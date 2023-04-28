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World Class открывает клуб на юго-западе Москвы

Долгожданный проект – фитнес-клуб World Class «Удальцова» открылся в последний день марта. Клуб категории upper-premium стал очередным пополнением в солидной коллекции фитнес-сети, отмечающей в текущем году свой 30-летний юбилей.
World Class открывает клуб на юго-западе Москвы
28 апреля 2023 15:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: World Class

World Class «Удальцова» располагается на 1 и 2-м этажах пятизвездочной гостиничной части многофункционального комплекса, в который также входят бизнес-центр, ресторан и подземный паркинг. Из окон клуба открывается живописный вид на парк «Удальцовские пруды».

Источник фото: World Class

Площадь World Class «Удальцова» – 3,2 тыс. м². Клуб создан по авторскому проекту в стилистической дизайн-концепции фитнес-сети и оснащен самым современным оборудованием – здесь предусмотрено все для продуктивных тренировок и полноценного комфортного отдыха. Зонирование клуба максимально отвечает функциональности и удобству: красивая входная группа, фитнес-бар, собственно, пространство для тренировок и занятий, комфортные раздевалки с собственными саунами, аквазона, детский клуб и семейная раздевалка, центр красоты и здоровья World Class Spa и медицинский кабинет.

Более 1 тыс. м² World Class «Удальцова» занимает тренажерный зал c кардиозоной, оснащенный ультрасовременным оборудованием Nautilus, Star Trac и Technogym (представлен линейкой механических тренажеров Skillmill, Skillrow и Skillbike). Здесь выделены зона нагружаемых и блочных тренажеров, зона свободных весов и АBС+стретч, зона функционального тренинга (TRX, функциональная рама, механические дорожки, гребные тренажеры и др.). Для максимальной эффективности тренировок в клубе предусмотрена система мониторинга и контроля пульса My Zone.

Источник фото: World Class

Центральное место в зоне боевых искусств занимает боксерский ринг и татами, кроме того, здесь представлены различные снаряды для отработки ударной и борцовской техники.

В студиях групповых программ проводятся силовые и кардиотренировки, в том числе созданные по авторской системе World Class Training Sistem, занятия и практики Mind Body, включающие йогу, пилатес, миофасциальный релиз, растяжку, уроки по различным танцевальным направлениям.

Важная роль в World Class «Удальцова» отведена аквазоне – ее площадь 550 м² и центральное место здесь занимает 25-метровый бассейн на пять дорожек, оснащенный новейшей системой очистки воды. Также комплекс включает хаммам, сауну, душ впечатлений (водяная установка, позволяющая ощутить себя в различных погодных условиях – жарких тропиках, на морском побережье, в стихии океанского шторма или эпицентре грозы) и дорожку Кнейпа (водолечение, представляющее собой последовательную систему резервуаров, наполненных холодной и теплой водой).

Источник фото: World Class

Детей (начиная с 14 месяцев) в клубе ждет своя фитнес-программа, общеразвивающие и игровые занятия, тренировки для развития мелкой моторики, спортивные секции, танцы и творческие студии.

В клубе работает брендовый центр красоты и здоровья World Class Spa, где, по традиции, представлен широкий спектр медицинских и косметологических услуг, процедур для лица и тела, премиальные косметические бренды, а также парикмахерский зал и маникюрный кабинет.

Адрес клуба: Ленинский пр-т, вл. 90/2.

www.worldclass.ru

источник: «Советский спорт»
World Class открывает клуб на юго-западе Москвы
World Class открывает клуб на юго-западе Москвы
Долгожданный проект – фитнес-клуб World Class «Удальцова» открылся в последний день марта. Клуб категории upper-premium стал очередным пополнением в солидной коллекции фитнес-сети, отмечающей в текущем году свой 30-летний юбилей.
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