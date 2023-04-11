На церемонии вручения Sport Business Awards назовут лучший спортивный фильм

19 апреля в банкетном зале «Мир» в Москве пройдет церемония награждения премией SBA. В число победителей попадут не только менеджеры, компании и проекты, но и фильмы. Организатор Sport Business Awards журнал СБК совместно с «Советским спортом» подготовил номинацию «Лучшее кино о спорте».

В шорт-лист попали десять российских картин, вышедших в прошлом году:

• «Домашнее поле»;

• «Мистер Нокаут»;

• «Начать сначала».

Премия Sport Business Awards – престижная награда, которую в этом году вручат в шестой раз за заслуги в сфере спортивного бизнеса. Организаторы подготовили три десятка номинаций. Шорт-лист был опубликован 5 апреля.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», информационно-аналитическое издание о людях, знаниях и технологиях в спортивной деловой индустрии.

«Советский спорт» – ежедневная спортивная газета, выходящая с 1922 года.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.

Генеральные информационные партнеры:

Матч ТВ, Sport24, Championat.com

Официальные партнеры:

ВСпорте, Sportnoise, Luding

Партнер:

Национальные Технологии, Fonbet

Информационные партнеры:

Москомспорт, Советский спорт, Большой спорт, Плеймейкер, Ассоциация развития корпоративного спорта, Kontakt InterSearch Russia, ЭкCпорт Клипина, Рейтинг букмекеров, Комсомольская правда, РАСС, Спорт день за днем, РМОУ, InSport, Национальное фитнес-сообщество, SportHunter, CongressTime, НАОМ, Индустрия спорта, EventLive, Зухра Уразбахтина, SportB2B, Инсайды от Карпа, Ведомости Спорт, MetaRatings, ФНЛ, SportB2B, АРКС, Синергия

Технические партнеры:

Студия визуальных решений, Zasport

Партнеры церемонии награждения:

Zedo, Siberica

Площадка партнер:

Sagrado Corp

Кейтеринг партнер:

Кейтеринг by Demidov