Ксения Шойгу: Не верится, что «Лиге героев» уже 10 лет

Человек-оркестр - забитый штамп, но порой именно он лучше всего описывает собеседника. Ксения Шойгу говорит ярко, быстро, со знанием дела. Десять лет назад она организовала «Лигу героев», которая проводит массовые любительские соревнования, с 2017-го проводит ЗаБег - первый российский полумарафон с синхронным стартом, а три года назад возглавила Федерацию триатлона России. На этот год в плане Ксении значится проект, который может изменить весь массовый спорт в стране.

- 22 апреля на территории «Лужников» состоялась первая гонка ФТР в летнем сезоне 2023 - стартовала «Лига триатлона ФТР». Расскажите о принципах формирования календаря и выбранных этапах. Возможно, будут какие-то принципиальные отличия от предыдущих сезонов, о которых стоит рассказать?

- Календарь стартов в этом году очень насыщенный. Мы сформировали ЕКП еще в сентябре прошлого года, исходя из пожеланий региональных организаторов. Старты “Лиги триатлона ФТР” накладывали уже на эти даты. Мы договорились с региональными федерациями, которые неоднократно хорошо себя проявили в качестве организаторов триатлонных стартов. Они выразили желание создать вместе с нами серию стартов.

Проект “Лига триатлона ФТР” объединяет любителей и профессиональных спортсменов. Мы очень хотели сделать не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник не только для нескольких десятков спортсменов, а для большого кол-ва участников, чтобы все насладились вот этой классной атмосферой – это и есть главное отличие. Пример Спартакиады сильнейших в 2022 году показал, что всем очень понравился такой формат. Мы решили создать настоящий фестиваль спорта. Так и родился проект “Лига триатлона ФТР”.

В рамках проекта “Лига триатлона ФТР” у нас запланировано 5 стартов в 4 городах:

Белово (Кемеровская область), Пермь, Питер и Москва. Следующий старт в Москве пройдет в августе на Гребном канале. Это будет Чемпионат России на стандартной дистанции. Любители также выступят на стандартной дистанции.

- Можете ли рассказать о размере призовых на главных и самых престижных турнирах под эгидой ФТР?

- Мы заботимся как о профессиональных триатлетах, так и о триатлетах-любителях. Поэтому призовой фонд на текущий сезон составляет 3 000 000 рублей. Он задействован в рамках проекта “Лига триатлона ФТР”, а также на Чемпионате России и по итогам соревнований в рамках Кубка 4-х колец.

А теперь вернёмся к форуму «Мы вместе. Спорт».

- В моем выступлении было много аспектов, которые могут поменять отношение людей к спорту и сделать его намного более популярным, чем сейчас, - начала разговор Ксения. - Например, это включение в «Пушкинскую карту» помимо культурных и спортивных мероприятий. Или введение аналога «Пушкинской карты» в спорте. Идея была поддержана руководством, надеюсь, в ближайшее время мы увидим движение в эту сторону.

Следующий момент - это справки и замена их на страховку. Совершенно не очевидно, зачем нужна консультация терапевта перед массовыми любительскими мероприятиями. Ведь подавляющая часть несчастных случаев во время забегов или подобных событий связаны с сердечно-сосудистой системой или с каким-то физическим воздействием: человек не так упал, усугубил какую-то застарелую травму. Страховка же дает некое денежное покрытие. Все равно все затраты, которые идут на реабилитацию или лечение, несут организаторы для того, чтобы нивелировать отрицательные впечатления от мероприятия. И мы, и все большие организаторы сотрудничают со страховыми компаниями. Если человек не обращался за медицинской помощью в течение какого-то времени, то какая-то часть обязательного медицинского страхования остается не израсходованной им. Если бы было возможно, чтобы человек мог потратить эти средства на спортивные мероприятия, либо на укрепление здоровья, это было бы логично.

Очень хорошая инициатива: изменения в законе о букмекерах. Потому что сейчас массовый спорт не является возможным адресатом получения субсидий. Это невозможно сделать даже через федерацию. На мой взгляд это ключевой момент: ведь, чем популярнее спорт у родителей, тем он популярнее у детей и тем больше база для спорта высших достижений. Не говоря уже о здоровье и долголетии нации.

Отдельно Игорь Евгеньевич Левитин отметил инициативу о создании единой спортивной платформы. Мы сейчас работаем с Министерством спорта над тем, чтобы экстраполировать на регионы нашу практику, которая является лучшей с точки зрения массового спорта. Пилотная версия этой платформы у нас уже есть, надеюсь, к концу года постараемся порадовать наших граждан новой версией, а также началом ее действия в некоторых регионах.

РИА Новости

- А вы помните день, когда сами «побежали» - начали серьезно заниматься бегом?

- Да, мне всегда очень сильно хотелось принять участие во всех мероприятиях, которые мы организуем. К сожалению, на всё времени не хватает, да, наверное, уже не хватит. Ведь, если считать забег, как одно событие, в год сейчас мы проводим 64 мероприятия. Первая моя дистанция была 5 км, и в конце я поняла, что едва не умерла. Это при том, что скорость была 8,5 км/ч. Но уже через два года я пробежала полумарафон за 1:43. А это приблизительно 12,5 км/ч. Я поняла, что нет ничего невозможного. Поэтому всем желаю получить свою первую медаль, а дальше уже все само собой пойдет.

- Был забег, которые запомнился вам больше всего?

- Это был забег в Санкт-Петербурге на 10 км. Незадолго до него я пробежала в Германии, потому что было интересно посмотреть на то, как организовано мероприятие, оценить качество предоставляемой услуги. Наш забег должен был стартовать с Дворцовой площади, но в последний момент старт перенесли и надо было срочно переезжать на Крестовский остров. Пришлось все организовывать с нуля, при этом семь тысяч участников не знали, что место старта меняется. Так бывает: случилось событие, из-за которого нам экстренно надо было все поменять. За ночь мы перевезли все оборудование, едва не поседели, но, к счастью, всё успели. Поспать удалось пару часов, ноя все равно вышла на старт и пробежала свои 10 км, зная что все нормально, все вышли на старт, мы закончили весь монтаж. Думали, что столкнемся с большим негативом, но петербуржцы привыкли, что у них постоянно что-то двигают, отменяют, и они нас очень поддержали. За это им большое спасибо. Но стресс был ужасный, я потом плакала и запомнила этот забег на всю жизнь.

- Как в вашей жизни появился триатлон?

- Если говорить про мои личные тренировки, то рано или поздно тебе надоедает только бегать, и становится очевидно, что надо как-то разнообразить свою жизнь. А триатлон для этого подходит идеально и с точки зрения распределения нагрузок, и в смысле интересности самого спорта. Ведь за время прохождения триатлонной дистанции можно увидеть гораздо больше локаций, чем за время забега. Поэтому я выбрала триатлон. А потом благодаря оказии возглавила федерацию, хотя никогда не ставила себе такую цель. Близкий друг уходил на повышение и попросил его подменить. Сказал, что за такой короткий срок вряд ли можно кого-то еще было найти, а я уже была известна в триатлонном сообществе. Я немного подумала и решила, что это был бы интересный опыт. Так и оказалось.

- Что чувствовали, когда впервые преодолели дистанцию триатлона?

- Во-первых, я была абсолютно счастлива. Во-вторых, понимала, что больше никогда этого с собой не сделаю. Галочка поставлена, больше - ни за что! Но так всегда бывает с людьми, которые занимаются преодолением себя - ходят в горы, бегают марафоны и т.д. Где-то через неделю это состояние проходит, ты понимаешь, что все было не так сложно и начинаешь планировать следующий старт. У меня тоже в проекте было много мероприятий, но появление ребенка скорректировало эти планы. Но уже будучи беременной, я продолжала заниматься спортом, приняла участие в забеге на 10 км. Со мной бежал муж, бежал организатор. Помню он говорит: «Что-то медленно сегодня бежишь». А я была в дождевике и ничего не было заметно. Муж говорит: «Да она на седьмом месяце!» Надо было видеть глаза того человека! Тренироваться я перестала за пять дней до того как родила. А через неделю после родов возобновила занятия.

- В декабре 2022-го исполнилось три года, как вы возглавляете федерацию триатлона. Назовите три основные вещи из того, что вам удалось достичь за это время.

- Во-первых, мы обеспечили необходимым оборудованием регионы. В триатлоне оборудование дорогостоящее, и нередки были случаи, когда у спортсменов был один велосипед на пять-шесть человек, или когда менялись гидрокостюмами. С обеспечением были большие проблемы, и нам удалось добиться прорыва в этом направлении.

Вторым серьезным достижением я считаю историю с образовательными курсами. Так как по направлению «триатлон» у нас в стране тренер не мог получить образование (чтобы быть до конца честной, единственное отделение было в РГУФКе, но о нем никто не знал, там училось буквально три человека). И кадровый вопрос, когда я пришла, стоял остро. Он и сейчас является достаточно болезненным, но теперь мы справляемся. И, что важно, видна положительная динамика.

Третий момент - объединение организаторов всех соревнований под эгидой федерации. Раньше была федерация, которая занималась спортом высших достижений и не сильно участвовала в жизни любительского спорта. И были организаторы, которые тоже не сильно понимали, зачем им общаться с федерацией. Сейчас мы объединились, федерация занимается аккредитацией стартов по триатлону и в части безопасности, и в части качества проведения.

Вы просили назвать три достижения, но я не могу не упомянуть о четвертом - это создание Детской лиги. Перед федерацией каждого вида спорта стоит вопрос, кто будет следующим олимпийским чемпионом, кто войдет в сборную. И чем больше детей ты привлекаешь, тем больше выбор и больше вероятность найти суперзвезду. Мы в три раза увеличили количество занимающихся триатлоном, понизили возраст допуска с 10 до семи лет. Раньше ты мог заниматься триатлоном и до 10 лет на коммерческой основе, но тебя не видели детские спортивные школы, а когда видели в 10 лет, то для большого спорта ты, скорее всего, уже был потерян.

РИА Новости

- В этом году исполняется 10 лет «Лиге героев». Что сейчас представляет собой этот проект?

- Не верится, что нам уже 10 лет, время прошло совсем незаметно. Нынешний год не будет кардинально отличаться от других, потому что каждый год мы стараемся делать что-то новое, интересное, необычное. Гонок будет много, трассы мы обновили во всех городах. Будут заплывы в Москве и Кронштадте, а, возможно, и где-то еще на юге. Будет велофестиваль. Одной из ценностей «Лиги героев» является максимальная доступность, поэтому будут совершенно разные дистанции. Будет и большое количество лыжных мероприятий. Собираемся сделать два шоу: одно - для соцсетей, другое - на телевидении, на «Матч ТВ». Будем делать триатлон. Правда, минимально, чтобы не обижать конкурентов. Ведь когда я возглавила федерацию, все начали говорить, что теперь только я буду делать мероприятия по триатлону. Поэтому мы не делаем больше одного триатлона в год, чтобы никого не напрягать. Возможно, будет триатлон в Арабских Эмиратах, совместный российско-арабский, сейчас ведем переговоры. Хочу устроить «Гонку героев» на склоне в Шерегеше. Один раз там делали мероприятие, она принесла большой убыток, но я не оставляю мечту провести там еще гонку - там безумно красиво.

- Какие-то города вы назвали. Какие еще будут задействованы?

- Почти вся страна: Москва, Тула, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Челябинск, Новосибирск, Уфа - география обширнейшая.

- Вы лично в скольки мероприятиях собираетесь участвовать?

- Точно приму участие в ЗаБеге - полумарафоне, хочу еще пробежать две гонки. Очень люблю велоспорт, поэтому веломероприятия точно мои. По поводу плавания и лыж не уверена, буду думать. Но пять-шесть мероприятий точно будет.

- Дочка еще не составляет вам компанию?

- Ей полтора года, но уже умеет плавать. Бегать обожает, недавно мы ей беговел подарили. Да и вообще с такими мамой и папой у нее нет шансов не заниматься спортом.

- Ваша оценка развития массового спорта в стране на данный момент?

- Если говорить про тренд развития, он действительно силен, и нам, как команде, очень радостно это видеть. Если говорить про потенциал, то это около 25 процентов от того, что мы можем сделать и того, что в идеале должно быть. Поэтому здесь есть, куда расти и никаких лимитов тут не существует.

РИА Новости

- Взаимодействуете ли вы с другими организаторами?

- Мы конкуренты, в том числе и с теми организаторами, которые зарабатывают на этом деньги. За счет грантов, за счет рекламы. Наш плюс в том, что мы не получаем с этого доход, поэтому у нас чуть больше возможностей. При этом, понимая тонкую грань в том, кто что традиционно проводит и кто за что отвечает, стараемся грани не переходить и строим хорошие отношения. Если нужна будет помощь, мы друг другу безусловно поможем: с организацией, получением разрешений, даже с финансами. Так как понимаем, что дело это очень непростое. Мечтает ли каждый из нас стать единственным? Конечно, да. Но при этом все понимают, что конкуренция рождает качество.

- Какой из видов спорта сейчас наиболее бурно развивается?

- Бег - он всегда развивается, поскольку он наиболее доступен.

- А триатлон?

- Он считается дорогим видом спорта. При этом он достаточно демократичен, если подходить к занятиям с умом и все тщательно планировать. Мы хорошо растем, но у меня нет амбиций, чтобы все стали заниматься триатлоном. Сейчас у нас около 4500 спортсменов, думаю, со временем число может дорасти до 15-20 тысяч. Дальше пойдет плавный рост.

- Вы являетесь организатором главного полумарафона страны с синхронным стартом. Что он из себя сейчас представляет и когда пройдет в этом году?

- ЗаБег мы задумывали, чтобы как-то необычно и динамично начать сезон «Гонки героев». Было очевидно, что должно присутствовать несколько дистанций - для разного уровня готовности людей. Поначалу был не очень большой спрос - на первый забег пришло не так много людей. Но ситуация быстро менялась. Начали мы с десяти городов, а потом решили сделать ЗаБег по всей стране. Это казалось совершенно нереалистичной задачей. Но оказалось, что ничего невозможного нет. В этом году по всей России на старт выйдет уже около 150 тысяч человек. Больше нас в мире нет никого. При этом старт мы сместили с мая на июнь - поближе ко Дню бегуна. В этом году старт намечен на 4 июня.

- Какая ваша главная цель в развитии спорта в 2023 году?

- Запустить единую платформу. Чтобы человек знал, где и когда он в своем городе мог бы принять участие в забеге, заезде или заплыве, чтобы видел календарь мероприятий по всей стране, чтобы мог найти тренера, трассу, единомышленников. Это действительно грандиозная задача и я очень жду, когда она осуществится.