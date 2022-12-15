Более 300 спортсменов примут участие в турнире по синхронному плаванию «Русская матрешка»

В турнире примут участие более 300 спортсменов 2010 г.р. и младше из России, Белоруссии, Казахстана и Сингапура. Победителей будут определять в 5 дисциплинах: произвольная программа (соло, дуэт, группа, комби) и фигуры.

««Русская матрешка» – это уникальный турнир со своими традициями и историей. Соревнования проводятся с 2008 года и уже стали визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, президенту Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной» – рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Церемония открытия соревнований состоится 16 декабря в 16:30.

Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30, МАУ «ДС «Олимпийский».

Программа мероприятия:

14 декабря – приезд команд и тренировки;

15 декабря – соревновательный день в дисциплине «фигуры» (по новым правилам Международной федерации плавания).

16 декабря – соревновательный день в дисциплинах «комби» и «дуэты»;

17 декабря – соревновательный день в дисциплинах «группа» и «соло»;

18 декабря – отъезд команд.

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности и данных на автомобиль необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону: 8 (903) 735-42-06 (Капкова Дания).