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Насыщенная программа сказочных ледовых представлений в Московской области

В Подмосковье стартовала серия бесплатных ледовых представлений. Авербух и лучшие фигуристы страны выступили в Домодедове и Люберцах.
Насыщенная программа сказочных ледовых представлений в Московской области
12 декабря 2022 12:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Правительства МО

В парке «Елочки» в городском округе Домодедово состоялось открытие серии ледовых спектаклей. Вход на представления для всех желающих — бесплатный. В ходе представления звезды российского фигурного катания в ярких костюмах и под красивую музыку показали свое мастерство.

Спектакль на льду — это представление олимпийского чемпиона Ильи Авербуха, в котором он является автором идеи и продюсером. Зрители смогли увидеть выступления Алексея Ягудина, Артема Федорченко, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Албены Денковой, Максима Ставицкого, Дарьи Мороз и Алексея Ускова.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

«Мы уже заложили традицию ледовых представлений в прошлом году, и я очень рад, что она продолжается. Я считаю, именно такая демократичная встреча, на таком катке, который уже завтра заполнится всеми, кто желает кататься, это очень важно», - сказал продюсер проекта Илья Авербух.

Он добавил, что на таких спектаклях зрители получают возможность увидеть своих кумиров.

«Новый год - это время когда обязательно должны случаться чудеса. В этом году мы отказались от салютов, шумных массовых гуляний, но программу добрых сказочных ледовых представлений решили сохранить, потому что помним, как тепло был встречен этот проект жителями. И сегодня мы начинаем марафон ледовых спектаклей, который пройдет по всему Подмосковью. Это удивительный проект. Благодарю Татьяну Навку, Илью Авербуха, Евгения Плющенко и всех артистов ледовых спектаклей - наших прославленных фигуристов - за то, что дарят нам этот праздник», - сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

Кроме того, выступления знаменитых фигуристов сегодня смогли увидеть и посетители парка «Наташинские пруды» в Люберцах.

В прошлом году представления Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели свыше 75 тысяч человек.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» до 8 января 2023 года включительно, помимо «Ледового периода», ещё на 27 катках региона покажут еще две постановки известных фигуристов – «Сказки Евгения Плющенко» и «Царевна-лягушка» Татьяны Навки.

источник: «Советский спорт»
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