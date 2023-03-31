Лукашенко ответил Баху: Мы все против войны! И готовы выступать без флага и гимна, хотя это мерзость

В зале Дворца республики в присутствии 2500 человек Батька в прямом эфире общался с белорусами почти пять часов. Среди глобальных и местных вопросов его попросили прокомментировать недавнее решение МОК, обнародованное Томасом Бахом, об условиях допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Поначалу Александр Григорьевич вспомнил Николая Озерова:

– Такой спорт, такой хоккей нам не нужен! Я точно такого мнения придерживаюсь. Это уже не спорт, а направление политики. И даже не политики, а войны. Вы знаете, кто это затеял, почему это происходит. Они влезли в Сирию, в Ливию, они вмешались в Афганистан, Ирак разбомбили – помните эту пробирку! – но весь мир заглотил. Никто же их не отстранил. То есть они сегодня управляют всем. Но обговнялись, простите меня.

Далее президент Белоруссии перешел к ответу на конкретные требования Международного олимпийского комитета, в частности, об отношении к СВО:

– Ни в Белоруссии, ни в России нет ни одного спортсмена, который за войну. Они все против войны. Так я и говорю, давайте прекращать эту бойню. Тем более спортсмены. Если задать нашему спортсмену вопрос – ты за войну или против? Он в лицо посмеется, а может, и хуже. Ни за какую он ни за войну. И я против войны. И вы против войны. Поэтому если у нас спросят в качестве допуска к соревнованиям – вы за войну или против? Нет! Мы – против. Против! А кто за эту войну, давайте их и накажем. Тех, кто сегодня подсовывает и постоянно подталкивает эту войну. Я хорошо это знаю. Могу тысячу аргументов, закрытых фактов привести. Как они подталкивают к войне. На Западе сейчас основной тренд – контрнаступ Украины. Если он провалится, Запад готов к переговорам…

Объяснил Лукашенко свою позицию и по самому, пожалуй, болезненному и спорному для нас вопросу о выступлении без флага и гимна:

– Если откровенно говорить, я исхожу из личности спортсмена. Выскажу свою точку зрения, возможно, не до конца продуманную, еще время есть… Если наш спортсмен, например, прыгун в высоту Недосеков, выйдет и выступит, а на данный момент у него не будет нашего флага, у нас разве меньше гордости будет за него? Это патриот. Это наш человек. Мы будем знать, что это он.

Или Арина Соболенко. Выиграла турнир (открытый чемпионат Австралии по теннису. – Прим. ред.). Рыбакину победила. Недавно проиграла Рыбакиной в финале. Вчера в четвертьфинале кому-то в Майами, что ли, уступила… Мы все это знаем. Что молодец Соболенко – она выиграла. Или проиграла. А почему в последней игре допустила шесть двойных ошибок и даже в корт мало попадала… Я еще с ней буду разбираться по этому поводу, – под смех в зале постучал Батька пальцем по столу и продолжил:

– Успехи и неудачи для нашего общества не зависят от того – не популярно скажу – будет наш спортсмен с флагом или без флага. Он приедет домой и в аэропорту развернет белорусский флаг. И скажет – меня лишили права выступать под этим флагом там, но я патриот. Поэтому я исхожу из личности спортсмена. Это его жизнь.

Первый хоккеист республики, разумеется, не мог не вспомнить о КХЛ и минском «Динамо»:

– Недавно с динамовцами тренировались, а потом сыграли. Они нам проиграли – не знаю почему. Сказали, что две недели не катались. Я им часто говорю – вы же, кроме этого, ничего не умеете делать. По-доброму говорю. Он, бедный, бегал с клюшкой с детства. Мы должны это учитывать. Нельзя их лишать любимого вида спорта и средств к существованию. Они же на этом зарабатывают. Кормят свою семью. И не у каждого жизнь сложится после 30-35 лет, когда он закончит с хоккеем.

В общем, я исхожу из жизни самого спортсмена. А вообще ближе к этому мероприятию посмотрим. Нельзя не заметить, что МОК понемногу отступает от своих жестких позиций.

Не хотите, чтоб мы под флагом своим выступали – мы потерпим. Хотя это мерзость самая последняя. Почему вы под флагом, а мы – нет? Мы это выдержим. Это надо пережить. Не парьтесь…