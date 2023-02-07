Турецкий кошмар. Как пережили землетрясение наши спортсмены?

Эпицентр землетрясения силой 7,4 балла находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака. В ночь на понедельник накрыло немало земель – основной удар пришёлся на города Газиантеп и Хатай.

Днем 6 февраля произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил о 900 погибших и более 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Такая катастрофа призвана надолго перевернуть обычный уклад жизни в стране – спортивные мероприятия в стране, например, тут же были перенесены на неопределенный срок.

Разумеется, есть и куда более важные проблемы, чем сдвинувшееся расписание – ведь землетрясение унесло немало жизни. Только что стало известно, что живым (пусть и не без травм) нашли Кристиана Атсу, известного по игре за «Ньюкасл» и сборную Ганы – полузащитник «Хатайспора», известный также по игре за «Порту», «Челси» и ряд других клубов, извлечен живым из-под обломков здания. У игрока травмирована правая нога и затруднено дыхание. За турецкий «Хатайспор» Атсу провел четыре матча и забил один гол.

А вот вратарю «Ени Малатьяспора» Тюркаслану повезло меньше. Его спасти не удалось.

В Турции сейчас проводят сборы сразу 9 клубов РПЛ («Динамо», ЦСКА, «Ахмат», «Оренбург», «Крылья Советов», «Пари НН», «Факел», «Химки» и «Торпедо») и ряд команд Первой лиги.

Утром оперативно отреагировала на форс-мажор пресс-служба «СКА-Хабаровска»:

«Волна землетрясения докатилась до Антальи (магнитуда 2,6). Примерно в 4:20 утра некоторые футболисты и персонал проснулись от движения кроватей и предметов в номерах гостиницы. Стоит отметить, что Анталья находится примерно в 800 километрах от эпицентра землетрясения. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в городе нет».

Вопрос о переносе или отмене контрольных матчей не стоял. «СКА-Хабаровск» играл в понедельник с КАМАЗом, а московское «Динамо» провело свою встречу с красноярским «Енисеем».

ЦСКА написал в соцсетях: «Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых».