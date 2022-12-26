Лучших и начинающих спортивных комментаторов наградили в ОКР

Ровно за неделю до наступления Нового Года на Лужнецкой набережной собрались лучшие спортивные комментаторы России, работавшие на крупнейших соревнованиях уходящего года. Например, на зимних Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре. В роли ведущих торжественного мероприятия выступили телекомментатор Роман Скворцов и трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

— Рад, что наше дело живет, и все больше людей посвящает жизнь этой увлекательной профессии, – отметил, открывая вечер, президент РАСК Геннадий Орлов. – хочу поблагодарить ОКР, который поддержал идею создания Российской ассоциации спортивных комментаторов 5 лет назад и с тех пор неизменно помогает РАСК. В этом огромная личная заслуга президента ОКР Станислава Позднякова. И, пользуясь случаем хочу от лица всего нашего сообщества спортивных комментаторов и журналистов еще раз поздравить Станислава Алексеевича с тем, что он избран на свою должность на новый срок. В этом году мы начали и совершенно новый для нас региональный проект.

Благодаря нашему партнеру, компании «СИБУР», провели серию мастер-классов в российских городах, встретились с людьми, которые хотят стать спортивными комментаторами. Уверен, в скором времени мы сможем реализовать нашу мечту и создать академию комментаторского искусства.

Призы первым лауреатам вручил Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин. Александр Легков и Дмитрий Губерниев удостоились премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине».

Статуэтку в форме наушников с микрофоном получила супруга Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Татьяна, а Губерниев прислал видео приветствие из Рязани, где в эти дни он работает на биатлоне.

Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков стал обладателем премии «Новый голос спорта», которая носит имя Юрия Розанова. Статуэтку победителю вручила дочь Юрия Альбертовича Ксения, которая с трудом сдерживала слезы, вспоминая о творческом пути отца.

— Рад, что награды сегодня получили, в том числе комментаторы, которые работают на не самых признанных «маленьких» видах спорта. Рассказывать о таких дисциплинах, об их героях и звездах непросто, ведь они попадают на экраны только раз в четыре года, – отметил Кирилл Земсков.

В честь столетнего юбилея Николая Николаевича Озерова – основоположника профессии телевизионного спортивного комментатора – РАСК учредил специальный приз. Его обладателями стали Геннадий Орлов и бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Евгений Ловчев.

— Короля играет свита. Вот и меня, как и всех спортсменов, всегда играли комментаторы, – заявил знаменитый футболист. – Они делали из нас героев, благодаря их труду о нас знает вся Россия. Например, когда я награждал участников турнира по дворовому футболу в Волгодонске, ко мне подошел маленький мальчик и сказал: «Я этого дядьку знаю, его показывают по телевизору, он все время там орет».

Специальный приз «На все 100!», учрежденный московским футбольным клубом «Динамо» в честь столетия, которое будет отмечаться в апреле 2023 года, вручен комментаторам Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.

— «Динамо» неслучайно представлено на этой премии, – заметил Илья Шелогуров. – Этот клуб стоял у истоков спортивного комментария. Все мы помним знаменитую фразу Вадима Синявского: «Наш микрофон установлен на стадионе «Динамо». Он всегда произносил ее с огромным трепетом, ведь первая прямая трансляция футбольного матча велась именно с арены в Петровском парке.

Премия имени Евгения Майорова «Лучший репортаж» досталась Сергею Шипову, подчеркнувшему, что данная награда принадлежит не только ему, но и его учителям, работающим на соревнованиях не только по шахматам, но и по другим видам спорта.

— В моих шахматных репортажах всегда можно услышать элементы из других видов спорта: «Пешка идет по краю, навешивает в центр, где происходит верховая борьба». Партия продолжается очень долго, гроссмейстер думает над ходом минут тридцать, и комментатору нужно заполнить эту длиннющую паузу. Нам приходится говорить обо всем на свете: о новинках кинематографа, науке, футболе и других сферах жизни, – поделился Сергей Шипов.

Специальные адресные премии от партнеров РАСК достались Александру Ткачеву и Григорию Твалтвадзе. Данная инициатива призвана поддержать видных деятелей отечественного комментаторского цеха.

— В командных видах спорта важную роль играют паузы, – сказал Александр Ткачев, по состоянию здоровья временно не работающий в прямом эфире. – Настоящий мастер может «на паузе» обыграть оппонента. И я сделал для себя вывод, что в нашей творческой профессии паузы тоже крайне важны: необходимо иногда брать их и радоваться тому, что у нас есть.

— В 2004 году меня выбрали лучшим спортивным журналистом года, и сразу с церемонии награждения я уезжал на работу, – вспомнил Григорий Твалтвадзе. – И Виктор Гусев тогда выдал потрясающую фразу: «Счастливый человек, у него есть работа». И пока у нас есть работа, мы живы, мы дышим, мы творим.

Обладателями наград также стали Анна Макарова (Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»), Роман Трушечкин (Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» и Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»), Станислав Минин и Андрей Колганов (Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»).

— У Владимира Маслаченко я работал, фактически, машинистом: помогал ему быстро набирать тексты для аналитической программы. И главный урок, который вынес из нашего общения – всегда быть собой, искать свой голос. В этом поиске и нахожусь по сей день.

Что касается Вадима Синявского, когда я учился на журфаке, писал курсовую по его творчеству. И узнал, что в радиорепортажах он всегда приукрашивал действительность. Вопрос, могут ли комментаторы делать это сегодня, волнует меня и по сей день, – рассказал Роман Трушечкин.

Премии Наума Дымарского за значительный вклад в развитие российского спорта «Чемпион» удостоены интернет-портал «Чемпионат.com» и онлайн проект «Сильные фигуры».

— Большая честь быть амбассадором фестиваля «Сильные фигуры» и получать эту награду, – сказала трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Софья Великая. – Мы даем спортсменам-любителям возможность попробовать себя в новых видах спорта и раскрыть свой потенциал, общаться друг с другом, находить новых друзей.

Лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года, который завершился ровно неделю назад в Катаре, стал Дмитрий Шнякин. Он получил премию, которая носит имя Владимира Перетурина.

— В Катар пришлось отпрашиваться у супруги, потому что за два месяца до старта турнира мы во второй раз стали родителями, – подчеркнул комментатор. – Это было удивительное путешествие, работать на таком количестве матчей было непросто. Для меня эта командировка – выход на новый уровень. И я очень хочу, чтобы все мы смогли стать настоящими друзьями для наших зрителей.

Впервые в истории РАСК отметила начинающих спортивных комментаторов со всей России. Специально для них при поддержке компании «СИБУР», одного из лидеров нефтегазохимии, была учреждена премия «Голос спорта – СИБУР». Лауреатами стали Анастасия Курочкина (Уфа), Леонид Ромащенко (Новосибирск), Евгений Семенкин, Ольга Гуляевская (оба – Санкт-Петербург) и Андрей Казак (Нижневартовск). Кроме того, вне конкурса жюри отметило работу Марата Исмаилова (Москва).

— В свой вид спорта я влюбился именно благодаря таланту комментаторов, – рассказал чемпион Европы по баскетболу, амбассадор компании «СИБУР» Сергей Быков. – Поэтому мне вдвойне приятно, что компания «СИБУР» стала партнером столь нужного и полезного просветительского проекта, призванного открыть путь в эту интересную профессию молодым ребятам и девушкам со всей России.

Присутствующие почтили память коллег, внесших весомый вклад в развитие спортивного телевидения. Как отметила Алла Шишкина, благодаря архивной хронике голоса людей, стоявших у истоков профессии, навсегда останутся в спортивной истории России и в наших сердцах.

Владимир Стогниенко стал победителем в номинации «Народный голос спорта». Голосование проходило на сайте и в социальных сетях интернет-портала «Чемпионат.com» – информационного партнера Премии. Участие в нем приняли более 38 000 человек.

— В уходящем году комментировал совсем мало и преимущественно занимался работой шеф-редактора, – сказал Владимир Стогниенко. – Но люди голосуют, значит им запомнились и понравились репортажи из предыдущих сезонов, что, безусловно, очень приятно.

Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна» в этом году отправилась в Екатеринбург. Ее обладателем стал Борис Аболин, процитировавший во время награждения стих Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…»