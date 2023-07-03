«Здесь любят пляжный теннис. А это важно». Как прошёл чемпионат России-2023

С 23 июня по 2 июля в Рыбинске прошёл чемпионат России по пляжному теннису, собравший на песке СК «Звезда» не только сильнейших игроков со всей страны, но и всех лучших юниоров. И турнир получился превосходным.

Вообще национальный чемпионат – особое событие для российского пляжного тенниса. И дело даже не в приличной сумме призовых, хотя 1,5 млн рублей для этого вида спорта вполне внушительные деньги. Дело ещё и в статусе – главный турнир, сильнейшие игроки, высокие требования к организации. Почему такое событие проводится в небольшом Рыбинске, население которого менее 200 тысяч человек, как чемпионат России вообще попал сюда? Всё банально просто, но об этом ниже.

Пока же стоит отметить, что чемпионат страны вместе с первенством продолжался 10 дней. Для начала свои медали и кубки разыграли юниоры в возрасте до 15 и до 17 лет, сумасшедшая битва разгорелась в решающем матче у девочек. В принципиальнейшем финале хозяйки корта Диана Израйлева и Анастасия Степанюк встретились с представительницами Санкт-Петербурга Юлианой Андреевой и Ариной Безуглой, которым совсем недавно уступили в полуфинале чемпионата мира. На этот раз рыбинской паре на радость местным зрителям удалось взять реванш, но судьба титула решилась лишь на тай-брейке – 3:6, 6:1, 11:9. Чуть позже обе рыбинские юниорки снова оказались в финале, но уже друг против друга – в смешанных парах. Там удача улыбнулась Диане, которая вместе с Арсением Тарасовым стала двукратной чемпионкой России-2023 – 7:5, 7:5.

– Победа в паре с Настей, конечно, важнее и приоритетнее, чем микст. Мы столько лет к ней шли, не один раз на первенствах России занимали третье место и вот, наконец, получилось. В этом году мы действительно очень много тренировались, тактически готовились, настраивались. Так что это золото дорогого стоит. А выиграть микст было просто приятно, – цитирует Диану Израйлеву корреспондент «Советского спорта» Юлия Иванова.

Автор фото: Ксения Нейман

Во взрослой части турнира основное внимание было приковано к одному из лучших пляжных теннисистов планеты Никите Бурмакину. Четвертый номер мирового рейтинга добрался до Рыбинска едва ли не прямиком из Бразилии, где вместе с бразильцем Андре Бараном выиграл два подряд турнира ITF Beach Tennis World Tour. При этом в обоих победных финалах им противостояла лучшая на данный момент пара мира Джанотти/Спото, но оба раза была вынуждена признать поражение.

На песке СК «Звезда» у Никиты, игравшего с молодым Сергеем Самохваловым, вплоть до заключительного матча не возникало особых проблем, и лишь в решающей игре пришлось попотеть. Вторые сеяные турнира Максим Ионин и Дмитрий Павлов навязали фаворитам борьбу, по ходу матча даже вели в счёте, хотя в итоге и уступили – 4:6, 3:6.

– Чемпионат России – особенный турнир, который я играю с первого года моего участия в соревнованиях по пляжному теннису. Сначала это был главный турнир в году. Затем, когда я попал в сборную страны, то стал выступать на чемпионатах Европы, мира, в мировом туре – эти соревнования стали для меня более статусными, важными, но при этом я всегда старался приезжать именно на чемпионат России. Какой бы ни был сложный график, сколько бы в нём не стояло международных турниров, чемпионат России – это то, куда я всегда стараюсь приехать.

Автор фото: Ксения Нейман

Мне очень нравится играть в Рыбинске и здорово, что чемпионат России раз за разом отдают этому городу. Из Питера удобная дорога – 8 часов на поезде, очень комфортно. Здесь хорошая экология, сам город очень интересный. Арена СК «Звезда» не в центре города, всегда дышится очень хорошо, а в этом году ещё и погода идеальная – нет жары, нет дождей, играть очень здорово. И песок мне нравится - упругий, не жесткий, комфортно перемещаешься по площадке, при этом он совершенно не травматичный.

Я очень благодарен организаторам чемпионата – руководству, составу, персоналу. Вся команда работает очень слаженно, здесь любят пляжный теннис, а это очень важно, – рассказал Никита корреспонденту «Советского спорта» Юлии Ивановой. Полное интервью звезды российского пляжного тенниса читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Автор фото: Ксения Нейман

У женской части турнира случилась мини-сенсация: фаворитки чемпионата Елизавета Кудинова и Анастасия Семёнова, представляющие Самару и Рыбинск, в решающем матче уступили девушкам из Санкт-Петербурга Ирине Глимаковой и Дарье Чураковой – 4:6, 1:6, и остались только вторыми. Семёнова же завоевала ещё и бронзу в миксте, где играла с новоиспеченным чемпионом России Самохваловым.

Ответ на вопрос, как же скромный город на Волге получил себе право проведения чемпионата России, дал директор турнира Юрий Герасимов. Всё просто – в Рыбинске есть то, чего нет больше нигде в России: 10 кортов в одном месте и вся инфраструктура для проведения не то, что в шаговой доступности – на расстоянии вытянутой руки. И серьёзнейший опыт проведения соревнований такого уровня, ведь чемпионат России проходит в спортивном комплексе «Звезда» уже в шестой раз. И, судя по восторженным отзывам спортсменов и чиновников – далеко не в последний.