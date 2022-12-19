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«Джекпот. Большой куш» обрел главного победителя

17 декабря 2022 года состоялся итоговый розыгрыш в рамках уникальной, продолжавшейся более года акции «Джекпот. Большой куш», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». В общей сложности было разыграно более полумиллиарда, а главный приз составил 157 449 997 рублей.
«Джекпот. Большой куш» обрел главного победителя
19 декабря 2022 09:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Беспрецедентная акция была запущена «Лигой Ставок» в октябре 2021 года. С тех пор розыгрыши проводились в прямом эфире ежедневно. В общем количестве было разыграно 19 465 призов!

Эфир 17 декабря, начавшийся в 20:30 (мск), стал 457-м по счету. И по его итогам 30-й раз был определен обладатель «Джекпота», размер которого к 17 декабря 2022 года достиг фантастических 157 449 997 рублей.

Торжественная церемония проходила в столичной гостинице «Метрополь». Помимо основного «Джекпота», как обычно, были разыграны 10 фиксированных призов — на этот раз по миллиону рублей!

Источник фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Процедуру жеребьевки запустил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, назвавший акцию беспрецедентной в истории букмекерской отрасли России по размеру главного приза.

Помимо Красовского, в определении обладателей фиксированных призов лично приняли участие амбассадоры «Лиги Ставок» — знаменитый гимнаст Артур Далалоян, ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, популярный комментатор Виктор Гусев и известный блогер, совладелец ФК «Сахалинец» Сергей Гореликов. По видеосвязи к участникам акции обратились другие звездные друзья «Лиги Ставок» — фигуристка Алина Загитова, телеведущая Мария Орзул, пловец Евгений Рылов и супергерой Олимпиады-2022, лучший лыжник мира Александр Большунов.

Источник фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Помогая ведущим вытаскивать шары, гости рассказали массу интересного о себе. Гусев — об участии в войне в Эфиопии и бое с настоящим быком на шоу «Большие гонки». Далалоян — о том, как реагирует на сравнения с героем фильма «Сумерки» Джейкобом. Гореликов — о своем титуле чемпиона Европы по футболу, завоеванном в 2007 году с командой «Трудовые резервы». Евневич — о том, как сбросил вес со 129 кг.

Наконец, очередь дошла до 11-го, финального розыгрыша, который должен был назвать обладателя главного «Джекпота». Первые девять цифр совпали в джекпонах (виртуальных билетах, при помощи которых клиенты «Лиги Ставок» в течение 14 месяцев участвовали в акции) сразу у троих претендентов! Оставалось назвать последнюю цифру, чтобы определить суперсчастливчика. Сначала выпал ноль — мимо. Потом — семь. И тут — барабанная дробь! — на экране высветилась искомая комбинация, сделавшая обладателем более 157 миллионов рублей пользователя по имени Артур А. Удачу ему принесла ставка вида «Экспресс».

Источник фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Ведущие оперативно связались с новоиспеченным мультимиллионером — и явно застали его врасплох. Оказалось, победитель не следил за розыгрышем, задержавшись на работе.

— Нормально себя чувствую, — признался немного смущенный и еще не осознавший размер выигрыша Артур А. — Спасибо «Лиге Ставок»! Давно играю в этой букмекерской компании и буду продолжать. Раньше уже доводилось побеждать по разным акциям. В «Джекпоте» максимальный выигрыш до этого составил, по-моему, 2 700 000 рублей. «Лига Ставок» — сто процентов лучший букмекер России!

Напомним, что в общей сложности (с учетом фрибетов) в акции «Джекпот. Большой куш» было разыграно более 500 миллионов рублей. Победителями стали 10 734 человека. Для участия было достаточно заключать пари от 500 рублей из линии «Лиги Ставок» — и, независимо от исхода, автоматически пополнять игровой счет джекпонами. Последние джекпоны можно было получить по ставкам, сделанным до 19:00 (мск) 17 декабря 2022 года. За час до начала матча за третье место Хорватия — Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

Прямой эфир финального розыгрыша шел на ютуб-канале «Участвуй каждый день».

Суперакция подошла к концу. Но можно не сомневаться, «Лига Ставок» уже готовит новые, не менее грандиозные. ОДНА СТАВКА — И ТЫ В ИГРЕ!

источник: «Советский спорт»
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