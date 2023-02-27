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В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»

Деловая программа форума, который откроется 28 февраля в Гостином Дворе, объединит более 20 мероприятий, участие в которых примут руководители региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и организаций, лидеры индустрии, медиа и бизнеса.
В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»
27 февраля 2023 08:00
автор: Анастасия Ключникова

На площадках форума выступят эксперты бизнес-сообщества, выдающиеся мастера своего дела, а поклонники современных технологий и инноваций смогут первыми увидеть презентации новейших разработок в области спортивной индустрии.

Ключевые треки деловой программы:

• «Трансформация управления»;

«Поддержка предпринимательства в спорте»;

«Цифровая трансформация»;

«Трансформация спортивной индустрии».

В рамках трека «Трансформация управления» обсудят развитие системы управления сферой физической культуры и спорта в период до 2030 года, развитие отдельных направлений спортивной отрасли, построение инклюзивного общества.

В трек «Цифровая трансформация» интегрированы экспертные диалоги по вопросам перспектив развития компьютерного спорта и мультиспортивного проекта «Игры будущего».

В рамках направления «Трансформация спортивной индустрии» к обсуждению будут предложены темы, связанные с импортозамещением в сфере адаптивного спорта, а также вопросы поддержки высокотехнологичных направлений физической культуры и спорта.

Во время проведения форума отметят сто лет со дня образования органов государственного управления в сфере физической культуры и спорта с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина и министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Также в рамках форума пройдет дискуссионная пленарная сессия «Трансформация российского спорта: тренды и тенденции 2023», на которой выступят президент футбольной Медиалиги Николай Осипов, экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион по гребле Юрий Постригай, чемпион Единой лиги ВТБ по баскетболу Виктор Кейру, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайте форума - https://sportforumlive.ru/

Еще одна масштабная часть Форума - Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы».

В этом году участники выставки приготовили масштабные и эффектные проекты. Так выставочный павильон Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» посвящен вековому юбилею со дня основания. На стенде Пермского края можно будет ознакомиться с крупнейшими спортивными событиями региона. А стенд «Игры будущего» предоставит всем желающим принять участие в играх нового формата «фиджитал» - соединение киберспорта и физкультуры.

На период проведения форума ВЦ «Гостиный двор» станет площадкой, где каждый желающий сможет попробовать себя в различных видах спорта.

Для того, чтобы стать частью команды Форума и окунуться в мир спорта, доступного каждому, необходимо пройти регистрацию на сайте или в день мероприятия на стойке регистрации.

источник: «Советский спорт»
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В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»
В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»
Деловая программа форума, который откроется 28 февраля в Гостином Дворе, объединит более 20 мероприятий, участие в которых примут руководители региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и организаций, лидеры индустрии, медиа и бизнеса.
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