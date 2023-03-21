«Коммунизм» – новый онлайн-проект, который платит за чтение спортивных новостей!

Платформа «Коммунизм» предлагает пользователям персонализированную ленту спортивных новостей и выплачивает вознаграждение за чтение.

Премиальный контент, доступный по платной подписке – весьма распространенный способ монетизации среди современных спортивных медиа. Но чтобы система работала ровно наоборот – такого в интернете еще не было.

Только что стартовавший проект получил смелое название «Коммунизм». Авторы концепции решили осовременить идеалистическую формулу «каждому по потребностям», реализовав ее в виде «умного» спортивного дайджеста, где источники контента настолько заинтересованы во внимании аудитории, что готовы буквально платить читателю за изучение новостных заметок и аналитических статей, а также за просмотр видео и прослушивание аудио.

«Коммунизм» работает предельно просто, и начать зарабатывать на платформе можно сразу после регистрации (зарегистрироваться проще всего через профиль в VK). Заполнив нехитрую анкету, пользователь получает персонально настроенную ленту – учитываются спортивные предпочтения, предпочтения по формату потребления контента. В процессе регистрации сервис знакомит нового пользователя с функциями и преимуществами «Коммунизма». После завершения регистрации можно сразу же приступить к чтению своей ленты, а «соцкредиты» (так решили назвать вознаграждение) начинают поступать на счет пользователя – их можно вывести на привязанную к аккаунту карту.

Среди поставщиков контента для «коммунистического дайджеста» – солидные и давно зарекомендовавшие себя спортивные медиа, такие как «Чемпионат», Sport24, «Спорт-Экспресс», «Рейтинг Букмекеров». Формат дайджеста существенно экономит время читателя и позволяет ему сосредоточиться на самом важном и занимательном контенте.

А совсем недавно на сайте запустился масштабный конкурс с призовым фондом 200 000 рублей, из которых победитель заберёт ровно половину! Остальные 100 000 рублей будут распределены между 9 оставшимися победителями.

Конкурс продлится до 16 апреля, а для аудитории нашего сайта действует специальный промокод: SOVSPORT. Просто вводите его при регистрации и сразу получаете 50 бонусных соцкредитов на счет.

Первый спортивный дайджест с персонализированной лентой и вознаграждением за просмотр контента развивается и наращивает аудиторию. Регистрируйтесь и получайте деньги за то, что вы уже давно делаете с удовольствием, но бесплатно.