа для зрителей;

12-00 – торжественное открытие, начало матча.

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ и должности необходимо прислать на официальную почту министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону 8-915-351-98-96 (Татьяна Соловьева).