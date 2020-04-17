«Верю, что ребята вернутся на родину в невредимости». Николай Валуев - о судьбе пленных россиян - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 16:32Хроника

«Верю, что ребята вернутся на родину в невредимости». Николай Валуев - о судьбе пленных россиян

Знаменитый спортсмен, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев на своей странице в социальной сети рассказал о скором выходе нового боевика «Шугалей».

Фильм основан на реальной истории двух российских социологов, попавших в плен к ливийским террористам.

1

«До сих пор об их судьбе ничего не известно. Я верю в справедливость, верю, что ребята вернутся на родину в целости и невредимости!» - написал Николай Валуев на личной странице в Инстаграм. Также он анонсировал выход трейлера фильма «Шугалей», который в будущем будет доступен в онлайн-кинотеатрах по всему миру.

Главной миссией создателей ленты стало привлечение внимания к судьбе двух россиян, ставшими заложниками напряженной политической обстановки в Ливии. Речь идёт о социологе Максиме Шугалее и его коллеге-переводчике Самере Суэйфане, которые уже почти год находятся в ливийской тюрьме «Митига».

Социологи прибыли в африканскую страну для мирной миссии: их задачей было отслеживание политической обстановки. Однако работа закончилась внезапно – исследователей поместили в местную тюрьму, где, по слухам, практикуются жестокие пытки.

Сейчас о наших соотечественниках мало что известно. За все время к арестантам всего лишь один раз допустили юриста. Согласно некоторой информации, Максим Шугалей мог быть в числе заключенных, попытавшихся осуществить попытку побега из тюрьмы.

1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце февраля официально ответил на запрос депутата Государственной думы РФ Сергея Вострецова по поводу дела Шугалея. По его словам, российское МИД предпринимает все возможные меры для скорейшего освобождения социологов. «В контактах с руководством ПНС подтверждаем нашу готовность рассмотреть вопрос об организации визита Ф. Сарраджа в Москву в привязкой к передаче нам удерживаемых в Триполи российских граждан», - заявил Лавров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В этом месяце вышел трейлер к фильму Дениса Нейманда «Шугалей». Это история основанная на реальных событиях. По официальному приглашению в 2019 году в Ливию прибыли двое наших ребят: социолог Максим Шугалей и его помощник Самер Суэйфан. В ходе работ к ним попала информация, из-за которой наших россиян до сих пор удерживают в частной тюрьме в Ливии. До сих пор о их судьбе ни чего не известно. Я верю в справедливость, верю, что ребята вернуться на родину в целости и невредимости! Хочу отдельно поблагодарить режиссёра фильма Дениса, что он снял такой фильм!

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev)

Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то Марат Сафин: Не верю, что цивилизация закончится. Просто все будем ходить с чипом Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Акинфеев – фанатам: Не бросайте ничего с трибун. Это угроза карьере и жизни Вратарь армейцев Игорь Акинфеев дал большое интервью клубному ТВ. Вот самые интересные фрагменты. 16.04.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо». 15.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
16:37 Футбол Анхель Ди Мария: Моуринью поверил в меня, и я стал показывать, что достоин выступать за «Реал»
16:20 ММА Ян – о поединке с Мораесом: Большая вероятность, что бой пройдет в США
16:03 Футбол Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе парагвайца из «Спартака»
16:01 Футбол Анатолий Бышовец: Возможное продолжение чемпионата России - это иллюзия
15:54 Футбол Бышовец о Семине и Кикнадзе: Могут уйти оба, мы с Семиным вместе из «Локо» уходили
15:48 Формула-1 Все европейские этапы Формулы-1 сезона-2020, скорее всего, пройдут без зрителей
15:30 Футбол Геннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»
15:17 Футбол Бывший врач сборной России: Одному Богу известно, когда настанет пик заболевания в нашей стране
15:07 Фигурное катание Медведева спела песню на японском языке (видео)
14:56 Фигурное катание Косторная поблагодарила болельщиков за полезный подарок
14:44 ММА Алексей Олейник – о подготовке к турниру UFC: Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий
14:26 Хроника Уткин - Соловьеву: Вызов в силе, бойся ежедневно
14:23 Футбол Источник: Мельгарехо и Шюррле покинут «Спартак»
14:03 Хоккей Агент Яшкина: Московское «Динамо» не будет мешать возвращению нападающего в НХЛ в следующем году
13:52 Футбол Икарди может перейти в «Атлетико»
13:40 Хоккей Официально: Яшкин на два года продлил контракт с московским «Динамо»
13:25 Футбол Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса
13:11 Футбол Источник: Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 стартует 20 октября
13:03 Гандбол Трефилов о карантине: Дле чего мы сейчас тренируемся, чтобы девушки купальники рекламировали?
12:59 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Отмена чемпионата мира – правильное решение, нет смысла мучить спортсменов
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
Карантин в Пятигорске: что изменится для жителей
Без денег на передовой: в Татарстане снизили зарплаты врачей
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Удмуртии
В Белгородской области коронавирус нашли у беременной женщины и её годовалого сына
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика