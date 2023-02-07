World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Турецкий кошмар. Как пережили землетрясение наши спортсмены?

В стране сейчас много клубов России. Главное о кошмаре в Турции.
Турецкий кошмар. Как пережили землетрясение наши спортсмены?
07 февраля 2023 08:43
автор: Ярослав Николаев
автор фото: XinHua

Эпицентр землетрясения силой 7,4 балла находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака. В ночь на понедельник накрыло немало земель – основной удар пришёлся на города Газиантеп и Хатай.

Днем 6 февраля произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил о 900 погибших и более 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Такая катастрофа призвана надолго перевернуть обычный уклад жизни в стране – спортивные мероприятия в стране, например, тут же были перенесены на неопределенный срок.

Разумеется, есть и куда более важные проблемы, чем сдвинувшееся расписание – ведь землетрясение унесло немало жизни. Только что стало известно, что живым (пусть и не без травм) нашли Кристиана Атсу, известного по игре за «Ньюкасл» и сборную Ганы – полузащитник «Хатайспора», известный также по игре за «Порту», «Челси» и ряд других клубов, извлечен живым из-под обломков здания. У игрока травмирована правая нога и затруднено дыхание. За турецкий «Хатайспор» Атсу провел четыре матча и забил один гол.

А вот вратарю «Ени Малатьяспора» Тюркаслану повезло меньше. Его спасти не удалось.

В Турции сейчас проводят сборы сразу 9 клубов РПЛ («Динамо», ЦСКА, «Ахмат», «Оренбург», «Крылья Советов», «Пари НН», «Факел», «Химки» и «Торпедо») и ряд команд Первой лиги.

Утром оперативно отреагировала на форс-мажор пресс-служба «СКА-Хабаровска»:

«Волна землетрясения докатилась до Антальи (магнитуда 2,6). Примерно в 4:20 утра некоторые футболисты и персонал проснулись от движения кроватей и предметов в номерах гостиницы. Стоит отметить, что Анталья находится примерно в 800 километрах от эпицентра землетрясения. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в городе нет».

Вопрос о переносе или отмене контрольных матчей не стоял. «СКА-Хабаровск» играл в понедельник с КАМАЗом, а московское «Динамо» провело свою встречу с красноярским «Енисеем».

ЦСКА написал в соцсетях: «Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Турецкий кошмар. Как пережили землетрясение наши спортсмены?
Турецкий кошмар. Как пережили землетрясение наши спортсмены?
В стране сейчас много клубов России. Главное о кошмаре в Турции.
07.02.2023 08:43
Хроника
автор: Ярослав Николаев
Лидер спортивного букмекерского сообщества показал прорыв на 8 позиций как IT-работодатель
Лидер спортивного букмекерского сообщества показал прорыв на 8 позиций как IT-работодатель
По итогам 2022 года БК «Лига Ставок» существенно улучшила свои позиции в рейтинге работодателей HeadHunter, поднявшись на 8 позиций по опросу соискателей и заняв 42 строчку рейтинга среди IT-компаний.
05.02.2023 07:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Хоккей за жизнь
Хоккей за жизнь
БК «Лига Ставок» и хоккейный клуб СКА в рамках проекта #СКАДобро совместно с Центром развития донорства костного мозга и фондом «Свет.Дети» проведет в Петербурге акцию по вступлению в Национальный реестр доноров костного мозга и в помощь детям с онкологическими заболеваниями.
03.02.2023 07:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Сергей Анохин: Мы чувствуем очень тесную взаимосвязь и ассоциацию с КХЛ
Сергей Анохин: Мы чувствуем очень тесную взаимосвязь и ассоциацию с КХЛ
БК Фонбет повышает коэффициенты на матчи Континентальной Хоккейной Лиги.
03.02.2023 06:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Услышать друг друга
Услышать друг друга
Главред в своей колонке реагирует на наиболее резонансные темы последних дней - Промес, лишение российского зрителя четырех олимпиад и снова Валиева.
18.01.2023 00:22
Хроника
автор: Николай Яременко
«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети
«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети
Поигрались в популярную игрушку под названием Midjourney.
11.01.2023 17:49
Хроника
автор: Антон Борисов
Матыцин и Истягина-Елисеева наградили участников всероссийского конкурса рисунков «Россия и спорт»
Матыцин и Истягина-Елисеева наградили участников всероссийского конкурса рисунков «Россия и спорт»
27 декабря 2022 года Государственный музей спорта принял в своих залах победителей всероссийского конкурса рисунков «Россия и Спорт».
29.12.2022 18:00
Хроника
Вошедшую в книгу рекордов России уникальную фотокартину можно увидеть в Государственном музее спорта
Вошедшую в книгу рекордов России уникальную фотокартину можно увидеть в Государственном музее спорта
27 декабря состоялась торжественная передача в фонды Государственного музея спорта уникальной фотографии Алексея Харина и Андрея Цыганова «Путевка в историю или сто тысяч лиц футбольной столицы».
29.12.2022 17:00
Хроника
Лучших и начинающих спортивных комментаторов наградили в ОКР
Лучших и начинающих спортивных комментаторов наградили в ОКР
24 декабря в Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения IV всероссийской премии «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК).
26.12.2022 11:52
Хроника
«Голос спорта» назвал лауреатов 2022 года
«Голос спорта» назвал лауреатов 2022 года
Вчера в Олимпийском комитете России прошла торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Сибур - голос спорта».
25.12.2022 14:34
Хроника
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика