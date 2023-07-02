«Он умер на моих руках». Известный бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет

В мире бодибилдинга нет, пожалуй, ни одного человека который не знал бы, кто такой Джо Линднер. За его видеоблогами, посвящёнными тренировкам и искусству наращивания мышечной массы, следили более 8 миллионов человек. Тридцатилетний спортсмен за короткое время стал настоящим кумиром тех, кто встал на нелёгкий путь, прославивший Арнольда Шварценеггера и многих других. Его называли «Joesthetics», подчёркивая тот факт, что бодибилдинг от настоящих мастеров — это не только сила и мощь, но и красота человеческого тела. Поэтому ужасная новость, пришедшая из Германии, шокировала всех, кто восхищался Линднером.
О случившейся трагедии рассказала его девушка. «Он умер на моих руках. До этого Джо три дня жаловался, что у него болит шея. Но мы до последнего момента думали, что ничего серьёзного не произошло. А потом было уже слишком поздно – ему уже нельзя было помочь. Всё произошло слишком быстро», – рассказала она. Сразу после этого на её странице появились трогательные совместные фотографии, которые пара сделала за несколько дней до смерти Линднера.
Незадолго до этого Джо признавался, что всерьёз опасается за своё здоровье. В своём блоге он упоминал, что хочет сократить объём тренировок, чтобы избежать проблем с сердцем, которых опасался больше всего. В разговоре с другим известным блогером, Брэдли Мартином, он говорил: «Сердце – это тоже мышца. И я боюсь, что рано или поздно она не выдержит».
Тем не менее, Линднер продолжил записывать видеоуроки, чтобы не разочаровывать поклонников. В результате причиной смерти стал разрыв аневризмы – первым сбой дало не сердце, а аорта.
Поклонники и друзья звёздного бодибилдера всё ещё не могут поверить в случившееся, оставляя на его странице сообщения, полные горя. Друг спортсмена, Ноэль Дэйзел, сразу после трагедии написал: «Я буду до последнего проверять свой телефон в надежде на то, что ты всё-таки ответишь. Мы должны были ещё не раз встретиться в спортзале, но теперь этого уже никогда не будет. Я не могу представить, что это могло произойти с тобой».