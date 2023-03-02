Владислав Третьяк: у формата игры в хоккей «3 на 3» будет яркое будущее

В рамках форума Федерацией хоккея России и ее официальным партнером, букмекерской компанией «Лига Ставок» открыта специальная зона, посвященная хоккею «3х3».



Во второй день форума на стенде выступили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. Вместе они обсудили партнерство ФХР и «Лиги Ставок», а также совместные проекты, реализуемые в его рамках.



Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

— На этом форуме собралась наша большая спортивная семья. Все бурлит, очень много людей, которые делают многое для нашего спорта. И сегодня я бы хотел выразить благодарность нашему партнеру — БК «Лига Ставок». Причем я неспроста использую это слово — партнер. Я 21 год играл в команде, и знаю, что в спорте не обойтись, не добиться успеха без дружеского плеча, чувства ответственности и слаженности действий. И «Лига Ставок» — надежный партнер, который с нами во все времена — и во времена побед, и во времена неудач. Мы вместе реализуем множество проектов. Например, открываем новые катки в регионах. Одним из наших проектов является и хоккей «3 на 3», который завоевывает все большую и большую аудиторию. Мы уверены, что у этого формата игры яркое будущее. Все меняется, и главная задача хоккея — радовать болельщиков. И мы стараемся предложить нашим болельщикам что-то новое и интересное, придумать новые форматы, в том числе и по части шоу.



Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»:

— Великолепное мероприятие, очень нравится здесь находиться и видеть достижения нашего спорта. Видно, что отечественный спорт живет, развивается и является неотъемлемой частью жизни молодежи. Наша миссия — это всесторонняя поддержка российского спорта. Если говорить об отношениях с Федерацией хоккея России, то большая часть нашей совместной работы посвящена таким проектам как поддержка ветеранов. В сентябре мы провели замечательное мероприятие — 50-летие Суперсерии 1972 года. Мы встречались с участниками этого события, отдали дань уважение тому достоянию, которое они создали и нам оставили.

Во всех сферах нашей жизни сейчас прослеживается тенденция на ускорение темпа жизни. Спорт — не исключение. Молодое поколение не всегда может досмотреть событие, которое длится час-полтора. Нужна более высокая скорость и результативность. Я уверен, что хоккей «3 на 3» быстрее увлекает молодую аудиторию и крепче удерживает ее внимание — и поэтому это именно то, что нужно хоккею прямо сейчас. Еще один очень важный фактор, который Владислав Александрович отметил еще на первом турнире, — это большое количество матчей. Все спортсмены знают, что соревнование — лучшая тренировка. Я уверен, что хоккей «3 на 3» привлечет даже не сотни, а тысячи молодых игроков. А это очень важный фактор для дальнейшего развития дисциплины. И, конечно, мы видим всплеск интереса болельщиков, а это и есть главная оценка нашей совместной работы.