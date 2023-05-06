Фанат андердога и любитель экстрима. Какие виды спорта в почёте у нового короля Карла III

В Великобритании впервые за 70 лет сменился монарх. После смерти 96-летней королевы Елизаветы II на престол взошел ее сын Чарльз. Уже сегодня, 6 мая, пройдет коронация Карла III на престол Соединённого Королевства и других королевств Содружества.

Будем объективны. Выйти из тени своей матери Чарльзу было не под силу. Его обязанности носили чисто формальных характер. И с самой молодости принц отдавался развлечениям. К чести нашего героя, это были спортивные дисциплины. В молодости принц покорял волны, увлекался верховой ездой, обожал поло и крикет.

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Наследник британского трона несколько раз получал травмы: перелом руки, повреждённое колено, сломанное ребро, даже терял сознание во время игры в поло. Но легендарная медицина и британские учёные помогали ему справляться со всеми невзгодами.

Футбольный фанат

Все мы знаем, что королева Елизавета II хранила тайну, за какой футбольный клуб она болеет. А вот с её сыном всё проще: Чарльз болельщик «Бернли». Ему даже вручили уникальную футболку от клуба с номером один и аббревиатурой HRH, то есть «His Royal Highness» («Его Королевское Высочество»). Также VIP-абонемент на матчи клуба, не раз король был замечен на трибунах.

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Игра в Поло: экстрим и любовь

Игра в Поло – одно и главных увлечений Чарльза. Конь, мяч, клюшка, поистине королевский вид спорта. Он любил эту игру настолько, что оставил свою бывшую жену Диану всего через час после рождения сына, уехав играть в поло.

Однажды Чарльз упал с лошади и чуть не погиб на глазах своих детей, после этого он оставил игру. Многие его травмы были связаны именно с этим спортом.

Но поло принесло и знакомство, которое можно назвать судьбоносным, именно во время игры принц Чарльз познакомился со своей нынешней супругой Камиллой Паркер-Боулз, которая теперь получила титул королевы-консорта.

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Крикет

Ещё одна королевская игра, в которой используются бита и мяч. В юности король активно занимался крикетом, участвовал в официальных матчах. До того, как взойти на престол именно Чарльзу принадлежал один из самых известных спортивных объектов Великобритании: элитная площадка для игры в крикет Oval Cricket Ground.

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Лыжи

Чарльз большой поклонник горнолыжного спорта, ещё один повод для тревоги за короля. В интернете можно найти много фотографий члена королевской семьи , сделанных на горнолыжных курортах.

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Серфинг

Экстрим. Вода. Хоть и король оценивает свои способности в этой области не очень высоко, но мы то знаем, что он может всё!

За свою жизнь король успел позаниматься серфингом, дайвингом, парусным спортом, авиаспортом, скачками, гонками на картах.