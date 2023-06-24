Дмитрий Анфиногенов: важно сохранить этот импульс развития

В рамках программы ПМЭФ-2023 корреспондент «Советского спорта» подробно обсудил с председателем Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрием Анфиногеновым главные направления развития игорного бизнеса, использование олимпийского наследия в Сочи, а также самый ожидаемый бой в российском MMA.

– Назовите самые успешные с точки зрения дохода, общественного резонанса или репутационных побед события, которые вы провели за последние полтора года?

– В первую очередь это чемпионат России по покеру. Этот турнир прошел под эгидой нашей Ассоциации и охватил все игорные зоны от Калининграда до Владивостока. Всего было пять игровых ивентов, разнесенных в календаре на дистанции в целый год. А финал прошёл в игорной зоне «Красная Поляна». Чемпионат России по покеру стал своеобразным ответом нашего рынка на уход международных покерных компаний, проводивших свои серии в России. Теперь игорный бизнес России нацелен на развитие своих качественных продуктов.

Еще отмечу бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Поединок прошел в игорной зоне «Красная Поляна» на собственной площадке для спортивно-зрелищных мероприятий RED ARENA. Событие вызвало огромной интерес у общественности и помогло стать игорной зоне в Сочи более узнаваемой.

Источник фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

Хочу подчеркнуть не конкретное событие, а скорее большое разнообразие активностей, проходящих в игорных зонах. Сегодня это и спорт, и концерты звезд шоу-бизнеса, MICE мероприятия федерального масштаба, ледовые шоу, театральные постановки и многое другое. Благодаря этому разнообразию, игорные зоны стали многофункциональными развлекательными кластерами.

– Вы упоминаете покерные турниры – можно ли говорить о том, что покер в последние годы становится все более спортивным?

– Покер за последние десятилетия в нашей стране пережил несколько состояний. Был период, когда игра развивалась массово и стихийно, была попытка сделать уклон в спорт. Однако с уверенностью могу сказать, что нынешняя покерная эра на территории игорных зон – это самый лучший вариант существования покера в России. Я думаю, профессионалы этой индустрии будут со мной солидарны.

Сейчас во всех игорных зонах турниры проходят на самом высоком уровне. Это касается регламентов, игровой и развлекательной инфраструктуры, профессионализма обслуживающих кадров, призовых фондов и всего остального. При этом спортивная составляющая в покере присутствовала всегда. И она никуда не делась.

Источник фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

– Насколько именно «Казино Сочи» привлекает туристов, прилетевших на главный курорт страны?

– За 6,5 лет работы – «Казино Сочи» посетило около четырех миллионов человек. Это лидирующий показатель на сегодняшний день. Безусловно, инфраструктура, созданная для Олимпийских игр, помогает принимать больше гостей. Аэропорт, автомагистрали, железные дороги, отельный фонд и т.д. Все это благотворно влияет на местный бизнес.

Поэтому нам важно сохранять этот импульс развития, который курорт получил почти 10 лет назад. В том числе за счет развития событийного туризма в межсезонье. И игорная зона «Красная Поляна» сделала эту задачу одной из главных в стратегии своего развития на долгий срок.

– Что нужно сделать другим игорным зонам России, чтобы достичь подобного уровня?

– Хорошо бы там провести Олимпиаду (улыбается). Это шутка, но ее смысл прост – необходимо привлечь огромный поток инвестиций. Я думаю, что быстрее всех к внутренним показателям Сочи придут Дальний Восток и будущая игорная зона в Крыму. Наши восточные ворота достаточно активно развиваются: проводятся экономические форумы, сказывается близость к густонаселенным азиатским соседям. Эта локация с притоком иностранцев будет развиваться активнее и активнее, особенно при выполнении всех условий либерализации и визовых послаблений. Вместе с этим и число приезжающих россиян определённо будет расти. Так что этот регион действительно должен развиваться очень быстро.

Источник фото: РИА Новости

Если говорить про Крым, то это популярное место для отдыха россиян, оно будет активно развиваться за счет внутреннего потока. Далее идет Калининград, там наш западный сегмент, который всегда был востребован у иностранцев из ближайших стран Европы. Хотелось бы, чтобы на него смотрели более лояльно.

Непростой путь ждет «Сибирскую монету» на Алтае, несмотря на всю ту природную красоту, которая служит дополнительным магнитом для приезда туристов в игорную зону и просто так. Проблема в инфраструктуре, которую необходимо серьезно усиливать. Например, во всех регионах, которые я назвал, есть новые аэропорты, в отличие от Алтая. Но он становится Меккой для внутреннего домашнего туриста, ведь более 80% людей до сих пор предпочитают путешествовать внутри своего региона на машине. Агломерация вокруг Алтая очень большая, за счет нее там существует свой потребитель.

– Сочи и «Красная поляна» получили свою известность во многом благодаря Олимпиаде-2014. Насколько сохранена олимпийская инфраструктура и задействованы её основные объекты?

– Олимпийская инфраструктура делится на два подразделения: прибрежный кластер и горный. В прибрежном кластере, насколько я знаю, задействовано подавляющее большинство объектов. К примеру, некоторые хоккейные команды обращались ко мне, чтобы провести сборы на базе ледовых площадок «Сириуса», но даже для профессиональных команд, свободное время найти практически невозможно. Плюс, очень много детей занимается на базе «Сириуса».

Источник фото: РИА Новости

Некоторые из объектов претерпели изменения в угоду новых потребностей региона: керлинг-арена стала центром единоборств, на стадионе «Фишт» играет футбольный клуб «Сочи». Хоккейный клуб «Сочи» продолжает играть в ледовом дворце «Большой». А конькобежный центр постоянно меняет свою судьбу: то там была конькобежная история, то теннисная академия.

– А если сделать акцент именно на объектах, которые расположены в горном кластере? Базируются ли там сборные команды России?

– Да, в горном кластере остались очень специальные объекты: бобслейная трасса и трамплины. Аналогов этим сооружениям очень мало в России. Поэтому наши спортсмены тренируются и соревнуются на них.

Также, на одном из курортов после Олимпиады остался биатлонный комплекс международного уровня. Объект востребован у нашей сборной команды. В добавок к этому, там же действует прокат для обычных любителей беговых лыж. Это приносит дополнительную жизнь на этот спортивный объект.

Про горнолыжные курорты говорить не вижу особого смыла. Стоит приехать один раз и увидеть, что склоны в зимний сезон заняты любителями, профессиональными спортсменами, а календарь соревнований расписан надолго вперед.

Ну и нельзя не отметить, что здание «Казино Сочи» – это бывший медиацентр.

– В Сочи активно развивается направление MICE-туризма, так называемый «деловой туризм». Может ли игорная зона «Красная Поляна» выступить на этом рынке?

– Конечно, причём это направление уже сегодня успешно работает. На площадке «Казино Сочи» свои мероприятия проводят компании, входящие в топ-20 самых крупных и узнаваемых. А еще есть RED ARENA. Это площадка может менять свою конфигурацию за несколько часов и способна принимать до 5000 тысяч человек. В арене регулярные проходят масштабные MICE ивенты: конференции Urban Awards и Like, форум «Движение», встреча «клуба 500» и многое другое.

Источник фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

Аналогичная ситуация начинает развиваться и во Владивостоке. И в течение 3-4 лет мы увидим похожую MICE активность.

– Кстати, о площадке RED ARENA. Она традиционно принимает яркие мероприятия – концерты и спорт, а вы можете оценить, что больше привлекает людей?

– Мы видим интерес и к концертам, и к спорту. Следует сказать, что спортивные события проходят реже, чем музыкальные шоу. Однако, в октябре у нас будет крупное мероприятие в сфере MMA. Владимир Минеев будет защищать свой чемпионский пояс. Это самое ожидаемое событие года для фанатов смешанных единоборств.

– Насколько охотно иностранцы едут в российские игорные зоны?

– Разумеется, сейчас это не самая успешная составляющая бизнеса. Ковидный и санкционный периоды перечеркнули многие успехи и наработки в этом направлении.

Но игорная индустрия, как многие другие рынки в нашей стране, смогла адаптироваться. И ведет поступательную работу по возвращению туристов из Азии и ближнего Востока. Параллельно исследуя новых туристических партнеров. Радует, что с точки зрения путешественника, интерес к нашей стране не ослабевает. Поэтому при должном развитии сервиса и инфраструктуры, туристическая отрасль будет одной из самых перспективных в ближайшем будущем.

Источник фото: пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна»

– В чем видите перспективу развития игорного бизнеса?

– Нам нужно привлекать больше иностранных потоков в нашу страну, поэтому любые послабления, связанные с пересечением границ денежной массой, дадут хорошее виток развития.

Чем больше иностранных гостей будет в российских игорных зонах, тем стремительнее и импульсивнее будет проходить развитие. От которого, в первую очередь, будет выигрывать регион. Для меня развитие игорных зон – это дальнейшее усиление позиции драйвера туристического потока в субъекты нашей страны.