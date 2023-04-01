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Вся жизнь в спорте. Литературное

Сегодняшняя колонка шеф-редактора «СовСпорта», хоть и носит привкус «Литературное», является, по его словам, чистой правдой.
Вся жизнь в спорте. Литературное
01 апреля 2023 00:00
автор: Николай Яременко

Сижу тут в кафе. Веду деловой разговор с одной крупной теленачальницей. Все люди страшно занятые, встречу согласовывали очень долго, и формат жесткий: 17.00 – 17.25, потому что дальше ей в машину, и в 17.30 другая встреча.

Поэтому некогда ходить в разговоре вокруг да около, обмениваться новостями из личной жизни общих знакомых, рассуждать о погоде и о текущих трудностях рынка надо сразу брать быка за рога. И вот только я открываю рот, чтобы начать озвучивать идею вдруг с соседнего столика слышится:

Николай Николаевич? «Советский спорт»?

Оборачиваюсь какой-то седой дядечка.

Вы меня извините, что я Вас от разговора отвлекаю… Просто и я, и семья моя всю жизнь «Советский спорт» выписывали. Я так рад Вас видеть!

Рассказы о том, как в семье всегда выписывали «Советский спорт», меня много где преследуют. В регионах, на встречах, на каких-то тусовках всегда кто-то материализуется и начинает благодарить. И я прекрасно понимаю, что я ровным счетом не имею отношения к той газете, за которую благодарят дама из какой-нибудь Калмыкии просто вспоминает своего дедушку и то, как на столе у него всегда вплоть до смерти в 80-е был «Советский спорт», а старичок из Ростова гордится тем, что в 1962 году в газете написали о его победе в каком-то детском турнире. За что благодарить меня? Это были другие люди, другие журналисты, а писали они порой то, за что сейчас думающим людям было бы стыдно. Но разве стоит это объяснять подошедшим? Нет. Я невольно дал им возможность вспомнить что-то хорошее. Поэтому я улыбаюсь, киваю и слушаю.

Понимаю, что в таких случаях надо стоически отдаться процессу, на который не могу повлиять дослушать монолог до конца, сфотографироваться вместе и только тогда вернуться к своему разговору за столиком.

Но дядечка не умолкал:

Я ведь не поверите! всю жизнь со спортом. В детстве лыжные гонки, в юности уже биатлон.

Я прошу меня извинить, у меня разговор… пытаюсь я вклиниться в его монолог. Максимально корректно вклиниться – чтобы не обидеть.

Да-да, я все понимаю. Не хочу Вам мешать. Последнее только скажу: сын мой тоже со спортом дружен…

Дальше следует новое перечисление секций.

Мое лицо уже выражает легкое неприятие, спутница вообще не понимает, что происходит.

Николай Николаевич, дорогой, вижу, что утомил. Извините, вот самое последнее скажу.

Дальше идут рассказы, куда на занятия спортом он возит внука. Но внуком закончить не выходит начинаем отматывать назад: отец работал инструктором по спорту в Дзержинском районе…

На рассказе о его дедушке я понял, что время стремительно иссякает, а с ним и мое терпение:

Стоп! Спасибо! рявкнул я. У меня разговор, у меня встреча, у меня время…

Да, извините, Николай Николаевич, я так Вас отвлек. Вот теперь точно последнее скажу: всегда читал вашу газету, всегда выписывал, но восемь страничек – это несерьезно. Все последние годы газета говно!

И ушел.

Моя собеседница заливалась смехом.

Все 25 минут истекли.

источник: «Советский спорт»
Вся жизнь в спорте. Литературное
Вся жизнь в спорте. Литературное
Сегодняшняя колонка шеф-редактора «СовСпорта», хоть и носит привкус «Литературное», является, по его словам, чистой правдой.
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