«Верю, что ребята вернутся на родину в невредимости». Николай Валуев - о судьбе пленных россиян

Фильм основан на реальной истории двух российских социологов, попавших в плен к ливийским террористам.

«До сих пор об их судьбе ничего не известно. Я верю в справедливость, верю, что ребята вернутся на родину в целости и невредимости!» - написал Николай Валуев на личной странице в Инстаграм. Также он анонсировал выход трейлера фильма «Шугалей», который в будущем будет доступен в онлайн-кинотеатрах по всему миру.

Главной миссией создателей ленты стало привлечение внимания к судьбе двух россиян, ставшими заложниками напряженной политической обстановки в Ливии. Речь идёт о социологе Максиме Шугалее и его коллеге-переводчике Самере Суэйфане, которые уже почти год находятся в ливийской тюрьме «Митига».

Социологи прибыли в африканскую страну для мирной миссии: их задачей было отслеживание политической обстановки. Однако работа закончилась внезапно – исследователей поместили в местную тюрьму, где, по слухам, практикуются жестокие пытки.

Сейчас о наших соотечественниках мало что известно. За все время к арестантам всего лишь один раз допустили юриста. Согласно некоторой информации, Максим Шугалей мог быть в числе заключенных, попытавшихся осуществить попытку побега из тюрьмы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце февраля официально ответил на запрос депутата Государственной думы РФ Сергея Вострецова по поводу дела Шугалея. По его словам, российское МИД предпринимает все возможные меры для скорейшего освобождения социологов. «В контактах с руководством ПНС подтверждаем нашу готовность рассмотреть вопрос об организации визита Ф. Сарраджа в Москву в привязкой к передаче нам удерживаемых в Триполи российских граждан», - заявил Лавров.