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Клоуны и латерали. Реплика Яременко

Главред обсуждает новую и очень неоднозначную депутатскую инициативу.
Клоуны и латерали. Реплика Яременко
16 февраля 2023 23:23
автор: Николай Яременко

Помнится, когда-то давно, в далеком палеолите, на заре моей радиобиографии. приходилось вести в эфире среди прочих программу о цирке. Раз в неделю приходили раскованные дрессировщицы, которые не боятся ничего, гибкие акробатки, которые не боятся никого, умелые хулахупщицы, которые умеют одновременно крутить всеми частями своего тела. А когда приходили какие-нибудь функционеры, рассуждающие о тяготах циркового ремесла, обязательно – как шаблон – произносили: «А вот клоунов сейчас – большой дефицит!»

Эх, если бы из тех 90-х они могли перенестись на четверть века вперед… Выбор клоунов был бы феерический! Достаточно посмотреть на иных думских депутатов сегодня – ну, чем не клоуны? Хватило б и на цирк на Цветном, и на Большой, что на Вернадского, и на любой бродячий. Куча инициатив, куча высказываний – одни других краше! Про fan-ID уже повторять не будем, про пиво на стадионах, которое никак из-за думцев не польется финансовой рекой в иссыхающие бюджеты клубов, тоже все слышали.

Теперь – новое. Англицизмы и прочие заимствованные слова не угодили депутатам! В современном мире можно по-разному относиться к вопросам глобализации, но все мы общаемся друг с другом больше, ездим куда-то чаще. Логично, что языки обогащаются благодаря друг другу, происходит своего рода перекрёстное опыление. И это не просто нормально это хорошо!

Да, конечно фразочки типа «Этот челлендж предполагает дедлайн» могут напугать неподготовленного читателя. Но лучше уж читателю становиться гибче, чем уродовать язык возвращением в лохматую патриархальность, не так ли?

Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который регулирует использование иностранных слов в русском языке. Исключение составляют иноязычные слова, аналогов которым нет в русском языке.

Закон также вводит обязательную лингвистическую экспертизу для нормативных актов. Тексты документов будут проверяться на соответствие нормам и правилам русского языка. С последним тезисом согласен – хорошо бы и речь депутатов проверять на соответствие нормам. А вот то, что касается традиционно фишечки про «аналоги из русского языка» ну, тут спорить можно до бесконечности. Любой филолог вам скажет, что не накладывается лексическое значение ни одного слова на его вроде бы «аналог». Всегда есть нюансы.

Один только пример (хотя поверьте, могу много больше привести, но пора газетный номер сдавать). «Вратарь совершил 17 сейвов» как вы иначе скажете? «17 спасений?» Да нет, конечно, убожество языковое. А переходить на описательные конструкции типа «17 раз спас свою команду»? Тоже криво и старомодно.

Закон еще изучим и посмотрим, когда опубликуют. Будем надеяться, что нас не заставят поголовно отказаться от коучей и латералей. К тому язык блестяще самоорганизуется. Корнеры были сколько времени, а не прижились. Так что язык как-нибудь без законотворцев обойдется.

Любите футбол и говорите о нем! А уж как? Ну, главное без мата.

источник: «Советский спорт»
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