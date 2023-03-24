Таха Бату Чошар и Александра Повзун: В турнире главное — атмосфера

Многократные финалисты чемпионатов России, обладатели Кубка Кремля 2021 года, чемпионы Rising Stars 2022 в Блэкпуле (Великобритания) Таха Бату Чошар и Александра Повзун выступят в соревновании по латиноамериканским танцам среди любителей. Таха по национальности турок, но уже несколько лет они в паре с Александрой выступают за Россию. Танцоры рассказали об ожиданиях, связанных с предстоящим Кубком Кремля, о своих впечатлениях от прошедшего чемпионата РТС, где стали вице-чемпионами и о многом другом.

«Будем больше работать, чтобы занять высшую ступень»

Таха:

Впечатления от чемпионата РТС очень хорошие остались. Было как никогда много пар. И полный зал зрителей. Поддержка была мощная, публика очень активная.

Александра:

Я не могу сказать, что мы не довольны результатом, нашим вторым местом, мы с каждым годом все выше и выше поднимаемся. Но будем больше работать, чтобы занять высшую ступень.

«Работы много, и это здорово!»

Таха:

В этом году мы танцевали Russia Open в Питере. Затем был турнир в Минске в январе. И потом Crystal Ball, и это уже было хорошей репетицией, подготовкой перед чемпионатом России, который прошел совсем недавно, в середине марта.

Александра:

Зарубежных турниров у нас в последнее время, к сожалению, не было из-за проблем с визой. Но внутри России сейчас довольно активная танцевальная жизнь. Мы уже второй турнир подряд танцуем и начинаем с 1/16. Это уже о чем-то говорит. Очень большое количество пар. И турниров становится все больше и больше с каждым годом. То есть у нас не бывает такого, что мы месяц не танцуем. У нас в графике постоянно есть какие-то соревнования, и они достаточно масштабные. И я считаю, что Россия сейчас очень сильна и в плане турниров, и в плане сильных танцоров, в принципе, как и всегда. Но последний год явно все идет в гору!

Таха:

Сейчас из нашего графика ушли английские турниры — Блэкпул, UK, International. В этом сезоне мы их пропустили. В 2022 году мы станцевали Блэкпул в мае и все, до сегодняшнего дня мы больше никуда не выезжали. То есть, по сути, на три турнира в год у нас стало меньше. Это связано только с визами. Сейчас мы как раз этим вопросом занимаемся, и очень надеемся, что успеют нам выдать документы, и получится еще раз съездить на «Блэкпул» и успешно выступить, как в прошлом году.

Александра:

Могу сказать, что отсутствие этих поездок хоть и досадно, но никак не сказывается на нашей мотивации. Да, заграничные турниры ушли, но их еще больше появилось у нас в России, прибавилось и работы, масса мероприятий. Поэтому нам грустить, если честно, вообще нет времени. Постоянно какие-то дела, турниры, заботы, касающиеся танцев. Я даже не помню, когда у нас последний раз был полноценный выходной. Танцевальная жизнь сейчас чрезвычайно активная, нас приглашают в разные города работать. Вот, например, мы только что вернулись из Хабаровска, отработали там пять дней. Мы ездим в Челябинск, Пермь. Очень много городов приглашают работать. Мы там делаем сборы. И получается круто, потому что много людей. Мы видим, что с каждым годом клубы все больше и больше пополняются. Еще у нас были объединенные сборы с нашими тренерами Евгением Смагиным и Полиной Казаченко. В общем, работы много, и это здорово! А о переходе в профессионалы мы пока даже не задумываемся. Мы еще молодые, нам еще танцевать и танцевать в любителях.

«С таким ритмом мы тоже справляемся»

Александра:

Лично мне очень нравится наш насыщенный график, такой ритм, активная танцевальная жизнь. Это на сто процентов мне подходит.

Таха:

А мне бы хотелось все-таки иметь пару денечков просто подумать, чтобы было время осмыслить то, что сделано. У меня более спокойный характер.

Александра:

Меня, наоборот, постоянная активность заряжает. Чем больше у нас мероприятий всяких, турниров, работы, тем больше у меня энергии появляется. Я люблю постоянно в тонусе быть. Поэтому для меня такая загруженность никакой сложности не представляет.

Таха:

Я бы, может, и хотел чуть больше времени иметь для отдыха, но ничего, с таким ритмом мы тоже справляемся (смеется).

Александра:

Я себя ощущаю лучше, когда я каждый день сконцентрирована, я думаю про танцы, не переключаюсь. То есть у меня голова иногда отключается от танцев, но очень редко.

Таха:

Я, к счастью, умею очень хорошо абстрагироваться. На тренировке в полную силу работаю. Но потом мне необходимо переключится. И если есть какое-то свободное время, скажем, вечером, я стараюсь отвлечься от мыслей о танцах. Фильмы смотрю, рисовать люблю. Сейчас как раз заканчиваю курс обучения рисованию. Как-то отключаюсь.

Александра:

А у меня это пока сложно получается. Хотя, я бы тоже хотела уметь переключаться. Мне кажется, это очень полезный навык. На какое-то хобби, честно, у меня вообще времени не хватает. Год точно уже. И в ближайшее время тоже очень сложно с этим будет.

«Для танцора все что надо, это вовлеченная публика и оркестр»

Александра:

Мы с Тахой всегда ценим атмосферные турниры. Мы любим больше камерные залы. Если бы мы придумывали какой-то свой идеальный турнир, это сто процентов был бы камерный зал, например, как на Crystal Ball. И было бы очень много людей. Они должны близко к нам находиться, чтобы мы могли видеть их глаза, отдавать им свою энергию и взамен тоже получать. Обязательно живая музыка. Оркестр всегда очень вдохновляет, появляется как-то больше энергии. И, соответственно, атмосфера турнира, когда играют музыканты, чуть другая. И все. Мне кажется, для танцора всё что надо, это вовлеченная публика и оркестр. Это самое главное. И абсолютно не важно, где событие проходит — в Москве, в Питере или где-то в регионах. В турнире главное — атмосфера!

«Кубок Кремля — это всегда очень масштабный и значимый турнир для всех»

Таха:

Сейчас у нас идет подготовка конкретно к Кубку Кремля. До него мы нигде танцевать не будем, вся концентрация только на этот турнир. Главная задача — выходить на паркет на каждый тур с позитивом, с удовольствием, взаимодействовать со зрителем и показать свой лучший танец, как мы каждый раз и стараемся делать на любом турнире. У нас всегда в голове задача показать лучший танец, быть еще круче, чем мы были вчера.

Александра:

В этот раз на Кубок Кремля приезжает наш тренер по физической подготовке Наталья Нарышкина. Мы ее очень ждем, потому что на чемпионат России, к сожалению, у нее не получилось приехать. Но Наталья приедет в Кремль и это для нас мощная поддержка. И, как всегда, друзья будут с нами.

Таха:

Кубок Кремля — это всегда очень масштабный и значимый турнир для всех, поэтому организаторам вдохновения, терпения и сил!

Александра:

А участникам мы желаем сил, хорошего настроения, чтобы все прошло наилучшим образом и реализовались все планы, которые ребята имеют на Кубок Кремля. Зрителям, конечно, хорошей атмосферы, много позитива и в полной мере насладиться нашим танцем.