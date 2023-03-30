Федор Исаев и Анна Зудилина: Хотим в Кремле показать свои новые наработки

Многократные чемпионы России, финалисты открытого чемпионата Великобритании 2023 года, финалисты Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира 2022 года по европейским танцам среди профессионалов Федор Исаев и Анна Зудилина рассказали о подготовке к турниру, о позитивных изменениях в танцевальной жизни страны и о многом другом.

«Кубок Кремля один из самых любимых наших турниров»

Федор:

В январе мы станцевали в Великобритании на UK Open, были там четвертыми. Затем в средине марта выступали на Чемпионате России. Там мы стали чемпионами в третий раз. И теперь серьезно тренируемся перед «Кубком Кремля». Это один из самых любимых наших турниров. И он будет для нас хорошей подготовкой к Блэкпульскому фестивалю. До этого мы еще поедем на уроки, позанимаемся, постараемся очень хорошо потренироваться и затем хотим в Кремле показать свои новые наработки, новые задумки, опробовать их на паркете. Посмотрим, что из этого получится.

Анна:

Иногда бывает сложно собрать воедино, осмыслить всю ту информацию, которую тебе дали педагоги, и сразу выйти выступать. Поэтому «Кубок Кремля» очень ждем, как генеральную репетицию перед Блэкпулом. Надеемся, что все получится.

«Если ты любишь танцевать каждые выходные, то такая возможность есть»

Федор:

Особого изменения в нашем соревновательном календаре по сравнению с доковидным временем мы не заметили, соревнований в новой категории у нас по ощущениям столько же, сколько и раньше. Хотя ребята, которые в профессионалах давно танцуют, говорят что сейчас, конечно, поменьше турниров. Я думаю, что это прежде всего с ковидом связано. А теперь танцевальная индустрия начала потихонечку восстанавливаться. Каждый месяц появляется новое объявление, что очередной турнир снова возвращается. Вот такая сейчас пора, количество событий постепенно растет.

Анна:

В основном срезались турниры и шоу в Азии. И поскольку их было значительно больше, многие успевали «тренироваться» непосредственно во время турниров. Сейчас же мы все это делаем в более классическом формате — в зале в репетиционной одежде.

Федор:

Нам, конечно, хотелось бы чтобы турниры проводились чаще и выбор был разнообразнее, где танцевать. Но это нормальный период восстановления после пандемии, он все еще идет. В целом, мне кажется, индустрия справляется здорово. Так что здесь уместно немножко подождать, и танцевальная жизнь снова станет заполнена событиями и, скорее всего, их будет даже больше чем раньше.

Анна:

Мы слышим от ребят какие-то такие истории, что в прежние годы бывало, что две недели подряд они танцевали в день по 2-3 шоу. У нас такого опыта не было. Поэтому сложно сказать, понравился бы мне, например, подобный ритм. Но интересно было бы получить такой опыт. И мы надеемся, что его получим.

Федор:

Внутри России сетка очень загруженная. И если ты любишь танцевать каждые выходные, то такая возможность есть. Во всяком случае два раза в месяц точно можно выходить на паркет. Так что организаторам большой поклон, они справляются отлично.

«Делаем все возможное, чтобы участвовать во всех турнирах»

Федор:

Для нас путешествовать сейчас сложнее. Это стало дороже из-за перелетов, труднее по организации виз. Более трех месяцев ждали в этот раз документы из английского посольства, то же с шенгенскими визами, с американскими, все это стало гораздо дольше оформляться. Но мы понимаем, что это все решаемо. Просто нужно заранее подавать документы. Если правильно организовать свое время, то на все можно успеть.

Анна:

Мы в этом сезоне, из того, что планировали, пропустили только два турнира: Блэкпул прошлого года, потому что не успели сделать визу, и чемпионат мира, который был в ноябре, и тоже из-за визы. У нас два загранпаспорта для случаев, когда несколько месяцев документы лежат в одном посольстве, а мы в это время ездим по другим, или же вторые иногда находятся в то же время в другом консульстве. Стало сложнее, конечно, но мы делаем все возможное, чтобы участвовать во всех турнирах. И, в принципе, справляемся. Основные, самые большие события посещать получается.

«Наслаждайтесь каждым моментом этого великолепного праздника танца!»

Федор:

Всем, кто соберется 22 апреля в Кремлевском Дворце, хотим сказать: «Наслаждайтесь атмосферой, каждым моментом этого великолепного праздника танца! Зарядитесь позитивом до следующей встречи в Кремле!»