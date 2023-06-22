ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес

Не соревнуйтесь с друзьями, соревнуйтесь с самим собой.
Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес
22 июня 2023 10:18
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: World Class

Лето уже в полном разгаре, а это значит, что и нашей форме нужно ускоряться. Сегодня мы поговорим о работе над группами мышц верхней части тела.

Для нормального восстановления, улучшения метаболизма, роста мышечных волокон, крупные группы мышц оптимально тренировать один раз в пять-семь дней.

Давайте обсудим, что можно и нужно делать в вашем фитнес-клубе. Программу тренировок вам составит персональный тренер, а мы охватим базовые моменты.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОРАБОТКИ ВЕРХНИХ МЫШЦ

Сначала нужно разобраться с вашими целями: возможно, вы набираете мышечную массу или же просто поддерживаете свою форму, а может снижаете вес.

В зависимости от вашей цели, используются различные методы тренировок и составления тренировочной программы.

Разделение мышечных групп по дням в недельном микроцикле – универсальный приём. Например:

В первый тренировочный день — грудные мышцы, передние и средние дельты, трицепс, пресс;
Во второй тренировочный день — мышцы спины, бицепсы, задние и средние дельты, пресс.

Или же:

Первый день — грудь и спина, пресс;
Второй день — бицепсы, трицепсы и дельты, пресс.

Новички чаще прорабатывают все группы мышц за одну тренировку, а еще такой вариант подходит для сброса веса.

Следует отметить, что при среднем и продвинутом уровнях подготовленности для эффективной тренировки грудных мышц и мышц спины следует использовать базовые упражнения и снаряды. Одним из интересных вариантов является суперсет в работе в связке с мышцами-антагонистами: жим лежа и подтягивание на турнике и т.д. Также для сброса веса и развития общей выносливости можно рекомендовать и круговые методы тренировки.

Наиболее распространенный пример подобных тренировочных программ:
— жим штанги и подтягивание на перекладине;
— подтягивание обратным хватом и жим штанги на наклонной скамье;
— разводка гантелей лежа на скамье и тяга штанги в наклоне к поясу;
— вертикальный жим гантелей и отжимания на брусьях;
— французский жим и сгибание рук со штангой на бицепс;
— скручивание корпуса и подъём ног лежа;

УПРАЖНЕНИЯ НА ВЕРХНИЕ ГРУППЫ МЫШЦ ПО ДНЯМ

Первый день:

— жим штанги лежа;
— жим гантелей на наклонной скамье;
— разведение гантелей на наклонной скамье;
— фронтальный подъём гантелей стоя, попеременно;
— отжимания на брусьях;
— разгибание рук в кроссовере с канатом;
— скручивание корпуса.

Второй день:

— подтягивание к перекладине;
— тяга верхнего блока к груди;
— вертикальный жим гантелей;
— отведение рук с гантелями стоя;
— сгибание рук со штангой стоя;
— сгибание рук с гантелями сидя;
— подъём ног лежа;

Перед началом любой тренировки не забываем о разминке. Мы рассказали о наиболее распространенных программах, которые нужно скорректировать с тренером в вашем фитнес-клубе.

Источник фото: World Class

ВОПРОСЫ ТРЕНЕРАМ

Ваши любимая программа прокачки мышц верхней части тела?

Т.к. я занимаюсь «железным спортом» уже более 25 лет, меня вполне можно отнести к продвинутому уровню подготовленности, поэтому я тренируюсь 5 дней в неделю, 4 дня из которых уделяю верхней части тела, выполняя достаточно большой тренировочный объём на отдельные мышечные группы.

Моя тренировочная программа:

День 1. Грудь.

1. Жим штанги лежа на наклонной скамье.
2. Жим гантелей на наклонной скамье.
3. Разведение гантелей на наклонной скамье.
4. Сведение рук в кроссовере, сверху.
5. Сведение рук в кроссовере, снизу.
6. Сведение рук в тренажере сидя (пек-дек).
7. Пресс.

День 2. Спина

1. Тяга штаги в наклоне к поясу.
2. Подтягивания на перекладине с дополнительным отягощением.
3. Вертикальная тяга к груди, верхний блок.
4. Горизонтальная тяга, нижний блок.
5. Пулловер с гантелью, лежа вдоль скамьи.
6. Гиперэкстензии.
7. Пресс.

День 3. Ноги.

День 4. Плечи.

1. «Армейский» жим штанги стоя.
2. Жим гантелей вверх, сидя.
3. Тяга штаги к подбородку.
4. Отведение плеч с гантелями стоя.
5. Горизонтальные отведения плеч в кроссовере.
6. Фронтальный подъём гантелей стоя, попеременно.
7. Пресс.

День 5. Руки.

1. Жим штанги узким хватом, лежа на горизонтальной скамье.
2. Сгибания рук со штангой стоя.
3. Отжимания на брусьях с дополнительным отягощением.
4. Сгибания рук с гантелями стоя, хват «молотом».
5. Разгибания рук в кроссовере с канатом.
6. Сгибания рук в тренажере.
7. Пресс.

Что точно не нужно делать?

Не нужно «гнаться» за большими весами в ущерб технике выполнения упражнений.
Не нужно соревноваться с более опытными друзьями, необходимо соревноваться с самим собой.

Основные ошибки новичков?

Отсутствие системного подхода:

Ведите тренировочную программу, фиксируйте прогресс.

Не пропускайте тренировки.

Очень важные составляющие успеха в физическом совершенствовании – полноценное рациональное питание и восстановление. Необходимо наладить режим дня: питаться 3-4 раза в день в одно и то же время, спать 6-8 часов, отдавая предпочтение раннему засыпанию (например, в 23:00 легли спать, встал

источник: «Советский спорт»
Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес
Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес
Не соревнуйтесь с друзьями, соревнуйтесь с самим собой.
22.06.2023 10:18
Хроника
автор: Дмитрий Пожидаев
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
55-летняя женщина из Альметьевска подняла 16-килограммовую гирю 105 раз за пять минут.
21.06.2023 19:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
Российский спорт при поддержке Фонда Росконгресс активно использовал ПМЭФ-2023 для обсуждения и презентации новых проектов, имеющих особое значение в условиях санкций.
20.06.2023 14:28
Хроника
автор: Сергей Иванов
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Прошедший форум был насыщен зрелищными событиями. «Советский спорт» выступил партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023.
20.06.2023 14:03
Хроника
автор: Сергей Иванов
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Торжественное мероприятие прошло на сцене театра Юсуповского дворца.
17.06.2023 09:14
Хроника
автор: Сергей Иванов
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Легенда спидкубинга и член Зала славы Рекордов Гиннеса Макс Парк побил культовый рекорд.
15.06.2023 22:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
«Советский спорт» представил обновленный логотип
«Советский спорт» представил обновленный логотип
Старейшее спортивное издание страны «Советский спорт» представило свой новый логотип в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.
14.06.2023 09:00
Хроника
автор: Евгений Слюсаренко
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Легендарную карьеру и жизнь Макса Бархатова сгубили проблемы с законом.
13.06.2023 15:13
Хроника
автор: Дмитрий Пожидаев
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Крупнейшее деловое событие года в нашей стране – Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня, и спорта на нём будет очень много.
11.06.2023 15:54
Хроника
автор: Сергей Иванов
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Легендарная певица собирала на «Маракане» больше людей, чем Пеле и Неймар.
25.05.2023 20:14
Хроника
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.