Спортивные рисунки и спортивное фото: в ожидании двух уникальных церемоний

В церемонии награждения примут участие: Министр спорта РФ О.В. Матыцин, олимпийские чемпионы России (Никита Нагорный, Дарья Спиридонова, Ольга Брусникина, Софья Великая и другие), представители профильных спортивных федераций.

Конкурс организован Государственным музеем спорта совместно с Общероссийской общественной организацией физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия».

Проведение конкурса направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни, формирования у детей потребности в занятиях физкультурой и спортом, а также развития творческих способностей и воображения.

Всероссийский конкурс рисунков проходил с 14 по 30 ноября 2022 года. В нем приняло участие 83 субъекта РФ и пришло 8177 рисунков! Количество присланных работ и масштаб охвата сделали конкурс крупнейшим со времен СССР!

Победители определялись по 4 номинациям:

• спортивная семья;

• спорт и мир;

• российский спорт;

• любимый российский спортсмен.

И по трём возрастным категориям:

• с 6 до 8 лет;

• с 9 до 11 лет;

• с 12 до 15лет.

Жюри:

Матыцин Олег Васильевич – Министр спорта РФ

Истягина-Елисеева Елена Александровна – директор Государственного музея спорта, зампредседателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни

Брусникина Ольга Александровна - Президент федерации синхронного плавания России, Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию

Дрозд Григорий Анатольевич – первый вице-президент федерации тайского бокса России

Куркузенков Александр Николаевич – художник – декоратор Большого театра

Опалев Максим Александрович – вице-президент всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, Олимпийский чемпион

Чернышов Сергей Георгиевич – преподаватель школы акварели Сергея Андрияки с 1999 года

Узнать всех победителей и посмотреть трансляцию торжественной церемонии награждения 27.12.22:

https://vk.com/minsportrf и https://vk.com/sport_norma

Первые же победители названы, и их можно увидеть здесь: https://vk.com/fsop_russia

Все 8177 рисунков будут активно использованы в мероприятиях, посвященных 100-тию спортивной отрасли. В 2023 году будет праздноваться 100-летие органа управления сферой физической культуры и спорта. Внушительный срок, наполненный великими победами, рекордами и выдающимися достижениями.

Уникальная фоторабота, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года, войдет в экспозицию Государственного музея спорта.

27 декабря в Государственном музее спорта состоится торжественная передача уникальной фотографии Алексея Харина и Андрея Цыганова «Путевка в историю или сто тысяч лиц футбольной столицы». Как известно, Россия передала эстафету проведения Чемпионата мира по футболу Катару – стране, в которой только что завершился ЧМ FIFA 2022.

Фотография была сделана с верхнего этажа Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова во время ЧМ по футболу 2018 г. На ней запечатлен миг ликования болельщиков из разных стран в момент решающего гола Артемом Дзюбой в ворота сборной Испании. По официальным данным, в этот момент в фан-зоне на Воробьевых горах находилось 98 тысяч любителей футбола. Эта масштабная фоторабота вошла в книгу рекордов России и каталог рекордов Москвы, как самая большая в мире напечатанная фотография с самым большим количеством индивидуально различимых лиц – двадцать четыре тысячи пятьсот два болельщика (24 502). Каждого человека, изображенного на фотокартине, вручную считали сотрудники Книги рекордов России вместе с ее основателем и главным редактором Станиславом Коненко. Фотография была представлена на международных художественных выставках, посвященных миру футбола: в МГИМО и в Национальном музее Республики Казахстан, в Нур-Султане. Работа привлекла особое внимание посетителей, среди которых были известные государственные и общественные деятели, представители спортивной и культурной общественности, дипломаты.

Музей спорта ведет сбор уникальных артефактов, которые передаются в Государственный музейный фонд Российской Федерации и составляют основу спортивно-исторического наследия нашей страны.

В церемонии передачи примут участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева и другие.

Адрес: ФГБУ «Государственный музей спорта», г. Москва ул. Казакова, д.18.