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Спортсменам разрешат принимать допинг на Олимпиаде. За что страдали русские атлеты?

Австралийский бизнесмен решил провести альтернативные игры без участия МОК и WADA.
Спортсменам разрешат принимать допинг на Олимпиаде. За что страдали русские атлеты?
26 июня 2023 09:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

За десятки лет существования жесточайшего допинг-контроля и главенствующей роли WADA в карательных мерах относительно спортсменов, не удивительно, что появились противники якобы чистых соревнований и дорогостоящих олимпиад, где декларируется на каждом шагу чистоплотность спорта, а на деле все это хозяйство давно уже превратилось в беготню контролирующих органов за фармакологическими достижениями человечества.

Австралийский бизнесмен разработал проект альтернативных Игр, на которых можно будет улететь результатами прямо в «физкультурный космос», т.е. та самая возможность показать результаты, когда на тебя не довлеет никакой допинг-контроль и никто после соревнований не таскает на утомительные тесты. Более того, никаких ненужных трат средств на целый аппарат чиновников и офицеров, которые целыми днями лазают с пробирками для сбора материала.

Недавно уроженец австралийского Мельбурна, проживающий в Лондоне, миллионер Арон Д'Суза сообщил о запуске скандального проекта Enhanced Games. В этом проекте уже принимают участие спортсмены, врачи и ученые, имена которых пока что не афишируются. Беспредельные игры планируется провести в декабре 2024 года. По мнению Арона, это прямой вызов олимпийскому движению, которое давно уже испортилось. «МОК фактически был однопартийным государством, управляющим миром спорта в течение 100 лет. А теперь появилась оппозиционная партия. Мы готовы к бою. Я знаю, что они будут играть грязно. Я знаю, что они собираются угрожать нам. Но в конечном счете мы знаем, что мы морально правы», — сказал Д'Суза AAP.

Источник фото: РИА Новости

Уже известны пять спортивных категорий, в которых пройдут соревнования: легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, гимнастика и единоборства. Планируется ежегодное проведение подобных спортивных мероприятий. Арону Д'Суза крайне интересен предел человеческих возможностей, если спортсмена не ограничивать рамками принимаемых препаратов для улучшения результатов. Глава олимпийской миссии Австралии в Париже в 2024 году и бывшая олимпийская чемпионка Анна Мирес крайне потрясена подобными новостями: «Это шутка, если честно. Несправедливо, небезопасно — я просто не думаю, что это правильный подход к спорту».

Источник фото: РИА Новости

Однако австралиец остается непоколебим в своих намерениях, декларируя мысль, что спортсменвзрослый человек и сам волен принимать решение относительно того, что ему и как делать со своим собственным телом. И, что ни одна спортивная федерация не вправе за человека решать свою судьбу.

Самый щепетильный момент, по мнению бизнесмена, заключается в препаратах, влияющих на вопросы старения человеческого организма. «Я хочу увидеть, как 40-, 50-, 60-летние люди побьют мировые рекорды, потому что современная медицина — это стержень борьбы со старением, это путь к источнику молодости. Ничто так не повысит производительность нашего общества, как предотвращение старения. Сейчас это звучит как научная фантастика, но мы живем в будущем, посмотрите на развитие искусственного интеллекта и других технологий. Причина, по которой борьба со старением так зашла в тупик в научном сообществе, заключается в том, что сотни миллионов долларов денег налогоплательщиков по всему миру идут на финансирование антинаучных органов, например, ВАДА, USADA — чья работа заключается в остановке научного прогресса. Реальность такова, что МОК и ВАДА создали небезопасную систему, которая вынуждает использовать средства повышения производительности в подполье».

Источник фото: РИА Новости

Пока что не ясно, где именно пройдут такие необычные спортивные Игры, но в том, что альтернативные соревнования будут в разы дешевле традиционных – нет никаких сомнений, ведь самая большая статья расходов любых форумов – это содержание аппарата чиновников и медицинских работников. Интересно, что на веб-сайте организации уже существует список мировых рекордов, которых были лишены многие спортсмены из-за допинговой истории. В том числе, там есть фамилия скандального американского велогонщика Лэнса Армстронга.

источник: «Советский спорт»
Спортсменам разрешат принимать допинг на Олимпиаде. За что страдали русские атлеты?
Спортсменам разрешат принимать допинг на Олимпиаде. За что страдали русские атлеты?
Австралийский бизнесмен решил провести альтернативные игры без участия МОК и WADA.
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