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Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»

В «Советском спорте» произошли новые кадровые изменения.
Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»
16 марта 2023 11:50

Управляющим директором и главным редактором всех медиаресурсов издания назначен Евгений Слюсаренко. В новой должности Евгений будет отвечать за развитие и повышение эффективности бизнеса, формирование стратегии развития бренда.

«Для меня это большая честь — возглавить проект, с которым я, по сути, связан всю жизнь, — отметил Евгений Слюсаренко. — В школьные годы я был преданным подписчиком „Советского спорта“, в качестве студента журфака МГУ проходил здесь практику, а позже сотрудничал с изданием во время множества крупнейших спортивных событий. Рад, что теперь для меня это не только приятное воспоминание, но и возможность возродить легендарный бренд, сделать его популярным и влиятельным среди аудитории. Было бы неправильно не поблагодарить предшественников, которые смогли сохранить знаменитое имя, несмотря на неблагоприятные обстоятельства последних лет. Впереди много больших целей, но все они представляются достижимыми, учитывая опыт команды и открывающиеся перед нами возможности», — отметил Евгений Слюсаренко в комментарии для «Рейтинга Букмекеров».

Евгений Слюсаренко занимал пост директора департамента информационного обеспечения «Газпром-Медиа» (включая руководство сайтами «Спортбокс» и «Матч ТВ») с осени 2021 года. Перед этим он более трех с половиной лет возглавлял самый посещаемый спортивный портал России «Чемпионат». В качестве журналиста был аккредитован на семи Олимпийских играх, неоднократный победитель и лауреат российских и международных конкурсов. Выпускник факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, автор работ по истории российского спорта.

Николай Яременко, возглавлявший издание в качестве главного редактора с 2017 года, покинет свой пост.

* «Советский спорт» — одно из старейших спортивных СМИ в России. Помимо еженедельной газеты, в число его ресурсов также входит сетевое издание sovsport.ru и специальные выпуски периодичных печатных изданий.

источник: «Советский спорт»
Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»
Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»
В «Советском спорте» произошли новые кадровые изменения.
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