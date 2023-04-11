«Кубок Кремля – Гордость России!»: победит лучший танец

Это главный турнир сезона по спортивным бальным танцам международного уровня, проходящий в нашей стране. За шесть Кубков и звание чемпионов поборются профессионалы, любители и танцоры Про-Эм (новое направление, в котором профессионал выступает с партнером любителем) в латине и стандарте. Более ста приглашенных пар заявлены к участию – это лучшие рейтинговые российские пары и зарубежные, которые готовы приехать и поддержать уже ставший популярным «Кубок Кремля – Гордость России!». На паркет выйдут дуэты из стран СНГ, Китая, Италии, Хорватии и Румынии. Организатором и ведущим всего вечера по традиции выступает президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов, генеральным партнером «Газпромбанк» (АО). Информационным – Советский Спорт.

Безусловно, специалисты и болельщики ждут результатов соревнований профессионалов как в латиноамериканской, так и европейской программах. Ведь после прошедших в марте чемпионатов России три любительские пары закончили свою карьеру в этой категории и теперь впервые выйдут на паркет в новом статусе – ПРО. Михаил Попов и Анастасия Дубровская – двукратные чемпионы России, обладатели двух Кубков Кремля прошедшего года любительского турнира не спонтанно приняли такое решение, а готовились к нему осознанно, коллегиально принимая решение вместе со своими тренерами Евгением Смагиным и Полиной Казаченко: «Сейчас мы испытываем совсем другие эмоции. Визуализируем себя с профессионалами, понимаем, что это все-таки более осознанный танец. Мы много раз участвовали в кремлевских турнирах. К счастью, нам предоставлялась такая возможность. Это почетно, это здорово! Но танцевать профессионалом в Кремле это абсолютно другие ощущения. Это мечта многих танцоров, кто смотрел раньше трансляции с Кубков мира, с чемпионатов мира в Кремле, где соревновались наши кумиры, где всегда хотелось быть с лучшими из лучших. И теперь мы выходим в статусе профессионалов 22 апреля. Для нас, уверены, это будут невероятно яркие впечатления, которые не сравнятся с теми, что было до этого!»

Конечно, для Михаила и Анастасии это будет турнир совсем другого уровня, их соперники 28 пар, которые в своем арсенале имеют значимые победы как в российских турнирах, так и знаковых международных, по своему рейтингу являются лучшими мировыми парами. Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева – одна из сильнейших пар, двукратные действующие чемпионы России, серебряные призеры Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира WDC (Всемирного танцевального совета) 2022 года, победители первого и второго «Кубка Кремля – Гордость России!» с начала года находятся в интенсивном турнирном графике, смогли станцевать в январе UK в Англии, в марте слетать в Корею и сейчас готовятся к соревнованиям.

В европейской программе к дивизиону профессионалов добавились пары: Алексей Царев и Алена Стадник, пара недавно вступившая в РТС, оттанцевавшая прошедший чемпионат России сразу в двух категориях, Алексей и Алена на драйве приняли решения о переходе в ПРО во время соревнований и в профессионалах смогли выйти в финал и занять 6 место, и действующие чемпионы в любителях Илья Головченко и Кристина Богославская. Илья и Кристина: «С начала года мы стали размышлять о переходе. Трудно назвать момент, когда приняли окончательное решение. Просто вдвоем почувствовали, что пора. Но мы планировали завершить красиво наше любительское танцевание, поэтому ждали наиболее удачного момента, чемпионат России стал лучшим местом для такого важного шага! Сейчас у нас безграничный эмоциональный подъем в связи с переходом в профессионалы, с тем, что нас ожидает. Мы готовы, настроены и хотим идти в этом направлении, поэтому ждем с нетерпением и готовимся к Кубку Кремля». Всего в этом турнире участвуют 14 пар и, безусловно, новым профессионалам будет интересно выступать с неоднократными чемпионами России, финалистами открытого чемпионата Великобритании 2023 года, финалистами Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира 2022 года Федором Исаевым и Анной Зудилиной, с Эльдаром Джафаровым и Анной Сажиной, представляющими Азербайджан, бронзовыми призерами чемпионата мира WDC 2022 года, чемпионата мира в программе 10 танцев и европейского шоу среди профессионалов.

Любительский турнир в латиноамериканской программе ожидается по накалу страстей подстать и профессиональным! Переход фаворитов в Про Михаила Попова и Анастасии Дубровской освободило место лидеров на чемпионском пьедестале. 30 пар выйдут на паркет! Таха Бату Чошар и Александра Повзун, ставшие на Блэкпуле 2022 победителями турнира Rising Stars среди любителей и занявшие 5 место в основном турнире, серебряные призеры Чемпионата и Первенств РТС 2023, непременно, будут оспаривать свое лидерство с бронзовыми призерами Дмитрием Семьешкиным и Кариной Задоян. Кто станет победителем, а кто достоин финала… решат международные арбитры и лучший танец этого Кубка Кремля!