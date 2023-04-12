Фитнес – как отличное снятие стресса

Говорить мы будем, прежде всего, о психологическом стрессе. Любой стресс повышает в организме уровень гормонов стресса, а именно кортизол. Это состояние мобилизует нас на различные действия и не является чем-то страшным, но есть один момент… Иногда люди испытывают стресс на протяжении всего дня, недели, месяца, года. С такими проблемами нужно начинать борьбу. Спорт – наиболее действенный способ борьбы с такой ситуацией. Любое занятие спортом вырабатывает гормон счастья, а именно он является проводником нервного импульса в клетки организма. Для этого идеально подходят кардиотренировки, а учитывая, что у вас есть абонемент в фитнес-зал, то есть прекрасная возможность победить свой стресс.

Что поможет снять стресс в фитнес-зале?

1. Занятия в тренажерном зале. Самый простой способ. Штанги, гантели, тренажеры, что может быть лучше? Все это есть в вашем фитнес-клубе, но нельзя забывать о тренировочной программе. Любой тренинг тоже вырабатывает кортизол. Если постоянно тренироваться тяжело, а еще испытывать стресс, то такие тренировки явно не пойдут на благо организму и тут вам точно нужен персональный тренер, который составит необходимую программу и полностью адаптирует ее под вас.

2. Единоборства. Бокс, ММА, Бразильское джиу-Джитсу, тайский бокс. Все это идеально для снятия стресса. Любые занятия единоборствами отлично влияют на физическую форму, но нам еще нужно и стресс снять… Снимем, а еще станем сильнее. Единоборства доступны в любом возрасте и любом формате. Можно заниматься в зале групповых программ в вашем фитнес-клубе, выбирайте любую дисциплину, а можно комбинировать тренажерный зал и индивидуальную работу с тренером. Стресс точно исчезнет.

3. Йога. Всем известный способ снятия стресса. Специальные позы и работа с дыханием, все это позволяет максимально плодотворно найти свою гармонию и побороть ежедневный стресс. Отправляйтесь в зал групповых программ, записывайтесь в начинающую группу и работайте над собой.

4. Кроссфит. Еще один очень действенный и популярный способ снятия стресса. Он заключается в интенсивной и круговой тренировке с разными снарядами, но не забываем, что данное направление существенно увеличит выброс вашего гормона стресса, поэтому тренер вам просто необходим.

5. Танцы. Совершенно иное направление, которое тоже может помочь нам в проблеме снятия стресса. Концентрация внимания очень сильно отвлекает от причин любого стресса, а на занятиях танцами придется много концентрироваться. Разумеется, нужно выбрать танцевальную программу для начинающих. Еще нужно решить, какие именно танцы вам по душе. Обратитесь к администратору вашего зала или самостоятельно изучите расписание танцевальных групповых программ.

Главное, поймите, что любая из вышеперечисленных нами программ – это исключительно ваш выбор и к ней нельзя относиться как к работе, а иначе это станет еще одним поводом и источником для вашего стресса. Ищите то, что вам нравится, обсуждайте с тренером и начинайте, но постарайтесь не откладывать все в долгий ящик. Результат не заставит себя долго ждать.

Ольга Андрианова, мастер-тренер тренажерного зала, мастер-тренер детского фитнеса сети фитнес-клубов World Class.

Самок любимое и простое – бег, длительные пробежки, на пониженной скорости, иногда с переходом на шаг. Прогулки по парку, по воде, просто длительные путешествия. Самое простое и любимое от стресса, причем лучше бегать в лесу или парке, в любую погоду. Дорожка такого эффекта не дает. Так же вспоминаем о спа-процедурах. Горячая ванна, арома и массажи хорошо помогают с этим, когда нет сил на физическую активность. В конце любой тренировки сделать дыхательные упражнения (очень полезно и эффективно). Следите за питанием, казалось бы, такое простое и сложное – больше воды, фруктов и овощей.

Основное, что необходимо учитывать при работе со стрессом – индивидуальность и особенность конкретного человека.

Каждый имеет свой ритм ЦНС, более подвижная или заторможенная реакция. Кто-то интроверт, а кто-то экстраверт. У каждого свои психологические особенности и свойства личности. Если разгонять уже бегущий на большой скорости поезд, то, в конечном счете, он сойдет с рельс. Кому-то подойдет плавание, кому-то бег с препятствиями. В фитнесе есть такой термин «постизометрическое расслабление», это когда идет настолько сильное воздействие на мышцы, что после наступает момент полной релаксации (это к теме про кроссфит и силовые). Основное и самое главное научиться чувствовать свое тело и себя.

Рекомендую исключить все источники, которые могут как-то задействовать возбуждение (сюда относятся как напитки, так и еда жирная, острая и сладкое). Уделите себе «час тишины» ежедневно и боритесь с собой на предмет мыслей в голове. Убирайте всё на час.

Владимир Дуванов, мастер-тренер по йоге сети фитнес-клубов World Class.

Для снятия стресса чего только не предлагается: и баня и массаж и пробежка, но для этого нужно выделить специальное время и даже средства. Но есть один очевидный способ, на который почему-то мало обращают внимание. Это дыхание.

Для дыхательных упражнений не требуется много времени и вообще не требуется материальных или финансовых затрат. Дыхание всегда с нами. Одним из самых простых способов является «квадратное дыхание». 4 счета на вдох, 4 счета задержка дыхания, 4 счета выдох и 4 счета задержка. Некоторым людям, с непривычки, может показаться выдох на 4 счета не удобным и не комфортным – им можно первые несколько минут делать выдох на 6 счетов и задержку на 2 счета. И после 2-3 минут переходить на 4-4-4-4. Общее время дыхательной практики должно быть не менее 5 минут. Очень быстрый балансирующий эффект для нервной системы и переключение с проблемы на действие для ума. Дыхание через нос – это важный момент. Счет можно постепенно замедлять, увеличивая паузы между счетом.

Что точно не стоит делать в состоянии стресса:

1. Пытаться «снять» его с помощью алкоголя, сигарет или кофе. Так все только ухудшится;

2. Принимать спонтанные, не обдуманные и не взвешенные решения;

3. Терять адекватность.