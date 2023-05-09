Они спасли нас от фашизма. Истории легендарных советских спортсменов, прошедших войну

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. Многие из них приняли решение оставить свой дом, семью и профессиональную карьеру.

Невозможно назвать всех атлетов, кто встал на защиту отчизны. В этом материале «Советский спорт» вспомнил несколько великих героев.

Спас свой отряд и сыграл на руинах Сталинграда

Федор Гусев, как и многие спортсмены тех лет, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1939 году воспитанник саратовского футбола перебрался в сталинградское Динамо. Но через несколько лет игровое поле под ногами сменилось на палубу корабля, где он служил до окончания войны.

В своей книге «Бессмертный марафон» Леонид Горянов вспомнил историю выдающегося спасения экипажа. Именно Гусев тогда проявил чудеса героизма.

«Гусев находился на борту катера, тянувшего на правый берег две баржи с солдатами. Неожиданно появились вражеские самолеты. Начался ад: зенитки, бомбы, всплески разрывов. «Полный вперед!», — ревел капитан буксира, но вдруг осколком неподалеку разорвавшейся бомбы перебило трос. Баржи с солдатами беспомощно закружились, сбились одна к другой. Каждую секунду им грозила гибель от вражеских самолетов и открывшей огонь фашистской артиллерии. Буксир моментально отработал «полный назад».

Герои сталинградских боев футболисты-ветераны Волгограда. Гусев Ф.И. крайний справа. Источник фото: из личного архива семьи Федора Гусева

Но как завести трос? Капитан едва задал себе этот мучительный вопрос, как перед ним вырос старшина — мастер спорта Федор Гусев. «Разрешите мне!», — крикнул он и бросился в бурлящую от пуль и осколков воду, закрепил трос на барже, и буксир снова потянул караван к берегу...», — отметил Леонид Горянов на страницах своего произведения.

В 1943-м, после разгрома фашистских захватчиков в Сталинградской битве, Гусев принял участие в игре между «Динамо» и «Спартаком», которую позже прозовут матчем «На руинах Сталинграда».

Как закалялась легенда советского хоккея

Николаю Сологубову не было всего 17 лет, когда началась война. Сначала он служил на флоте, но после первого ранения его перевели в разведчики. Война для него закончилась на Дальнем Востоке, где он продолжил армейскую службу.

В то время он играл в хоккей с мячом за хабаровский Дом офицеров. Вскоре на него обратили внимание в ЦДКА и порекомендовали тренеру Анатолию Тарасову.

Источник фото: РИА Новости

Сологубов в хоккее быстро завоевал авторитет. Будучи защитником, он не только грамотно справлялся со своими обязанностями, но и помогал партнерам в атаке. За свою карьеру, которая началась только в 25 лет, он забросил 128 шайб.

Его именем назван специальный клуб, в который входят самые результативные игроки оборонительного плана. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом со сборной СССР, а также дважды побеждал на чемпионатах мира (1956, 1963).

Русский танк

История Анатолия Парфенова по прозвищу «Русский танк» вызывает мурашки по коже. Великий советский спортсмен еще даже не закончил школу, когда в октябре 1942 года его в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии отправили на фронт.

Через год он совершил подвиг, за который позже был представлен к ордену Ленина. Его рота получила задание с помощью подручных средств переправиться через реку Днепр и захватить стратегически важный безымянный остров. Во время переправы группу заметили немцы. Они открыли огонь. Парфенов был серьезно ранен, но сумел достать со дна выпавшее из рук товарища орудие, доставить его на берег и открыть ответный огонь.

Источник фото: из личного архива семьи Анатолия Парфенова

Когда закончилась война, Парфенов продолжил заниматься классической борьбой, его увлечением, которым он стал заниматься еще до вторжения фашистов. В 1951 году он занял третье место в первенстве Москвы. Через три года выиграл чемпионат СССР, что дало ему возможность принять участие в Олимпийских играх-1956 в Мельбурне в категории свыше 87 кг (тяжелый вес), где ему также не было равных.