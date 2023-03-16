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Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сообщил о предстоящем уходе из издания

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сообщил о предстоящем уходе из издания
16 марта 2023 12:42

– Я провел в «Советском спорте» семь очень счастливых лет. Многие говорили в 2016 году: куда ты идешь? Издания трудно, огромные долги, проблемы, войны акционеров. Ты хочешь, чтобы остался потом у болельщиков в памяти как последний главный редактор? А кто-то просто удивленно спрашивал: да неужто еще существует такое издание?

Семь лет мы карабкались, цеплялись, выживали, но не бросали любимое СМИ. В прошлом году даже торжественно отпраздновали его 100-летие. Вопросов прежних уже не задают. Наши обложки вирусятся, наши статьи задевают сильных мира сего, нашу газету знают.

Сейчас у издания сменились владельцы. Они искренне хотят перезапустить издание и сделать его успешным. Примерно до конца мая еще буду трудиться на благо «Советского спорта». С легким сердцем передаю бразды правления новой команде!

Говорю об этом совершенно искренне. За семь лет человеческий организм полностью обновляется. Я когда-то семь лет провел на «Радио Спорт», теперь семь лет в «Советском спорте». Пора открывать новые пути.

Долгой и насыщенной жизни «Советскому спорту»!

источник: «Советский спорт»
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