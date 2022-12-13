Подмосковье - четыре спортивных сезона!

ЗИМА: БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЭТО МОДНО!

Под таким девизом прошла массовая акция в подмосковном Красногорске, в которой приняли участие сразу около тысячи человек.

Подмосковный Красногорск стал центром не только уникальной всероссийской спортивно-патриотической акции, но и, по сути, центром семейного праздника спорта и здорового образа жизни.

На каждой площадке проводились соревнования с элементами кроссфита и воркаута, в которых спортсмены должны были продемонстрировать свою физическую подготовку, силовые навыки, выносливость и смекалку. Главным событием мероприятия стала уникальная акция — все участники одновременно опрокинули на себя вёдра с ледяной водой.

ЗИМА: ЧЕМПИОНЫ ДВОРА

В рамках уникального проекта «Выходи во двор» легенды отечественного хоккея провели серию из одиннадцати игр с дворовыми командами жителей Подмосковья. Проект появился в январе 2022 года благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Данный проект стал уникальным не только для России, но и для всего мирового спорта. Нередко мы наблюдали одиночные товарищеские встречи именитых спортсменов с любительскими командами, которые участвовали в различных непрофессиональных турнирах, но серий игр с дворовыми командами в истории спорта ещё не было. Звёздным хоккеистам ещё ни разу не доводилось принимать участие в матчах такого формата.

Каждый матч серии был сыгран в разных подмосковных городских округах на обычных хоккейных площадках и коробках, доступных каждому жителю.

В каждой игре команда именитых спортсменов мирового уровня «Легенды хоккея» во главе с капитаном Вячеславом Фетисовым противостояла дворовой команде, в составе которой играли простые жители Подмосковья. Игры первого сезона серии суммарно посетили более 25 тысяч зрителей.

В составе «Легенд» играл ветеран отечественного хоккея из Можайска Владимир Порфирьевич Платонов, который стал самым возрастным игроком серии. В этом году он отметил своё 83-летие прямо на хоккейной площадке. Также за команду прославленных хоккеистов выходил на лёд министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

В составе команды «Легенды хоккея» в разных матчах серии сыграли: Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Илья Ковальчук и многие другие звёзды мирового хоккея.

С места проведения матчей в режиме реального времени все игры прокомментировал спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Первая игра серии «Выходи во двор» состоялась 15 января в Красногорске, затем легендарные хоккеисты встретились с жителями Одинцова, Видного, Черноголовки, Королёва, Чехова, командой Ночной хоккейной лиги, Домодедова, Воскресенска, Можайска и Балашихи. «Легенды» не уступили ни разу, подчеркнув тем самым свой колоссальный опыт и мастерство, но жители Подмосковья смогли дать бой «тяжеловесам» хоккея и сыграть с ними вничью в четырёх матчах.

Капитан команды «Легенды хоккея» Вячеслав Фетисов: «Мы все выросли на дворовой коробке. Есть известная фраза: нельзя стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. И это абсолютная правда. Все легенды, все мы начинали во дворе, в дружеской атмосфере. ​Губернатор Московской области решил строить хоккейные коробки и, я считаю, это правильно. Спорт – это не только голы, очки и секунды. Это воспитание успешности, возможность организовать детей, нацелить их на результат. Я желаю, чтобы на каждой дворовой игре было так же много зрителей, был такой же ажиотаж, как на наших матчах».

ЗИМА: ОЛИМПИЙСКИЕ СЕЗОНЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Не только массовым спортом может похвастаться Подмосковье, но и своими профессионалами. А если есть лидеры спорта высших достижений, то есть и армия поклонников! Более 120 тысяч человек посетили фан-зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье».

Впервые в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева в пяти городских округах региона были организованы специальные фан-зоны. Каждая из них представляла собой уникальную тематическую площадку, оформленную в цвет олимпийских колец. Здесь любой желающий мог на больших экранах следить за прямыми включениями с соревнований и болеть за российских спортсменов. При этом можно было не только прийти поддержать нашу сборную, но и по-спортивному разнообразить свой досуг. В эти дни для посетителей всех фан-зон была подготовлена разнообразная развлекательная программа: показательные выступления, мастер-классы от именитых спортсменов-олимпийцев прошлых лет, интеллектуальные и спортивные конкурсы с памятными призами, массовое катание на катках, а также товарищеские соревнования по зимним видам спорта.

Тематические фан-зоны был открыты: в Химках (сквер «Юбилейный), Красногорске (набережная Москвы-реки в Павшинской пойме), Одинцове (Парк Малевича и Парк имени Ларисы Лазутиной), Домодедове (Парк «Елочки») и Реутове (Центральный парк). Кроме того, специально к хоккейному матчу сборной России против команды Чехии 12 февраля была оборудована специальная фан-зона в Королёве (на стадионе «Вымпел»), которая на один день стала самой большой и самой посещаемой в области – на трибунах собрались более 2 тысяч человек.

ЗИМА: ГОНКА ЛЕГКОВА – ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Спустя два года Подмосковье снова встретило гостей и участников легендарного лыжного фестиваля «Гонка Легкова». Долгожданное мероприятие прошло на территории отеля «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» в Сергиево-Посадском г.о. и объединило более 1 200 взрослых и юных участников.

Старт соревнованиям дал министр физической культуры и спорта РФ Олег Матыцин. По традиции участие в главном забеге вместе со спортсменами-любителями приняли – основатель лыжного фестиваля, чемпион и призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Легков, а также другие прославленные российские лыжники и биатлонисты: Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр Панжинский, Алексей Петухов, Никита Крюков, Иван Черезов, Сергей Турышев, Саид Халили, Николай Круглов, Екатерина Юрлова-Перхт, Михаил Девятьяров и Артём Мальцев.

Именитые спортсмены провели мастер-классы и открытые тренировки для всех желающих. Также в рамках фестиваля проходили онлайн-заезды – с конца февраля по первые числа марта.

«Гонка Легкова» проводится ежегодно с 2015 года. В 2020 году старт был отменён из-за отсутствия снега, а год спустя в связи с пандемией COVID-19 состоялся только онлайн-заезд. В этом году соревнования впервые организованы в офлайн и онлайн форматах.

ВЕСНА: БЕГОВАЯ ЛИГА ПОДМОСКОВЬЯ

Как только просохли дорожки – надеваем беговые кроссовки!

Новый спортивный проект «Беговая лига Подмосковья» — это отличная возможность приобщиться к занятиям физической культурой и спортом на открытом воздухе, сделать привычные тренировки более разнообразными и интерактивными.

Так в мае в Клину прошёл полумарафон «По следам истории», который стал первым стартом серии уникальных легкоатлетических забегов в рамках проекта «Беговая лига Подмосковья». Его маршрут пролегал вокруг Сестрорецкого парка города Клин. После забега у участников была возможность поближе познакомиться с местными достопримечательностями: посетить дом-музей Петра Чайковского, усадьбу Демьяново, клинское Подворье и знаменитый магазин под часами.

Всего в течение сезона прошло пять забегов. Следующим после Клина стал Сергиев Посад, где 2 июля прошёл старт «Сергиевым путём», затем город Пушкино, который 13 августа принял участников «Пушкинского полумарафона». В Волоколамске 3 сентября состоялся забег «Волоколамский рубеж», а завершилась первая серия забегов «Беговой лиги Подмосковья» 19 ноября в Одинцове.

Уникальность «Беговой лиги Подмосковья» заключается в том, что в рамках проекта можно превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на ценные для здоровья поощрения, на участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в серии забегов в различных городах Московской области. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Беговой Лиги Подмосковья» и выполнять несложные задания. Задания рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, даже начинающий, сможет найти для себя комфортный вариант тренировок.

Благодаря проекту все желающие смогли получить дополнительный стимул, чтобы регулярно тренироваться, поддерживать уровень активности и при этом пополнять коллекцию достижений.

А уже с 1 декабря Беговая лига «переросла» в Суперлигу Подмосковья. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, а с 1 апреля будущего года – велоспорт.

ЛЕТО: ВРЕМЯ ДЛЯ МАССОВОГО СПОРТА

Более 1,5 млн человек стали участниками спортивно-массовых мероприятий на территории Подмосковья в летний спортивный сезон. Традиционно этот период длится около пяти месяцев – с мая по октябрь.

Соревнования по наиболее популярным уличным видам спорта в парках смогли собрать свыше 170 тысяч участников и зрителей.

Традиционно летом состоялись детские турниры, которые носят имена легендарных спортсменов. В августе 2022 года состоялся детско-юношеский турнир по хоккею «Кубок Александра Овечкина», участниками которого стали 12 команд сильнейших академий России и Белоруссии, а также турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», на котором собрались 16 команд со всей страны.

Еще один традиционный турнир – «Кубок Давида Берлина» по стритболу – впервые прошел на площади у Крокус Экспо в Красногорске и собрал более 1 000 любителей уличного баскетбола.

Впервые в Подмосковье прошел турнир по шахматам «Кубок Сергея Карякина». Уникальные соревнования состоялись под открытым небом в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Интеллектуальный турнир собрал более 120 участников, которые получили возможность пообщаться с гроссмейстером и попробовать свои силы в сеансе одновременной игры.

В Волоколамске, Лотошине, Рузе, Коломне, Сергиевом Посаде, а также в Наро-Фоминском и Можайском городских округах состоялись масштабные велозаезды серий «GranFondo» и «Cyclingrace», которые посетили в общей сложности более 8 000 человек.

Для старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие» совместно с Министерством социального развития региона был организован фестиваль северной ходьбы, который прошел в 46 парках Подмосковья и собрал 10 000 участников.

Впервые в Подмосковье состоялись турниры по пляжному волейболу и по дворовому футболу «Короли коробок». Участие в отборочных этапах и финальных играх турниров в общей сложности приняли более 1 500 спортсменов-любителей.

ЛЕТО: ИСТОРИЯ И ЭКСТРИМ

Еще одна серия эпических гонок по Подмосковью — экстремальный исторический забег «Zaraysk Bison Race» и забег для юных экстремалов «Zaraysk Bison Race. Не по-детски» прошли на территории городского округа Зарайск в мае и сентябре.

Традиционный майский старт сумел объединить более 1300 спортсменов из Подмосковья и других регионов. А детская гонка, состоявшаяся впервые в первых числах сентября, собрала 225 юных участников в возрасте от 6 до 14 лет.

Идея провести такое мероприятие для подрастающих спортсменов родилась у команды «Zaraysk Bison Race», которая уже четыре года подряд устраивает у Зарайского кремля массовый исторический забег для взрослых. Теперь, когда растёт запрос и со стороны детей, организовали отдельный детский забег с 12 препятствиями.

Также старты «Zaraysk Bison Race» всегда являются прекрасным поводом прикоснуться к местной истории: традиционно все участники забегов получают бесплатные билеты на посещение смотровой площадки водонапорной башни и историко-художественного музея великого Зарайского кремля.

Кроме того, в Подмосковье проходили региональные этапы всероссийских стартов Забег.РФ и «Кросс нации», летний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и фестиваль «От студзачета к знаку отличия ГТО» для студентов подмосковных вузов, а также Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

ЛЕТО: СМЕНЯЮТСЯ СЕЗОНЫ - ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В моде – футбольные бутсы! Летний сезон сохранил привычный для зрителей формат проведения матчей с именитыми спортсменами. В летней серии для воспитанников местных футбольных секций добавились мастер-классы и мини-игры в формате 5 на 5 с участием легенд отечественного футбола.

Игры серии прошли в 12 подмосковных городских округах на обычных футбольных полях под открытым небом и суммарно собрали более 32 тысяч зрителей.

В состав сборной «Легенд футбола» вошли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов и многие другие звёзды.

Для зрителей на трибунах игры серии комментировали легендарный телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

ОСЕНЬ: ПОРА В ШКОЛУ

1 сентября для многих подмосковных школьников стал не просто днём возвращения за школьные парты.

12 подмосковных школ присоединились с 1 сентября к масштабному федеральному проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе». Каждая из школ получила методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные специально для проекта.

В рамках проекта реализованы пять направлений: футбольные уроки физкультуры, организация секций в школах, обучение и поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля «Футбол в школе» и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги, которая будет запущена в 2023 году. Также будет реализован отдельный проект «Футбол для девочек».

Ну, а если кому-то по душе другие виды спорта - есть выбор.

В сезоне-2022/23 Московская область впервые примет участие во всероссийском чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Участниками станут команды 126 школ из 6 округов: Серпухов, Балашиха, Дмитров, Пушкино, Дубна и Королев – это более 3000 учащихся.

В общем, спорт в Подмосковье – на любой вкус, возраст, сезон.

И 2023 год не станет исключением. Начинаем в январе!