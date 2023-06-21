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Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)

55-летняя женщина из Альметьевска подняла 16-килограммовую гирю 105 раз за пять минут.
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
21 июня 2023 19:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Жизнь сейчас такая, что нужно уметь не только преуспевать в своей узкой профессиональной специализации, но и показывать определенные успехи в других отраслях жизни. Например, это может быть активный спорт. Не зря многие предприятия и фирмы устраивают вполне себе реальные чемпионаты в рамках каких-нибудь корпоративных мероприятий.

Именно такая история активности в спорте прославила обычную учительницу из Альметьевска на ежегодном народном празднике окончания весенних полевых работ у татар и башкир Сабантуе, где устраиваются соревнования, в том числе, по национальным видам спорта. Наша героиня показала себя в гиревом спорте.

Учительница шахмат из татарского города Альметьевска Рузиля Нитшаева подняла 16-килограммовую гирю 105 раз всего за пять минут. 55-летняя женщина стала чемпионкой Сабантуя по поднятию тяжестей среди женщин. Можно было бы этому удивиться и подумать: ну какая гиря, она же учитель, помогающая детям постичь азы в наименее силовом спорте в истории человечества, где фигурки весят какие-то граммы.

Однако не все так просто. Оказывается, Рузиля не первый год практикует гиревой спорт и добилась уже довольно внушительных успехов. На прошлогоднем подобном мероприятии в Альметьевске Ништаева смогла победить чемпионку республики по поднятию гири. В региональных СМИ Рузилю уже прозвали «батыршей» (от слова «батыр» – «герой», «богатырь»).

«Среди учителей были соревнования. Директор сказала, что нужен участник. Даже не участник, а победитель. Вот пришлось. Мы учителя такие: что скажут, то сделаем. Попробовала – получилось у меня. Это и спорт, и для здоровья полезно», – рассказала Рузиля Нитшаева.

источник: «Советский спорт»
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
55-летняя женщина из Альметьевска подняла 16-килограммовую гирю 105 раз за пять минут.
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