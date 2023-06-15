ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто

Легенда спидкубинга и член Зала славы Рекордов Гиннеса Макс Парк побил культовый рекорд.
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
15 июня 2023 22:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: соцсети Макса Парка

До появления различного рода электронных игр, приставок и компьютеров, единственным развлечением молодежи, помимо занятий спортом, было собирание кубика Рубика. Сколько копий было сломано об эту квадратную разноцветную штуковину, сколько нервов потрачено людьми на разгадку этого ручного тренажера.

Однако если кому-то удавалось покорить неказистый предмет, то радости было больше, чем от недавно полученной зарплаты. В какой-то момент собрать кубик становилось делом принципа, а то и спором на деньги. Но все это глупости местного характера в сравнении с тем, что сотворил молодой американский парнишка Макс Парк.

Источник фото: соцсети Макса Парка

Кубик Рубика — самая популярная штуковина для развития мелкой моторики уже на протяжении почти пятидесяти лет. Венгерский инженер Эрнё Рубик представил его широкой публике в 1974 году. Мода на собирание кубика распространилась по всему миру. В любом уголке земного шара вертели в руках изобретение венгра и никак не могли подступиться к загадке века. Первая популярность пришлась 80-е годы прошлого столетия. Примерно в те же годы провели первые международные турниры по сборке кубика Рубика. Но с повсеместным распространением компьютеров и гаджетов, увлечение сошло на нет.

Очередная народная любовь к «сломать голову» над загадочным сборным квадратом пришла в начале нулевых. В 2003 году прошёл первый чемпионат мира под эгидой Всемирной Ассоциации Кубика (WCA). Под эгидой этой организации проходят все официальные соревнования по скоростному решению головоломки. Спидкубинг – именно так именуется невероятно быстрая сборка кубика Рубика. Здесь, как и в любом другом виде спорта есть свои звезды, свои топы и селебрити. Главной звездой является Макс Парк.

В юном возрасте Максу поставили страшный диагноз – аутизм. Из-за этой болезни Парк долгое время был социопатом и у него совершенно была не развита мелкая моторика. Для развития моторики родители Макса купили ему кубик, определив увлечение ребенка на годы вперед. Родители Макса, Шон и Мики, сказали, что кубинг был «хорошей терапией» для Макса. «Было время, когда Макс даже не мог открывать бутылки с водой, но проявлял интерес к сборке кубиков Рубика», — сказали они.

Источник фото: соцсети Макса Парка

Очень быстро к парню пришел успех. Да, какой! На данный момент он обладатель мировых рекордов в 69 дисциплинах. Согласно статистике WCA, Парк выиграл 454 соревнования под эгидой организации. Все эти достижения помогли Максу несколько раз попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Единственное достижение, которое никак не покорялось американцу был мировой рекорд скоростной сборки кубика 3×3. Четыре года назад представитель Китая Юшен Ду остановил время на отметке 3,47 секунд, Парк долгое время оставался вторым со своими 3,63. И, наконец, свершилось чудо. На недавнем мировом первенстве 21-летний спортсмен показал удивительное время в 3,13 секунды, что на 0,34 секунды меньше предыдущего рекорда.

источник: «Советский спорт»
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Легенда спидкубинга и член Зала славы Рекордов Гиннеса Макс Парк побил культовый рекорд.
15.06.2023 22:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
«Советский спорт» представил обновленный логотип
«Советский спорт» представил обновленный логотип
Старейшее спортивное издание страны «Советский спорт» представило свой новый логотип в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.
14.06.2023 09:00
Хроника
автор: Евгений Слюсаренко
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Легендарную карьеру и жизнь Макса Бархатова сгубили проблемы с законом.
13.06.2023 15:13
Хроника
автор: Дмитрий Пожидаев
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Крупнейшее деловое событие года в нашей стране – Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня, и спорта на нём будет очень много.
11.06.2023 15:54
Хроника
автор: Сергей Иванов
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Легендарная певица собирала на «Маракане» больше людей, чем Пеле и Неймар.
25.05.2023 20:14
Хроника
автор: Никита Плохих
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Известный российский актёр и шоумен Андрей Рожков назвал своего любимого бойца ММА и оценил сезон без Кубка Гагарина для «Автомобилиста».
13.05.2023 19:45
Хроника
автор: Никита Плохих
Звёзды большого спорта провели благотворительный аукцион
Звёзды большого спорта провели благотворительный аукцион
Среди самых дорогих лотов – шайба с автографом Ильи Ковальчука и футболка Виктора Гусева.
10.05.2023 21:13
Хроника
автор: Сергей Иванов
Они спасли нас от фашизма. Истории легендарных советских спортсменов, прошедших войну
Они спасли нас от фашизма. Истории легендарных советских спортсменов, прошедших войну
Кто оставил свою профессиональную карьеру, чтобы защитить Родину.
09.05.2023 19:00
Хроника
автор: Сергей Чиков
Михаил Рагозин: бабушка прошла войну и прожила 100 лет
Михаил Рагозин: бабушка прошла войну и прожила 100 лет
Трогательная и удивительная история от одного из лучших бойцов России.
09.05.2023 11:41
Хроника
автор: Евгений Арефьев
Фанат андердога и любитель экстрима. Какие виды спорта в почёте у нового короля Карла III
Фанат андердога и любитель экстрима. Какие виды спорта в почёте у нового короля Карла III
Всю свою жизнь принц Чарльз вдохновлялся самыми опасными видами спорта. Рассказываем, какими.
06.05.2023 08:00
Хроника
автор: Камила Абдурахманова
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.