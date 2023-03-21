ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Коммунизм» – новый онлайн-проект, который платит за чтение спортивных новостей!

«Коммунизм» – новый онлайн-проект, который платит за чтение спортивных новостей!
21 марта 2023 14:02

Платформа «Коммунизм» предлагает пользователям персонализированную ленту спортивных новостей и выплачивает вознаграждение за чтение.

Премиальный контент, доступный по платной подписке – весьма распространенный способ монетизации среди современных спортивных медиа. Но чтобы система работала ровно наоборот – такого в интернете еще не было.

Только что стартовавший проект получил смелое название «Коммунизм». Авторы концепции решили осовременить идеалистическую формулу «каждому по потребностям», реализовав ее в виде «умного» спортивного дайджеста, где источники контента настолько заинтересованы во внимании аудитории, что готовы буквально платить читателю за изучение новостных заметок и аналитических статей, а также за просмотр видео и прослушивание аудио.

«Коммунизм» работает предельно просто, и начать зарабатывать на платформе можно сразу после регистрации (зарегистрироваться проще всего через профиль в VK). Заполнив нехитрую анкету, пользователь получает персонально настроенную ленту – учитываются спортивные предпочтения, предпочтения по формату потребления контента. В процессе регистрации сервис знакомит нового пользователя с функциями и преимуществами «Коммунизма». После завершения регистрации можно сразу же приступить к чтению своей ленты, а «соцкредиты» (так решили назвать вознаграждение) начинают поступать на счет пользователя – их можно вывести на привязанную к аккаунту карту.

Среди поставщиков контента для «коммунистического дайджеста» – солидные и давно зарекомендовавшие себя спортивные медиа, такие как «Чемпионат», Sport24, «Спорт-Экспресс», «Рейтинг Букмекеров». Формат дайджеста существенно экономит время читателя и позволяет ему сосредоточиться на самом важном и занимательном контенте.

А совсем недавно на сайте запустился масштабный конкурс с призовым фондом 200 000 рублей, из которых победитель заберёт ровно половину! Остальные 100 000 рублей будут распределены между 9 оставшимися победителями.

Конкурс продлится до 16 апреля, а для аудитории нашего сайта действует специальный промокод: SOVSPORT. Просто вводите его при регистрации и сразу получаете 50 бонусных соцкредитов на счет.

Первый спортивный дайджест с персонализированной лентой и вознаграждением за просмотр контента развивается и наращивает аудиторию. Регистрируйтесь и получайте деньги за то, что вы уже давно делаете с удовольствием, но бесплатно.

источник: «Советский спорт»
«Коммунизм» – новый онлайн-проект, который платит за чтение спортивных новостей!
«Коммунизм» – новый онлайн-проект, который платит за чтение спортивных новостей!
21.03.2023 14:02
Хроника
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сообщил о предстоящем уходе из издания
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сообщил о предстоящем уходе из издания
16.03.2023 12:42
Хроника
Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»
Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»
В «Советском спорте» произошли новые кадровые изменения.
16.03.2023 11:50
Хроника
Владислав Третьяк: у формата игры в хоккей «3 на 3» будет яркое будущее
Владислав Третьяк: у формата игры в хоккей «3 на 3» будет яркое будущее
1 марта в ВЦ «Гостиный двор» в Москве завершился форум «Мы вместе. Спорт», который является частью празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации, отмечаемого в этом году.
02.03.2023 06:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Подарки от Алины Загитовой
Подарки от Алины Загитовой
Выковано из побед: олимпийская чемпионка Алина Загитова и «Лига Ставок» «переплавили» коньки для фигурного катания в эксклюзивные украшения.
01.03.2023 09:00
Хроника
В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»
В Москве стартует один из главных спортивно-деловых форумов «Мы вместе. Спорт»
Деловая программа форума, который откроется 28 февраля в Гостином Дворе, объединит более 20 мероприятий, участие в которых примут руководители региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и организаций, лидеры индустрии, медиа и бизнеса.
27.02.2023 08:00
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Владислав Третьяк: хоккей «3 на 3» - это часть традиций великой отечественной школы
Владислав Третьяк: хоккей «3 на 3» - это часть традиций великой отечественной школы
Федерация хоккея России и БК «Лига Ставок» примут участие в форуме «Мы вместе. Спорт».
25.02.2023 08:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
World Class Spa открылся в новом клубе «Вишневый сад»
World Class Spa открылся в новом клубе «Вишневый сад»
27 февраля в недавно открывшемся фитнес-клубе luxury-формата World Class «Вишневый сад» прошла презентация центра красоты и здоровья World Class Spa, который стал семнадцатым по счету в линейке брендовых салонов, работающих при клубах сети.
22.02.2023 22:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Клоуны и латерали. Реплика Яременко
Клоуны и латерали. Реплика Яременко
Главред обсуждает новую и очень неоднозначную депутатскую инициативу.
16.02.2023 23:23
Хроника
автор: Николай Яременко
«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023
«Советский спорт» примет участие в онлайн-выставке и конференции SPORT EVENT 2023
16 февраля на цифровой платформе in_Sport 365 пройдет онлайн-выставка и конференция SPORT EVENT 2023: Площадки & Организаторы. Эксперты эфира обсудят актуальные тренды и перспективы, поделятся кейсами по монетизации проектов любительского и профессионального спорта, а также представят лучшие локации для проведения мероприятий.
15.02.2023 17:01
Хроника
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика