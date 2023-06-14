«Советский спорт» представил обновленный логотип

Обновленный вариант появился на первой полосе газеты, на сайте sovsport.ru, в социальных сетях «Совспорта», а также будет размещаться в еженедельнике «Советский спорт – футбол» и на обложках специальных выпусков.

Логотип сохранил свою конструкцию, но при этом пересобран в новой геометрии и пластике. Буквы «C» в обеих надписях имеют характерную засечку. Помимо самого лого «Советский спорт» обновил свой фирменный стиль: систему шрифтов, набор каллиграфических цифр, базовые узоры, паттерны, а также оформление социальных сетей.

Новый брендбук был создан одним из самых востребованных спортивных дизайнеров России Андреем Горбуновым. В портфолио Андрея десятки крупных проектов: работа над футбольным и хоккейным «Спартаком», Первой и Второй футбольными лигами, федерацией женского хоккея PHF (США), ФК БАТЭ (Беларусь), ФК «Пюник» (Армения), ХК «Йокерит» (Финляндия), ХК «Трактор» (Челябинск) и др.

Андрей Горбунов:

«У каждого болельщика со стажем в голове есть образ той-самой-надписи на красной плашке, такой знакомой и родной – хотя и кажется, что логотип «Советского спорта» не менялся никогда, за более чем столетнюю историю вариаций было свыше десятка. Осознавая важность и значение ностальгического образа для ценителей спорта, и сохраняя его в той мере, в которой только возможно, нам тем не менее хотелось вписать стилистику бренда в наш современный мир.

«Совспорт» остался таким же, только стал лучше – логотип получил контрастное и вкусное сочетание ретро-леттеринга и актуальной свежей типографики. Надписи, так не похожие друг на друга, сейчас объединены засечками на «С» и заданными ими углом»

Изменение логотипа – часть большого процесса по изменению внешнего облика сайта, газеты, журнала и социальных сетей «Советского спорта». Евгений Слюсаренко, ставший в марте 2023 года управляющим директором и главным редактором издания, обозначил работу над дизайном продукта, как одно из важнейших направлений нового «Совспорта».

Евгений Слюсаренко:

«Перезагрузка легендарного логотипа и в целом визуального ряда на всех продуктах нашего издания – первый, но важный шаг в ряду многочисленных перемен, которые ждут «Советский спорт» уже в ближайшее время. Уже сейчас вы можете следить за многочисленными активностями в наших обновлённых соцсетях, а осенью мы представим полностью изменённый портал Sovsport.ru, с помощью которого рассчитываем вернуться в число самых популярных и востребованных спортивных ресурсов России. И долгожданная новость для читателей наших печатных изданий – с января газета вновь становится ежедневной, а приложение «Футбол» – еженедельным. «Советский спорт» возвращается!»

За более чем столетнюю историю бренда это 18-й логотип издания. Самый первый вариант был представлен в 1922 году. Последний редизайн лого «Советского спорта» прошёл в 2016.

Справка:

«Советский спорт» – первое спортивное медиа в стране! Газета издаётся под разными названиями, начиная с 1922 года. «Советский спорт» сегодня – это не только традиционные форматы газеты и журнальное приложение «Советский спорт» – Футбол», но и мультимедийная платформа, объединяющая сайт sovsport.ru и социальные сети.