«Он умер на моих руках». Известный бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет

В мире бодибилдинга нет, пожалуй, ни одного человека который не знал бы, кто такой Джо Линднер. За его видеоблогами, посвящёнными тренировкам и искусству наращивания мышечной массы, следили более 8 миллионов человек. Тридцатилетний спортсмен за короткое время стал настоящим кумиром тех, кто встал на нелёгкий путь, прославивший Арнольда Шварценеггера и многих других. Его называли «Joesthetics», подчёркивая тот факт, что бодибилдинг от настоящих мастеров — это не только сила и мощь, но и красота человеческого тела. Поэтому ужасная новость, пришедшая из Германии, шокировала всех, кто восхищался Линднером.

О случившейся трагедии рассказала его девушка. «Он умер на моих руках. До этого Джо три дня жаловался, что у него болит шея. Но мы до последнего момента думали, что ничего серьёзного не произошло. А потом было уже слишком поздно – ему уже нельзя было помочь. Всё произошло слишком быстро», – рассказала она. Сразу после этого на её странице появились трогательные совместные фотографии, которые пара сделала за несколько дней до смерти Линднера.

Источник фото: соцсеть девушки Джо Линднера, Ничи

Незадолго до этого Джо признавался, что всерьёз опасается за своё здоровье. В своём блоге он упоминал, что хочет сократить объём тренировок, чтобы избежать проблем с сердцем, которых опасался больше всего. В разговоре с другим известным блогером, Брэдли Мартином, он говорил: «Сердце – это тоже мышца. И я боюсь, что рано или поздно она не выдержит».

Тем не менее, Линднер продолжил записывать видеоуроки, чтобы не разочаровывать поклонников. В результате причиной смерти стал разрыв аневризмы – первым сбой дало не сердце, а аорта.

Источник фото: соцсеть Джо Линднера

Поклонники и друзья звёздного бодибилдера всё ещё не могут поверить в случившееся, оставляя на его странице сообщения, полные горя. Друг спортсмена, Ноэль Дэйзел, сразу после трагедии написал: «Я буду до последнего проверять свой телефон в надежде на то, что ты всё-таки ответишь. Мы должны были ещё не раз встретиться в спортзале, но теперь этого уже никогда не будет. Я не могу представить, что это могло произойти с тобой».