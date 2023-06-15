Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто

До появления различного рода электронных игр, приставок и компьютеров, единственным развлечением молодежи, помимо занятий спортом, было собирание кубика Рубика. Сколько копий было сломано об эту квадратную разноцветную штуковину, сколько нервов потрачено людьми на разгадку этого ручного тренажера.

Однако если кому-то удавалось покорить неказистый предмет, то радости было больше, чем от недавно полученной зарплаты. В какой-то момент собрать кубик становилось делом принципа, а то и спором на деньги. Но все это глупости местного характера в сравнении с тем, что сотворил молодой американский парнишка Макс Парк.

Источник фото: соцсети Макса Парка

Кубик Рубика — самая популярная штуковина для развития мелкой моторики уже на протяжении почти пятидесяти лет. Венгерский инженер Эрнё Рубик представил его широкой публике в 1974 году. Мода на собирание кубика распространилась по всему миру. В любом уголке земного шара вертели в руках изобретение венгра и никак не могли подступиться к загадке века. Первая популярность пришлась 80-е годы прошлого столетия. Примерно в те же годы провели первые международные турниры по сборке кубика Рубика. Но с повсеместным распространением компьютеров и гаджетов, увлечение сошло на нет.

Очередная народная любовь к «сломать голову» над загадочным сборным квадратом пришла в начале нулевых. В 2003 году прошёл первый чемпионат мира под эгидой Всемирной Ассоциации Кубика (WCA). Под эгидой этой организации проходят все официальные соревнования по скоростному решению головоломки. Спидкубинг – именно так именуется невероятно быстрая сборка кубика Рубика. Здесь, как и в любом другом виде спорта есть свои звезды, свои топы и селебрити. Главной звездой является Макс Парк.

В юном возрасте Максу поставили страшный диагноз – аутизм. Из-за этой болезни Парк долгое время был социопатом и у него совершенно была не развита мелкая моторика. Для развития моторики родители Макса купили ему кубик, определив увлечение ребенка на годы вперед. Родители Макса, Шон и Мики, сказали, что кубинг был «хорошей терапией» для Макса. «Было время, когда Макс даже не мог открывать бутылки с водой, но проявлял интерес к сборке кубиков Рубика», — сказали они.

Источник фото: соцсети Макса Парка

Очень быстро к парню пришел успех. Да, какой! На данный момент он обладатель мировых рекордов в 69 дисциплинах. Согласно статистике WCA, Парк выиграл 454 соревнования под эгидой организации. Все эти достижения помогли Максу несколько раз попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Единственное достижение, которое никак не покорялось американцу был мировой рекорд скоростной сборки кубика 3×3. Четыре года назад представитель Китая Юшен Ду остановил время на отметке 3,47 секунд, Парк долгое время оставался вторым со своими 3,63. И, наконец, свершилось чудо. На недавнем мировом первенстве 21-летний спортсмен показал удивительное время в 3,13 секунды, что на 0,34 секунды меньше предыдущего рекорда.