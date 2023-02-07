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Музей спорта - в великом городе

До Дворцовой - рукой подать, до Эрмитажа - метров 300. В центре Санкт-Петербурга во вторник открылся ещё один музей. Уникальный. Спортивный.
Музей спорта - в великом городе
07 февраля 2023 18:19
автор: Николай Яременко

КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИЙ? НЕТ, КОЛЫБЕЛЬ СПОРТА!

Государственный музей спорта привился теперь и в Питере. Для города это событие. Практически всех знакомых мне местных спортивных журналистов встретил я в этот день в залах музея. Да что там журналистов! Олимпийские чемпионы разных лет, вице-губернатор Борис Пиотровский, глава ЗакСобрания Александр Бельский - каждый пришел сюда не по долгу службы.

- Нам приятно, что в этих потрясающих интерьерах, в этом уникальном здании на набережной реки Мойки открылся этот музей, - делится впечатлениями министр спорта Олег Матыцин. - Музей, который будет носить не только просветительский характер, но и иметь огромное мотивирующее воздействие на молодое поколение. Если выходя из этих залов, молодые люди пойдут на спортплощадки, на стадионы, значит экспозиция эта была устроена не зря.

- Мы не просто классический музей, где пришел - посмотрел - ушел, - продолжает тему директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. - Наш музей - интерактивный, технологичный, где можно принять участие в квесте, пройти «урок в музее». Мы проводим встречи с олимпийскими чемпионами, легендами спорта.

УНИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР, УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Хочется вернуться к теме здания. Музей разместился не просто рядом со знаковыми местами центра северной столицы, но и в уникальных интерьерах признанного архитектурного памятника. Последним перед революцией владельцем этого особняка был князь горнопромышленник Семен Абамелек-Лазарев.

В экспозиции представлено более 500 уникальных артефактов - это и наградные кубки, и мемориальные вещи спортсменов - уроженцев города на Неве.

источник: «Советский спорт»
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