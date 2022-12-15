Спортсмены года – Александр Большунов и Анна Щербакова: Минспорта объявило лауреатов 2022 года

Приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес номинантов и гостей зачитал Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. В приветствии главы государства говорится:

«Рад приветствовать вас на торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии. Лауреаты этой почетной награды – выдающиеся атлеты и тренеры, представители федераций и средств массовой информации – яркие, неординарные, талантливые люди, которые многое сделали для развития отечественного спорта и укрепления его победных традиций. Своими успехами и достижениями они задают молодежи высокую профессиональную планку и четкие жизненные ориентиры, являются примером трудолюбия, целеустремленности, преданности делу, вдохновляют юношей и девушек на покорение новых вершин – и в спорте, и в других сферах деятельности. Отмечу, что государство и впредь будет поддерживать значимые, востребованные инициативы, направленные на продвижение в обществе ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни, совершенствование спортивной инфраструктуры во всех регионах нашей необъятной страны».

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Напомним, что Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поблагодарил Президента и Правительство Российской Федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, спортивные федерации и регионы страны за совместную работу.

«Благодарю коллег за то, что мы с гордо поднятой головой пришли к сегодняшнему дню и можем чествовать победителей в различных номинациях, еще раз доказывая всему миру, а самое главное, себе, гражданам нашей великой страны, что мы мощная держава, самодостаточная страна, и мы будем продолжать устанавливать стандарты для развития и российского, и международного спорта», – сказал министр.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Олег Матыцин также отметил, что Национальная спортивная премия – это символ уважения и признательности всем людям, которые работают в спорте, а также великому спортивному прошлому страны.

«Особенно важно быть вместе и гордиться нашими успехами и нашим великим прошлым в это непростое время. Мы его достойно проживаем, мы с уважением относимся к нашим коллегам, продолжаем диалог о том, чтобы российский спорт восстановил свои позиции в мировом спорте, потому что понимаем, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно. Это ещё раз подтвердил саммит, который прошел несколько дней назад в Лозанне, и уже слышны разумные голоса. Мы верим, надеемся, что обязательно восстановим наше участие во всех международных соревнованиях. Этого хотим не только мы, этого хотят все наши друзья во всех международных организациях», – подчеркнул Олег Матыцин.

«Мы гордимся, что мы вместе. Благодарю номинантов и всех тех, благодаря кому эти достижения стали возможны», - отметил министр.

Игорь Левитин вручил орден Почета первому вице-президенту Федерации спортивной борьбы России Омару Муртузалиеву. Благодарность Президента Российской Федерации была объявлена старшему тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон) Ирине Громовой.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

По итогам работы конкурсных комиссий всероссийских конкурсов в сфере физической культуры и спорта и Экспертного совета были названы победители в 18 категориях в 11 номинациях. Лауреаты получат премию в 1 млн рублей.Лауреатами Национальной спортивной премии 2022 года стали:

В номинации «Гордость России», категория «Спортсменка года» лауреатом стала Анна Щербакова (фигурное катание) – чемпионка XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

В категории «Спортсмен года» - Александр Большунов (лыжные гонки) – трёхкратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

«Благодарю вас за эту награду, это очень достойный приз. Быть спортсменом года в России почетно, потому что самые лучшие спортсмены мира находятся у нас здесь, в России. Также хочу поблагодарить наших тренеров, нашу команду, это и их награда тоже. Потому что подобные успехи всегда складываются из мелочей», – сказал Большунов.

В категории «Тренер года» лауреатом стала Елена Вяльбе – главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок России. Следует отметить, что на Играх в Пекине-2022 российские спортсмены под руководством Елены Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ 2022 ГОДА

- В номинации «Гордость России», категория «Спортсменка года» - Анна Щербакова (фигурное катание).

- Категория «Спортсмен года» -

- Александр Большунов (лыжные гонки).

- Категория «Тренер года»

- Елена Вяльбе, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам.

- Номинация «Надежда России»

Категория «Лучшая спортивная школа»Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по водному поло» города Казани, Республика Татарстан.

- Категория «Лучшая организация адаптивного спорта», Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр адаптивного спорта «Родник».

- Номинация «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта), Категория «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» - Татьяна Анатольевна Тарасова, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

- Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни), Категория «Лучший журналист» - Дмитрий Занин, специальный корреспондент телеканала «Матч ТВ».

- Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция» - Спортивная редакция «Матч ТВ».

- Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта), Категория «Лучший спортсмен» - Иван Голубков, многократный чемпион мира по зимним видам спорта 2022 года в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с ПОДА и Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

- Категория «Лучшая спортсменка»

- Варвара Ворончихина – двукратная чемпионка мира по зимним видам спорта 2022 года в горнолыжном спорте лиц с ПОДА и победительница Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

- Категория «Лучший тренер»

- Ирина Громова, старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА, заслуженный тренер России. - Номинация «Спортивный объект России»

Категория «Лучший объект спорта»

Ледовый дворец «Кузбасс», Кемерово.

- Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху», Категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» МБУ Городского округа Кинель Самарской области «Спортивный Центр Кинель». Номинация «Спорт для всех», Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Алексей Шишков (с. Быков Отрог, Балаковский район, Саратовская область).

- Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Александра Магомаева (г. Зея, Амурская область).

- Номинация «За служение спорту», Категория «За вклад в развитие физической культуры и спорта» - Михаил Петрович Лагутин, заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории по спортивной медицине и лечебной физкультуре Волгоградской государственной академии физической культуры и Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Номинация «Спортивная солидарность», Категория «За укрепление международных спортивных отношений» - Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по фехтованию (сабля), Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

- Номинация «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»

Категория «Лучший субъект Российской Федерации» - Приморский край. Награды лауреатам Национальной спортивной премии вручили: Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк; трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин; почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов; семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина; председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев; 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Рима Баталова; двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова; двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; олимпийский чемпион по вольной борьбе, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес; пилот «Формулы-1», основатель Благотворительного фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин; заместитель руководителя Департамента розничного бизнеса – вице-президент Банка ВТБ Евгений Дячкин; заместитель генерального директора многопрофильного российского холдинга S8.Capital Екатерина Тутон.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

В рамках церемонии был вручен специальный приз «Столото». В этом году на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Кемерове на стенде крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» прошло народное голосование – любой желающий мог в специальной диджитал-зоне проголосовать за лучшего спортсмена, выступившего на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Гости и участники форума выбирали из более 60 спортсменов. Большинство голосов было отдано за Наталью Суворову – члена женской сборной России по велоспорту BMX.

Также в рамках церемонии специальные благодарности Минспорта России были вручены организаторам крупных международных мероприятий, прошедших в России: Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», Международных спортивных игр «Дети Азии», Международных соревнований «Игры дружбы» и Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Ведущими церемонии стали Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева.

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

В концертной части церемонии выступили Дима Билан, Полина Гагарина, Денис Клявер, Гарик Бурито, Ёлка и детский коллектив «Домисолька».





Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ

Источник фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ