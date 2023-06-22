Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес

Лето уже в полном разгаре, а это значит, что и нашей форме нужно ускоряться. Сегодня мы поговорим о работе над группами мышц верхней части тела.

Для нормального восстановления, улучшения метаболизма, роста мышечных волокон, крупные группы мышц оптимально тренировать один раз в пять-семь дней.

Давайте обсудим, что можно и нужно делать в вашем фитнес-клубе. Программу тренировок вам составит персональный тренер, а мы охватим базовые моменты.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОРАБОТКИ ВЕРХНИХ МЫШЦ

Сначала нужно разобраться с вашими целями: возможно, вы набираете мышечную массу или же просто поддерживаете свою форму, а может снижаете вес.

В зависимости от вашей цели, используются различные методы тренировок и составления тренировочной программы.

Разделение мышечных групп по дням в недельном микроцикле – универсальный приём. Например:

В первый тренировочный день — грудные мышцы, передние и средние дельты, трицепс, пресс;

Во второй тренировочный день — мышцы спины, бицепсы, задние и средние дельты, пресс.

Или же:

Первый день — грудь и спина, пресс;

Второй день — бицепсы, трицепсы и дельты, пресс.

Новички чаще прорабатывают все группы мышц за одну тренировку, а еще такой вариант подходит для сброса веса.

Следует отметить, что при среднем и продвинутом уровнях подготовленности для эффективной тренировки грудных мышц и мышц спины следует использовать базовые упражнения и снаряды. Одним из интересных вариантов является суперсет в работе в связке с мышцами-антагонистами: жим лежа и подтягивание на турнике и т.д. Также для сброса веса и развития общей выносливости можно рекомендовать и круговые методы тренировки.

Наиболее распространенный пример подобных тренировочных программ:

— жим штанги и подтягивание на перекладине;

— подтягивание обратным хватом и жим штанги на наклонной скамье;

— разводка гантелей лежа на скамье и тяга штанги в наклоне к поясу;

— вертикальный жим гантелей и отжимания на брусьях;

— французский жим и сгибание рук со штангой на бицепс;

— скручивание корпуса и подъём ног лежа;

УПРАЖНЕНИЯ НА ВЕРХНИЕ ГРУППЫ МЫШЦ ПО ДНЯМ

Первый день:

— жим штанги лежа;

— жим гантелей на наклонной скамье;

— разведение гантелей на наклонной скамье;

— фронтальный подъём гантелей стоя, попеременно;

— отжимания на брусьях;

— разгибание рук в кроссовере с канатом;

— скручивание корпуса.

Второй день:

— подтягивание к перекладине;

— тяга верхнего блока к груди;

— вертикальный жим гантелей;

— отведение рук с гантелями стоя;

— сгибание рук со штангой стоя;

— сгибание рук с гантелями сидя;

— подъём ног лежа;

Перед началом любой тренировки не забываем о разминке. Мы рассказали о наиболее распространенных программах, которые нужно скорректировать с тренером в вашем фитнес-клубе.

Источник фото: World Class

ВОПРОСЫ ТРЕНЕРАМ

Ваши любимая программа прокачки мышц верхней части тела?

Т.к. я занимаюсь «железным спортом» уже более 25 лет, меня вполне можно отнести к продвинутому уровню подготовленности, поэтому я тренируюсь 5 дней в неделю, 4 дня из которых уделяю верхней части тела, выполняя достаточно большой тренировочный объём на отдельные мышечные группы.

Моя тренировочная программа:

День 1. Грудь.

1. Жим штанги лежа на наклонной скамье.

2. Жим гантелей на наклонной скамье.

3. Разведение гантелей на наклонной скамье.

4. Сведение рук в кроссовере, сверху.

5. Сведение рук в кроссовере, снизу.

6. Сведение рук в тренажере сидя (пек-дек).

7. Пресс.

День 2. Спина

1. Тяга штаги в наклоне к поясу.

2. Подтягивания на перекладине с дополнительным отягощением.

3. Вертикальная тяга к груди, верхний блок.

4. Горизонтальная тяга, нижний блок.

5. Пулловер с гантелью, лежа вдоль скамьи.

6. Гиперэкстензии.

7. Пресс.

День 3. Ноги.

День 4. Плечи.

1. «Армейский» жим штанги стоя.

2. Жим гантелей вверх, сидя.

3. Тяга штаги к подбородку.

4. Отведение плеч с гантелями стоя.

5. Горизонтальные отведения плеч в кроссовере.

6. Фронтальный подъём гантелей стоя, попеременно.

7. Пресс.

День 5. Руки.

1. Жим штанги узким хватом, лежа на горизонтальной скамье.

2. Сгибания рук со штангой стоя.

3. Отжимания на брусьях с дополнительным отягощением.

4. Сгибания рук с гантелями стоя, хват «молотом».

5. Разгибания рук в кроссовере с канатом.

6. Сгибания рук в тренажере.

7. Пресс.

Что точно не нужно делать?

Не нужно «гнаться» за большими весами в ущерб технике выполнения упражнений.

Не нужно соревноваться с более опытными друзьями, необходимо соревноваться с самим собой.

Основные ошибки новичков?

Отсутствие системного подхода:

Ведите тренировочную программу, фиксируйте прогресс.

Не пропускайте тренировки.

Очень важные составляющие успеха в физическом совершенствовании – полноценное рациональное питание и восстановление. Необходимо наладить режим дня: питаться 3-4 раза в день в одно и то же время, спать 6-8 часов, отдавая предпочтение раннему засыпанию (например, в 23:00 легли спать, встал