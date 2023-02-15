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«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023

16 февраля на цифровой платформе in_Sport 365 пройдет онлайн-выставка и конференция SPORT EVENT 2023: Площадки & Организаторы. Эксперты эфира обсудят актуальные тренды и перспективы, поделятся кейсами по монетизации проектов любительского и профессионального спорта, а также представят лучшие локации для проведения мероприятий.
«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023
15 февраля 2023 17:01

За прошедший год рынок спортивных мероприятий значительно изменился. Многие привычные направления перестали быть доступными, крупные иностранные игроки покинули рынок, перестроились параметры спроса и предложения. Основная цель конференции – обсудить произошедшие перемены, выявить наиболее перспективные форматы событий и представить лучшие направления для проведения спортивных сборов, любительских и корпоративных турниров и кемпов.

Деловая программа:

1. Рынок спортивных мероприятий в эпоху турбулентности. Что происходит в индустрии? Какие ниши пострадали, а какие оказались более востребованными? Куда движется рынок? Какие форматы мероприятий актуальны сегодня и в будущем?

Спикеры: Юлия Жоля (НАОМ), Наиль Измайлов (ФНЛ), Екатерина Клокова (Красная Поляна), Юлия Журкина (Лужники), Егор Романов (Минспорт РФ), Елена Истягина-Елисеева (ОПРФ).

2. Реалии профессионального и детского спорта. Где и как проводить сборы и соревнования? Какие новые направления появились? С какими проблемами сталкиваются организаторы? Лучшие доступные площадки в России и за рубежом.

Спикеры: Федор Луннов (Зенит), Дмитрий Крикунов (City Sport), Ксения Горелова (Travel4Sport), Алексей Мышакин (Спарта и Juventus Academy), Андреей Коломеец (Лига спорта), Снежанна Перанович (Авиа-Атлас), Ирина Золотова (ВФВ), Николай Яременко (Советский спорт).

3. Коммерциализация проектов: новые ниши. Как объектам и организаторам зарабатывать больше и тратить меньше? Как привлекать новых клиентов и удерживать существующих? Какие решения существуют на рынке?

Спикеры: Светлана Медведева (Снегирь Арена), Анжелика Куликова (G-Drive Арена), Андрей Халимоненко (Snowplast), Дмитрий Антохин (стадион Салют), Тамерлан Богатырев (Максима Парк), Вера Трушина (Fitness Consulting Group, ДИВС Иваново).

4. Вектор развития 2023: любительский и корпоративный спорт. Как главные игроки рынка отреагировали на изменения? Насколько упал спрос в любительском и корпоративном секторе? Какие новые возможности открываются перед организаторами?

Спикеры: Спикеры: Анатолий Вольнов (Интелспорт), Елена Никитина (АРКС), Екатерина Сунаргулова (Уралхим), Валентина Вылежагина (ФСОП Россия), Александр Манько (Campus), Дарья Соколова (Арго Ивент).

На цифровой выставке будут представлены лучшие объекты для проведения спортивных мероприятий России и зарубежных стран: стадионы, спортивные базы, многофункциональные комплексы, бассейны и ледовые арены. Все участники онлайн-мероприятия смогут воспользоваться специальными предложениями экспонентов.

Мероприятие пройдет 16 февраля с 11:00 до 17:00. Прямой эфир, цифровая выставка и регистрация - на insportexpo.com.

источник: «Советский спорт»
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«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023
«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023
16 февраля на цифровой платформе in_Sport 365 пройдет онлайн-выставка и конференция SPORT EVENT 2023: Площадки & Организаторы. Эксперты эфира обсудят актуальные тренды и перспективы, поделятся кейсами по монетизации проектов любительского и профессионального спорта, а также представят лучшие локации для проведения мероприятий.
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