Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме

Трагичные новости заполонили информационное пространство. К сожалению, часто они касаются действующих и бывших спортсменов. Стало известно, что в зоне СВО погиб российский пауэрлифтер Максим Бархатов. История чемпиона и без того складывалась трагично, была полна «тёмных» страниц. А теперь трагически прервалась и его жизнь.

Бархатов являлся воспитанником Владимира Кортунова, у которого занимался на родине – в Боготоле. Он с самого детства подавал большие надежды. А ещё россиянин дважды становился лучшим на планете среди юниоров (2000, 2001). После перехода на взрослый уровень Максим стал выступать ещё продуктивнее.



Источник фото: Федерация пауэрлифтинга России

Чемпионаты России он выигрывал с завидным постоянством. Всего в его копилке оказалось семь золотых наград национального первенства. А ещё русский богатырь феноменально представлял страну на международной арене. На континентальном уровне россиянин завоевал две награды высшей пробы (2003, 2004). А потом Бархатов начал доминировать и во всём мире. В его активе два серебра (2003, 2004) и сразу пять золотых медалей (2007, 2009, 2010, 2011, 2012).

Вот только после завершения карьеры дела Максима пошли по наклонной. Он стал главой муниципального предприятия «Центр реализации социальных проектов» в родном Красноярске. Закончилось это всё печально. Весной 2022 года Бархатов оказался за решёткой. Причиной стала полученная взятка, а также легализация преступных доходов в особо крупном размере – более 8,5 миллионов рублей. По версии следствия, Бархатов принял и автомобиль премиум-класса за совершение незаконных действий.



Источник фото: Федерация пауэрлифтинга России

Максим получил шесть лет колонии строгого режима, но находиться в заключении не захотел. Он воспользовался представившейся возможностью и отправился в зону СВО. А теперь стало известно, что Бархатов погиб.

Первыми о трагедии сообщили представители региональной федерации пауэрлифтинга Красноярского края: «С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память, наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима».

Максим навсегда останется в памяти, как прославленный российский спортсмен, который принёс стране много наград.