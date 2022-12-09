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Дворцы спорта, ФОКи, инвентарь

Благодаря федеральному проекту появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. Вводятся в эксплуатацию спортивные объекты, в том числе не только крупные дворцы спорта или ФОКи, но и плавательные бассейне, крытые тренировочные катки, открытые спортивные площадки шаговой доступности. 
Дворцы спорта, ФОКи, инвентарь
09 декабря 2022 18:23
автор: Ярослав Николаев

Растет число обученных специалистов в области физической культуры и спорта.

В ряде регионов открываются спортивные центры для детей и взрослых, в которых можно не только тренироваться, но и пройти функциональное тестирование, которое позволит определить оптимальные нагрузки и рацион питания с учетом индивидуальных особенностей организма.

Тренеры и спортивные инструкторы проходят программы повышения квалификации. Также готовятся новые кадры в сфере физической культуры и спорта. Любой гражданин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центрах тестирования ГТО, которые открываются по всей России. В общей сложности планируется создать около 1,8 тысяч таких площадок.

Национальный проект включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника».

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС АО ВЛАДИКАВКАЗЕ

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в поселке Южный построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Спортивный объект включает футбольное поле с искусственным покрытием 60×30 метров, четыре беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием, две игровые спортивные площадки для баскетбола и волейбола, комплекс уличных тренажеров, трибуна с навесом на 100 мест, освещение — прожекторы с энергосберегающими лампами

Спортивный комплекс доступен всем желающим и оснащен всем необходимым для регулярных занятий спортом.

НОВЫЙ ФОК ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В поселке Цильна начал работу новый универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), построенный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Это второй по счету подобный объект в Ульяновской области.

Современный ФОКОТ включает стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетические дорожки с синтетическим покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола. Спортивный объект оснащен современными гимнастическими снарядами, силовыми тренажерами, на которых могут заниматься и дети, и взрослые. Кроме того, оборудована трибуна для зрителей на 100 мест.

Для всех местных жителей организовано свободное посещение спортивного объекта.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ - ТРЕМ ШКОЛАМ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В ЯКУТИИ

В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» спортивное оборудование и инвентарь получили три республиканские школы олимпийского резерва.

Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва им. Н. С. Тимофеева теперь обеспечена всем необходимым инвентарем по легкой атлетике, волейболу, шашкам и бадминтону. Воспитанники школы показывают высокие результаты по волейболу в республике и на Дальнем Востоке. Кроме того, в прошлом году воспитанница школы по шашкам Альбина Большакова стала лауреатом номинации среди юниоров «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта» ежегодной спортивной премии «Grand Final. Чемпионы Якутии».

Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в г. Покровске получила оборудование и инвентарь по нескольким видам единоборств: тхэквондо, самбо, дзюдо и ушу.

В республиканскую специализированную спортивную школу олимпийского резерва в с. Борогонцы направлен качественный борцовский мат и необходимый инвентарь по развитию скоростно-силовых качеств борцов вольного стиля.

источник: «Советский спорт»
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Благодаря федеральному проекту появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. Вводятся в эксплуатацию спортивные объекты, в том числе не только крупные дворцы спорта или ФОКи, но и плавательные бассейне, крытые тренировочные катки, открытые спортивные площадки шаговой доступности. 
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